Tin mới nhất bóng đá sáng 27/5: Cựu sao MU kêu gọi hủy kỷ lục kiến tạo của Fernandes

Cựu sao MU kêu gọi hủy kỷ lục kiến tạo của Fernandes

Trên Mirror, Eric Djemba-Djemba - cựu tiền vệ MU giai đoạn 2003-2005 cho rằng kỷ lục kiến ​​tạo Ngoại hạng Anh của Bruno Fernandes nên bị hủy bỏ. Ở trận MU thắng Brighton 3-0 tại vòng 38 Ngoại hạng Anh, Fernandes thực hiện pha đá phạt góc để Dorgu đánh đầu mở tỷ số, qua đó cán mốc 21 lần "dọn cỗ" - phá kỷ lục kiến tạo một mùa.

Đoạn video quay chậm cho thấy tình huống Fernandes cán mốc 21 kiến tạo. Tuy nhiên, đoạn video quay chậm cho thấy bóng dội xà ngang trước khi đập vào tay thủ môn Bart Verbruggen bên phía Brighton và đi vào lưới. Dù vậy sao đó, phía ban tổ chức Ngoại hạng Anh vẫn quyết định công nhận bàn thắng thuộc về Dorgu thay vì là pha phản lưới.

"Tôi nghĩ nó nên bị hủy bỏ kiến tạo này. Bạn có thể thấy rõ điều gì đã xảy ra. Bóng không vượt qua vạch vôi một cách chính xác và bật ra từ thủ môn vào lưới. Theo tôi, họ cần phải loại bỏ pha kiến tạo này. Nếu luật là luật, thì tình huống này không nên được tính là một pha kiến ​​tạo", Djemba-Djemba cho hay.

Sao Arsenal bị nghi "cà khịa" Haaland

Sau lễ ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng Arsenal hôm Chủ nhật, trung vệ Gabriel đã đăng tải một video lên TikTok, trong đó anh cầm chiếc cúp danh giá kèm theo nhạc nền là bài hát "Good Feeling". Ngay lập tức, người hâm mộ nghi ngờ Gabriel cố tình "cà khịa" tiền đạo Erling Haaland bên phía Man City.

Trước đó, Haaland từng ngân nga câu hát trong ca khúc này ngay trước ống kính truyền hình sau khi Man City giành chiến thắng quan trọng 2-1 trước Arsenal ở vòng 33 Ngoại hạng Anh.

Milan nhắm Xavi

Theo tờ Corriere della Sera (Italia), Xavi Hernandez là cái tên mới nhất lọt vào danh sách ứng viên cho ghế HLV trưởng AC Milan, bên cạnh Unai Emery (Aston Villa) và Andoni Iraola (Bournemouth). Nguồn tin này cũng khẳng định, cựu "thuyền trưởng" Barca thực sự cân nhắc lời đề nghị từ đội bóng Serie A, bất chấp ưu tiên của ông là nghỉ ngơi và chờ đợi dẫn dắt một đội tuyển quốc gia.