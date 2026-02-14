Dự đoán tỉ số FA Cup: Man City dễ tạo "mưa bàn thắng", Brighton vất vả tại Anfield

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Rennes vs Paris Saint-Germain 14/02/26 - Trực tiếp
Logo Rennes - REN Rennes
0
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
0
Borussia Dortmund vs Mainz 05
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Hull City vs Chelsea
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Pisa vs Milan
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Monaco vs Nantes
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Werder Bremen vs Bayern Munich
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Bayer Leverkusen vs St. Pauli
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Manchester City vs Salford City
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Salford City - SAL Salford City
-
Olympique Marseille vs Strasbourg
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Inter Milan vs Juventus
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Liverpool vs Brighton & Hove Albion
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Real Madrid vs Real Sociedad
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Arsenal vs Wigan Athletic
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Wigan Athletic - WIG Wigan Athletic
-
Olympique Lyonnais vs Nice
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Mallorca vs Real Betis
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Girona vs Barcelona
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Milan vs Como
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Como - COM Como
-

Dự đoán tỉ số FA Cup: Man City dễ tạo "mưa bàn thắng", Brighton vất vả tại Anfield

Sự kiện: Cup FA Manchester City Liverpool

(Nhận định bóng đá FA Cup Man City - Salford và Liverpool - Brighton) Man City dễ tạo "mưa bàn thắng" trước Salford trong khi Brighton sẽ vất vả tại Anfield của Liverool.

Man City - Salford, 22h, 14/2, vòng 4 FA Cup

Man City vừa có chiến thắng dễ dàng trước Fulham tại Ngoại hạng Anh hồi giữa tuần. Thầy trò Pep Guardiola ghi 3 bàn ngay trong hiệp một qua đó rút ngắn khoảng cách với Arsenal xuống còn 4 điểm trên bảng xếp hạng. Đó là chiến thắng thứ ba liên tiếp của Man City và là trận bất bại thứ 6 liên tiếp tính trên mọi đấu trường.

Man City thăng tới 8-0 trước Salford ở&nbsp;mùa trước

Man City thăng tới 8-0 trước Salford ở mùa trước

Đang trên đà thăng hoa, Man City sẽ lại gặp "mồi ngon" ở vòng 4 FA Cup. Họ chỉ phải đối đầu với Salford, đội bóng đang chơi ở League Two, tức là giải hạng ba của Anh. Thành tích của họ tạm ổn nhưng trận thua mới đây khiến giấc mơ thăng hạng thẳng lên League One đang trở nên xa vời.

Mặc dù vẫn thiếu nhiều trụ cột, đặc biệt là Haaland mới bị chấn thương, nhưng rõ ràng lực lượng của Man City mạnh hơn hẳn so với đối thủ. Không những vậy, họ còn lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà Etihad. Mùa trước, hai đội gặp nhau ở vòng 3 FA Cup và Man City thắng tới 8-0. Bởi vậy, bất ngờ khó xảy ra ở cặp đấu này.

Dự đoán tỉ số: Man City 5-0 Salford

Đội hình dự kiến:

Man City: Trafford; Lewis, Khusanov, Alleyne, Ake; Gonzalez; McAidoo, Reijnders, Foden, Cherki; Marmoush.

Salford: Young; Turton, Dorrington, Garbutt; Butcher; Longelo, Grant, Woodburn, N'Mai; Graydon, Udoh.

Liverpool - Brighton, 3h, 15/2, vòng 4 FA Cup

Brighton có lẽ là đội bóng "khổ" nhất tại FA Cup 2025/26. Vòng trước, họ vừa phải đối đầu với Man United và xuất sắc vượt qua "Quỷ đỏ". Vòng này, họ lại phải gặp một đại gia khác của bóng đá Anh là Liverpool. Thậm chí, "Chim mòng biển" còn phải làm khách tại Anfield.

Liverpool không thua trước Brighton tại Anfield trong 5 năm qua

Liverpool không thua trước Brighton tại Anfield trong 5 năm qua

Đây có thể nói là nhiệm vụ cực khó cho Brighton vào lúc này. Kể từ sau chiến thắng tại Old Trafford, Brighton đang trải qua 5 trận liền toàn hòa và thua tại Ngoại hạng Anh. Lần ra sân gần nhất, họ bị Aston Villa đánh bại với tỉ số 1-0.

Trong khi đó, Liverpool đã phần nào lấy lại được phong độ. Nếu không thua ngược Man City trong những phút cuối, thầy trò HLV Arne Slot đã có 4 trận thắng liên tiếp tính trên mọi đấu trường. Mặc dù đang thiếu khá nhiều cầu thủ vì chấn thương và thẻ phạt nhưng Liverpool vẫn đang "sống khỏe".

Tân binh Florian Wirtz bắt đầu tìm được nhịp chơi bóng. Đó là điều thực sự quan trọng với HLV Arne Slot và Liverpool thời điểm hiện tại. Thực ra, đối đầu với Brighton vẫn chưa bao giờ là dễ dàng bởi lối chơi của đội bóng rất khó chịu.

Tuy nhiên, HLV Fabian Hürzeler sẽ phải toan tính bởi họ đã rớt xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng sau chuỗi trận bết bát vừa qua. Họ chỉ còn hơn đội xếp thứ 17 đúng 7 điểm. Nếu dồn lực vào FA Cup mà bỏ quên Ngoại hạng Anh, Brighton rất dễ rơi vào hiểm cảnh trong những vòng đấu cuối. Bởi vậy, khả năng Brighton tung đội hình không phải là mạnh nhất tại Anfield cũng là điều dễ hiểu.

Dự đoán tỉ số: Liverpool 3-1 Brighton

Đội hình dự kiến

Liverpool: Mamardashvili; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Jones; Salah, Wirtz, Gakpo; Chiesa

Brighton : Steele; Veltman, Dunk, Boscagli, De Cuyper; Milner, Baleba; Minteh, Rutter, Mitoma; Welbeck
Theo Nhật Anh

13/02/2026 22:52 PM (GMT+7)
