Dự đoán tỉ số FA Cup: Man City dễ tạo "mưa bàn thắng", Brighton vất vả tại Anfield

Man City - Salford, 22h, 14/2, vòng 4 FA Cup

Man City vừa có chiến thắng dễ dàng trước Fulham tại Ngoại hạng Anh hồi giữa tuần. Thầy trò Pep Guardiola ghi 3 bàn ngay trong hiệp một qua đó rút ngắn khoảng cách với Arsenal xuống còn 4 điểm trên bảng xếp hạng. Đó là chiến thắng thứ ba liên tiếp của Man City và là trận bất bại thứ 6 liên tiếp tính trên mọi đấu trường.

Man City thăng tới 8-0 trước Salford ở mùa trước

Đang trên đà thăng hoa, Man City sẽ lại gặp "mồi ngon" ở vòng 4 FA Cup. Họ chỉ phải đối đầu với Salford, đội bóng đang chơi ở League Two, tức là giải hạng ba của Anh. Thành tích của họ tạm ổn nhưng trận thua mới đây khiến giấc mơ thăng hạng thẳng lên League One đang trở nên xa vời.

Mặc dù vẫn thiếu nhiều trụ cột, đặc biệt là Haaland mới bị chấn thương, nhưng rõ ràng lực lượng của Man City mạnh hơn hẳn so với đối thủ. Không những vậy, họ còn lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà Etihad. Mùa trước, hai đội gặp nhau ở vòng 3 FA Cup và Man City thắng tới 8-0. Bởi vậy, bất ngờ khó xảy ra ở cặp đấu này.

Dự đoán tỉ số: Man City 5-0 Salford

Đội hình dự kiến: Man City: Trafford; Lewis, Khusanov, Alleyne, Ake; Gonzalez; McAidoo, Reijnders, Foden, Cherki; Marmoush. Salford: Young; Turton, Dorrington, Garbutt; Butcher; Longelo, Grant, Woodburn, N'Mai; Graydon, Udoh.

Liverpool - Brighton, 3h, 15/2, vòng 4 FA Cup

Brighton có lẽ là đội bóng "khổ" nhất tại FA Cup 2025/26. Vòng trước, họ vừa phải đối đầu với Man United và xuất sắc vượt qua "Quỷ đỏ". Vòng này, họ lại phải gặp một đại gia khác của bóng đá Anh là Liverpool. Thậm chí, "Chim mòng biển" còn phải làm khách tại Anfield.

Liverpool không thua trước Brighton tại Anfield trong 5 năm qua

Đây có thể nói là nhiệm vụ cực khó cho Brighton vào lúc này. Kể từ sau chiến thắng tại Old Trafford, Brighton đang trải qua 5 trận liền toàn hòa và thua tại Ngoại hạng Anh. Lần ra sân gần nhất, họ bị Aston Villa đánh bại với tỉ số 1-0.

Trong khi đó, Liverpool đã phần nào lấy lại được phong độ. Nếu không thua ngược Man City trong những phút cuối, thầy trò HLV Arne Slot đã có 4 trận thắng liên tiếp tính trên mọi đấu trường. Mặc dù đang thiếu khá nhiều cầu thủ vì chấn thương và thẻ phạt nhưng Liverpool vẫn đang "sống khỏe".

Tân binh Florian Wirtz bắt đầu tìm được nhịp chơi bóng. Đó là điều thực sự quan trọng với HLV Arne Slot và Liverpool thời điểm hiện tại. Thực ra, đối đầu với Brighton vẫn chưa bao giờ là dễ dàng bởi lối chơi của đội bóng rất khó chịu.

Tuy nhiên, HLV Fabian Hürzeler sẽ phải toan tính bởi họ đã rớt xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng sau chuỗi trận bết bát vừa qua. Họ chỉ còn hơn đội xếp thứ 17 đúng 7 điểm. Nếu dồn lực vào FA Cup mà bỏ quên Ngoại hạng Anh, Brighton rất dễ rơi vào hiểm cảnh trong những vòng đấu cuối. Bởi vậy, khả năng Brighton tung đội hình không phải là mạnh nhất tại Anfield cũng là điều dễ hiểu.

Dự đoán tỉ số: Liverpool 3-1 Brighton