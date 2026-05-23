Hấp dẫn bóng chuyền nữ VTV: Đội Thanh Thúy - Đinh Thúy đấu nảy lửa tranh hạng 3

Tối 22/5 tại Nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh, trận tranh hạng 3 Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 giữa LPBank Ninh Bình và Hà Nội Tasco Auto đã diễn ra hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao và nhiều pha bóng giằng co quyết liệt.

Ngay trong set đầu tiên, 2 đội nhập cuộc đầy quyết tâm và liên tục bám đuổi điểm số. LPBank Ninh Bình với sự cơ động của hàng công đã tạo ra nhiều khó khăn cho đối thủ, nhưng Hà Nội Tasco Auto cho thấy sự hiệu quả ở các tình huống chắn bóng và phản công nhanh để vượt lên thắng sát nút 25-22.

Sang set 2, đại diện thủ đô chơi bùng nổ hơn hẳn khi duy trì thế trận áp đảo từ đầu. Những pha phát bóng khó cùng khả năng phối hợp ăn ý giúp Lê Thanh Thúy và đồng đội nhanh chóng tạo cách biệt lớn trước khi khép lại set đấu với chiến thắng cách biệt 25-16.

Không còn gì để mất, LPBank Ninh Bình vùng lên mạnh mẽ ở set 3. Đội bóng cố đô cải thiện đáng kể khả năng phòng ngự, đồng thời tận dụng tốt những sai sót bên phía đối thủ để dẫn điểm trong phần lớn thời gian. Dù Hà Nội Tasco Auto rất nỗ lực bám đuổi, Đinh Thị Thúy và đồng đội vẫn bảo toàn lợi thế để thắng 25-23, qua đó níu lại hy vọng lật ngược tình thế.

Bước vào set 4 quyết định, thế trận tiếp tục diễn ra căng thẳng khi hai đội liên tục giằng co từng điểm số. Tuy nhiên, ở thời điểm then chốt, Hà Nội Tasco Auto tỏ ra bản lĩnh hơn với những pha xử lý chính xác và khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả để thắng 25-22.

Chiến thắng 3-1 giúp Hà Nội Tasco Auto chính thức giành hạng 3 chung cuộc, đồng thời khép lại hành trình đáng nhớ tại Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026. Trong khi đó, LPBank Ninh Bình dù không thể giành huy chương vẫn để lại nhiều dấu ấn bằng tinh thần thi đấu kiên cường và lối chơi giàu cảm xúc xuyên suốt giải đấu.