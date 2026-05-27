Dự đoán tỉ số Crystal Palace - Vallecano: Mơ cúp châu Âu thứ 2 về Anh (CK Conference League)

Lời tạm biệt của HLV Glasner

Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên tại sân Selhurst Park hôm chủ nhật vừa qua, HLV Oliver Glasner đã gửi lời chào tạm biệt CĐV của Crystal Palace. Trong bài phát biểu của mình, ông thầy người Áo vẫn khiến người hâm mộ trên Selhurst Park trở nên cực kỳ phấn khích.

HLV Glasner sẽ chia tay Crystal Palace sau trận đấu này

“Tôi ở đây để nói lời chia tay với mọi người. Nhưng tôi không đồng ý với câu nói vừa rồi của chủ tịch. Ông ấy nói rằng khoảnh khắc đẹp nhất là tại FA Cup mùa trước nhưng điều đó không đúng. Khoảnh khắc đẹp nhất, kỷ niệm đẹp nhất của chúng ta sẽ ở Leipzig trong vài ngày tới”.

Đó là lời hứa cũng là lời tạm biệt cực kỳ ý nghĩa của Oliver Glasner. Crystal Palace sẽ đấu Rayo Vallecano trong trận chung kết Conference League. Đội chủ sân Selhurst được dự giải đấu này nhờ vào việc vô địch FA Cup 2024/25. Đáng nhẽ họ được đá Europa League nhưng do vi phạm về quyền sở hữu (một chủ không được sở hữu 2 đội bóng) nên họ bị giáng xuống Conference League.

Đó là điều đáng buồn nhưng thầy trò Oliver Glasner đã vượt qua được tâm trạng không tốt và chứng minh được sức mạnh của mình. Họ kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 10, kém 2 điểm so với nhóm 8 đội dẫn đầu. Thế nhưng kể từ đó trở đi, họ không biết thua là gì.

Palace lần lượt thắng Zrinjski, AEK Larnaca để tiến vào tứ kết. Ở đó, họ đè bẹp Fiorentina của Italia. Shakhtar Donetsk cũng chịu cảnh tương tự ở bán kết. Đó là lý do thầy trò HLV Glasner có sự tự tin cao độ khi bước vào trận đấu cuối cùng.

Rayo Vallecano không hề dễ "xơi"

Đối thủ của Palace là Rayo Vallecano, đội xếp thứ 5 ở vòng bảng. So về mặt đường đi, đại diện tới từ Tây Ban Nha “dễ thở” hơn rất nhiều so với thầy trò Glasner. Họ không phải thi đấu vòng 1/16, chỉ phải gặp Samsunspor rồi AEK Athens ở vòng 1/8 và tứ kết. Tại bán kết, Rayo Vallecano gặp Strasbourg của Pháp và thắng với tỉ số 1-0 sau cả hai lượt trận.

Isi Palazon là trụ cột của Rayo Vallecano

Nếu xét về mặt phong độ, đại diện của Tây Ban Nha đang chơi tốt hơn rất nhiều so với Crystal Palace. Họ đang có chuỗi 9 trận bất bại liên tiếp trong đó có 6 trận thắng. Họ đã rất cố gắng để đoạt một suất dự cúp châu Âu mùa sau từ La Liga nhưng không thành công. Họ chỉ có được vị trí thứ 8, kém 1 điểm so với Getafe để tranh vé dự Conference League mùa sau.

Trong khi đó, Palace có chuỗi 8 trận không thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, nhìn lại đối thủ của đội bóng này toàn là Arsenal, Man City, Liverpool, Bournemouth. Bởi vậy, thầy trò Glasner thua cũng là điều dễ hiểu.

Xét về giá trị đội hình, Crystal Palace được đánh giá cao hơn hẳn. Theo Transfermarkt, đội chủ sân Selhurst có định giá đội hình là 541,3 triệu euro, hơn gấp 5 lần Rayo Vallecano (107,3 triệu euro). Palace có tới 13 cầu thủ có định giá trên 20 triệu euro trong đó cao nhất là Adam Wharton (60 triệu euro).

Trong khi đó, cầu thủ đắt giá nhất của Rayo Vallecano là Andrei Ratiu cũng chỉ được định giá 18 triệu euro. Hai cầu thủ đáng chú ý nhất trên hàng công của đại diện tới từ Tây Ban Nha là tiền đạo lùi Isi Palazon và tiền đạo cánh phải Jorge De Frutos. Số 19 của Rayo Vallecano có 10 bàn và 1 kiến tạo tại La Liga 2025/26.

Ở phía đối diện, Palace có Ismaila Sarr, cầu thủ ghi được 9 bàn sau 12 trận Conference League mùa này. Tiền đạo cắm Jean Philippe Mateta ghi được 12 bàn tại Ngoại hạng Anh. Đây là hai cầu thủ quan trọng trên hàng công của Palace mà Vallecano cần chú ý.

Dự đoán thế trận

Về mặt lối chơi, cả hai thường có thói quen chơi phòng thủ chặt và chờ sơ hở của đối thủ để ghi bàn. Rayo Vallecano không ngần ngại chơi “rắn”, trong khi Palace tấn công có phần đa dạng hơn. Đây là trận đấu quyết định cả mùa giải này lẫn mùa giải tới của hai đội. Ai thắng sẽ có vé dự Europa League mùa sau nên chắc chắn cả hai HLV sẽ rất thận trọng trong cách tiếp cận trận đấu.

Cuộc chơi sẽ chỉ thực sự cởi mở nếu như bên nào đó ghi bàn trước. Bàn thắng càng tới sớm, trận đấu càng dễ tưng bừng. Tuy nhiên, trường hợp này khả năng xảy ra là khá thấp.

Dự đoán tỉ số: Crystal Palace 2-1 Rayo Vallecano

Đội hình dự kiến

Crystal Palace: Henderson; Clyne, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarria; Valentin, Lopez, Palazon, Garcia, De Frutos; Alemao