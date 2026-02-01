Hot girl bi-a “triệu view” vào chung kết tranh hơn 700 triệu đồng, 2 cơ thủ VN đại thắng

🌟 Quốc Nguyện, Anh Đức vào bán kết, thắng áp đảo cơ thủ Hàn Quốc

Ở lượt trận tứ kết diễn ra trưa ngày 2/1, cả hai đại diện của Việt Nam là Nguyễn Quốc Nguyện và Nguyễn Đức Anh Chiến đều có những chiến thắng áp đảo để đi tiếp. Nguyễn Quốc Nguyện thắng 3-1 trước Noh Byeong Chan với màn trình diễn cực kỳ đẳng cấp.

Nguyễn Đức Anh Chiến

Cơ thủ có biệt danh “giáo sư bi-a” gây ấn tượng mạnh với nhiều cú đánh đẹp mắt mang yếu tố tư duy cực cao. Trong khi đó, Nguyễn Đức Anh Chiến thắng gọn gàng 3-0 trước Kim Min Geon, một tay cơ đang có phong độ rất cao.

Đây là tour đấu thú vị với Anh Chiến khi anh đã có liên tiếp 5 chiến thắng trước các tay cơ nước chủ nhà. Với việc vào bán kết, mỗi cơ thủ Việt Nam đã có chắc cho mình số tiền thưởng là 10 triệu win (khoảng 180 triệu đồng). 2 lượt trận bán kết và chung kết của tour đấu này sẽ diễn ra trong ngày 2/2.

🆕 Hot girl bi-a “triệu view” Chung Su Bin lần đầu vào chung kết

Không còn là một hiện tượng mang tính tiềm năng, người đẹp bi-a sinh năm 1999 Chung Su Bin đã tạo nên “cơn sốt” tại Welcome Championship 2026, chặng đấu mở màn trong năm 2026 của hệ thống giải Carom 3 băng PBA/LPBA Tour đang diễn ra tại Hàn Quốc.

Hot girl Chung Su Bin lần đầu vào chung kết

Ở trận bán kết kết thúc vào chiều ngày 31/1, Chung Su Bin đã thắng áp đảo 3-0 trước Baek Min Ju để có lần đầu tiên vào chung kết tại một chặng của LPBA Tour, qua đó có cơ hội tranh chấp chức vô địch trị giá 40 triệu won (hơn 720 triệu đồng). Đối thủ của cô sẽ là Lim Kyoung Jin, người cũng có lần đầu vào chung kết khi thắng nghẹt thở 3-2 trước đàn chị kỳ cựu Kim Bo Mi.

Chung Su Bin tranh chức vô địch trị giá hơn 700 triệu đồng

Chung Su Bin bắt đầu gia nhập LPBA Tour từ mùa giải 2022-2023. Cô nhận được sự chú ý không chỉ bởi kỹ thuật tốt mà còn bởi nhan sắc nổi bật và vóc dáng nóng bỏng. Cô nàng tạo nên một số cú sốc khi có những chiến thắng bất ngờ, loại các ngôi sao nữ danh tiếng bằng khả năng ghi điểm ấn tượng. Người đẹp này dần thu hút một lượng fan lớn, được ví von là “nữ cơ thủ triệu view” khi có nhiều clip có lượt người xem rất cao trên mạng xã hội.

Trận chung kết của Chung Su Bin và Lim Kyoung Jin sẽ diễn ra vào tối ngày 1/2.

🌟 2 cơ thủ Việt Nam vào tứ kết

Cũng trong ngày 31/1, hai đại diện của Việt Nam là Nguyễn Quốc Nguyện và Nguyễn Đức Anh Chiến cũng giành suất đi tiếp vào tứ kết nội dung của nam tại chặng đấu này. Quốc Nguyện có chiến thắng 3-0 trước Ko Kyeong Nam còn Anh Chiến vượt qua Choi Won Jun cũng với cách biệt 3-0.

Khác với LPBA Tour của nữ, mỗi chặng đấu của PBA Tour của nam có số tiền thưởng cao hơn khi nhà vô địch sẽ nhận 100 triệu won (khoảng 1,8 tỷ đồng). Ở tứ kết, Quốc Nguyện gặp Noh Byeong Chan còn Anh Chiến so tài Kim Min Geon. Các trận đấu này cũng diễn ra trong ngày 1/2.