Tennis đỉnh cao Roland Garros: Sinner vào guồng “bất khả chiến bại”, Tsitsipas - Medvedev bung sức

Jannik Sinner - Clement Tabur: Khoảng 1h15, 27/5 (vòng 1 đơn nam Roland Garros)

Sinner sẽ bắt đầu hành trình chinh phục danh hiệu Roland Garros đầu tiên trong sự nghiệp bằng màn đối đầu tay vợt chủ nhà Clement Tabur.

Sinner (bên trái) dự kiến sẽ thắng nhanh Tabur (bên phải)

Sinner bước vào Roland Garros với chuỗi 29 trận bất bại kéo dài từ tháng 3. Tay vợt số một thế giới vừa vô địch liên tiếp Monte Carlo, Madrid và Rome Open để hoàn tất “Career Golden Masters”, trở thành tay vợt nam thứ hai lịch sử sau Novak Djokovic làm được điều này. Phong độ cực cao cùng nền tảng thể lực, khả năng điều bóng cuối sân và những cú đánh topspin (xoáy lên phía trước) nặng giúp Sinner gần như không có đối thủ trên mọi mặt sân lúc này.

Dù từng cho thấy dấu hiệu xuống sức ở giai đoạn cuối Rome Open, tay vợt người Ý đã có gần một tuần nghỉ ngơi trước khi tới Paris. Roland Garros cũng là nơi Sinner từng tiến rất gần chức vô địch mùa trước trước khi thua Carlos Alcaraz ở trận đấu kinh điển kéo dài 5 set.

Bên kia lưới, Tabur bước vào giải nhờ suất wild-card (đặc cách) của nước chủ nhà. Tay vợt hạng 165 ATP vừa có danh hiệu Challenger tại Tallahassee và từng gây không ít khó khăn cho Alexei Popyrin ở Geneva Open. Tuy nhiên, đây vẫn là lần đầu tiên Tabur phải chạm trán tay vợt số một thế giới tại một sân khấu Grand Slam lớn như Philippe Chatrier.

Điểm mạnh của Tabur nằm ở tinh thần thi đấu lì lợm trên sân đất nện cùng khả năng phòng ngự khá bền bỉ. Dẫu vậy, khoảng cách đẳng cấp, tốc độ điều bóng và kinh nghiệm Grand Slam giữa hai tay vợt là quá lớn. Nếu duy trì được cường độ như giai đoạn vừa qua, Sinner hoàn toàn đủ khả năng áp đặt thế trận ngay từ những game đầu tiên.

Trong bối cảnh Tabur chưa từng tạo dấu ấn ở ATP Tour còn Sinner đang đạt trạng thái gần như hoàn hảo, bất ngờ rất khó xảy ra tại Paris.

Dự đoán kết quả: Jannik Sinner thắng 3-0.

Alexandre Muller - Stefanos Tsitsipas: Khoảng 18h30, 26/5 (vòng 1 đơn nam Roland Garros)

Tsitsipas sẽ mở màn chiến dịch Roland Garros 2026 bằng cuộc chạm trán tay vợt chủ nhà Muller. Dù phong độ sa sút mạnh trong hơn một năm qua, cựu á quân Roland Garros vẫn được đánh giá vượt trội ở cặp đấu này.

Tsitsipas (bên trái) rất khao khát thể hiện bản thân ở Roland Garros 2026

Tsitsipas hiện chỉ còn đứng hạng 82 ATP sau chuỗi kết quả thiếu ổn định. Tuy nhiên, sân đất nện vẫn là mặt sân sở trường của tay vợt Hy Lạp, nơi anh từng vào chung kết Roland Garros 2021 và nhiều lần tiến sâu ở các giải Masters 1000. Mùa đất nện năm nay, Tsitsipas chưa tạo được dấu ấn lớn ngoài vòng 4 Madrid Open, nhưng kinh nghiệm cùng khả năng kiểm soát loạt bóng bền (rally) vẫn là điểm tựa đáng kể.

Bên kia lưới, Muller đang trải qua giai đoạn khủng hoảng phong độ với 7 thất bại trong 8 trận gần nhất. Tay vợt người Pháp đã rơi khỏi top 100 ATP và gần như không tạo được dấu ấn nào trên ATP Tour mùa này ngoài một lần vào tứ kết tại Morocco Open.

Đáng chú ý, Tsitsipas toàn thắng cả 3 lần đối đầu Muller trước đây, trong đó có chiến thắng ngay trên sân đất nện Rome Masters 2025. Sự vượt trội về đẳng cấp, kinh nghiệm Grand Slam và khả năng giao bóng giúp tay vợt Hy Lạp vẫn được đánh giá cao hơn hẳn.

Dự đoán kết quả: Stefanos Tsitsipas thắng 3-0.

Adam Walton - Daniil Medvedev: Khoảng 16h, 26/5 (vòng 1 đơn nam Roland Garros)

Medvedev sẽ mở màn Roland Garros 2026 bằng cuộc đối đầu tay vợt Australia, Walton. Dù sân đất nện chưa bao giờ là mặt sân sở trường, cựu số một thế giới vẫn được đánh giá vượt trội nhờ phong độ hồi sinh mạnh mẽ mùa này.

Medvedev (bên phải) được đánh giá mạnh hơn nhiều so với đối thủ Walton

Medvedev vừa có hành trình khá ấn tượng tại Rome Masters khi vào tới bán kết và gây nhiều khó khăn cho Jannik Sinner trước khi thất bại sau 3 set. Tay vợt Nga cũng đã giành hai danh hiệu trong năm 2026 tại Brisbane và Dubai, đồng thời liên tục tiến sâu ở các giải Masters 1000. Khả năng giao bóng, phòng ngự phản công cùng kinh nghiệm Grand Slam vẫn giúp Medvedev duy trì vị thế trong top đầu ATP.

Dẫu vậy, Roland Garros vẫn là Grand Slam mà Medvedev chơi kém ổn định nhất trong sự nghiệp. Thành tích tốt nhất của anh tại Paris mới chỉ là tứ kết năm 2021 và mặt sân đất nện chưa bao giờ thực sự phù hợp với lối đánh thiên về phản công của tay vợt người Nga.

Bên kia lưới, Walton đang có phong độ khá ổn ở hệ thống Challenger với một trận chung kết tại Jiujiang và tứ kết Wuxi. Tay vợt Australia sở hữu khả năng giao bóng tốt và từng đánh bại chính Medvedev tại Cincinnati năm ngoái trước khi thua ở màn tái đấu tại Almaty.

Dù vậy, khoảng cách đẳng cấp và kinh nghiệm thi đấu 5 set vẫn là quá lớn. Nếu duy trì được sự ổn định từ cuối sân và hạn chế mất game giao bóng sớm, Medvedev đủ khả năng kiểm soát trận đấu mà không gặp quá nhiều khó khăn.

Dự đoán kết quả: Daniil Medvedev thắng 3-0.

Lịch thi đấu Roland Garros ngày 26/5