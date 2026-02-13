Ronaldo sắp trở lại: Đối thủ nghi giải Ả Rập xử ép để Al Nassr vô địch

Đội của Ronaldo bị tố nhận ưu ái từ trọng tài

Những tranh cãi quanh công tác trọng tài ở Saudi Pro League đang đẩy giải đấu vào tâm điểm chú ý. Sau khi phía CLB Al Ittihad công khai chỉ trích trọng tài Slavko Vincic vì cho rằng bị từ chối hai quả phạt đền trong thất bại 0-2 trước Al Nassr, dư luận bắt đầu đặt ra một giả thuyết nhạy cảm: liệu có tồn tại sự ưu ái ngầm dành cho đội bóng của Cristiano Ronaldo trong cuộc đua vô địch?

HLV Conceicao tố Al Ittihad bị trọng tài xử ép ở trận thua Al Nassr mới đây

Bối cảnh hiện tại càng khiến câu hỏi ấy trở nên đáng bàn. Trên bảng xếp hạng, Al Nassr đang có 49 điểm sau 20 trận, chỉ kém đội đầu bảng Al Hilal đúng 1 điểm (50 điểm). Ở phía sau, Al Ahli (47 điểm) hay Al Qadsiah (44 điểm) vẫn còn cơ hội của riêng mình. Cuộc đua vô địch bước vào giai đoạn nước rút và từng quyết định của trọng tài lúc này đều có thể tạo ra khác biệt.

Ronaldo và “canh bạc” danh hiệu

Kể từ khi cập bến Saudi Arabia, Cristiano Ronaldo vẫn chưa thể giành bất kỳ danh hiệu chính thức nào cùng Al Nassr. Điều đó trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng ban đầu khi siêu sao người Bồ Đào Nha được xem là biểu tượng nâng tầm cả giải đấu. Một nhà vô địch UEFA Champions League tới 5 lần, một cỗ máy săn bàn từng thống trị châu Âu, nhưng tại Saudi Pro League, CR7 vẫn đang trắng tay.

Không chỉ dừng lại ở chuyên môn, những lùm xùm gần đây càng khiến tình hình thêm căng thẳng. Ronaldo đã đình công, từ chối thi đấu hai trận vì cho rằng Al Nassr bị đối xử thiếu công bằng và không được đầu tư mạnh mẽ như Al Hilal hay Al Ittihad. Đó là thông điệp mạnh mẽ từ một siêu sao vốn quen với việc đứng ở trung tâm quyền lực.

Trong bối cảnh ấy, một chức vô địch quốc nội không chỉ đơn thuần là danh hiệu. Nó có thể là “liều thuốc xoa dịu” mọi bất mãn, là câu trả lời thuyết phục nhất cho những hoài nghi xoay quanh dự án Ronaldo tại Saudi Arabia.

Ronaldo nâng tầm hình ảnh cho Saudi Pro League

Vô địch vì Ronaldo, và vì cả giải đấu?

Không thể phủ nhận, hình ảnh của Saudi Pro League gắn chặt với Cristiano Ronaldo kể từ ngày anh đặt bút ký hợp đồng lịch sử. Sự xuất hiện của CR7 mở đường cho hàng loạt ngôi sao đổ bộ đến quốc gia Trung Đông, kéo theo lượng người xem và độ phủ truyền thông tăng vọt.

Nếu Al Nassr đăng quang, giải đấu chắc chắn sẽ hưởng lợi. Một nhà vô địch mang tên Ronaldo đồng nghĩa với hiệu ứng truyền thông toàn cầu. Danh hiệu đầu tiên của CR7 tại Saudi Arabia sẽ được khai thác triệt để, biến thành minh chứng cho sự phát triển và sức cạnh tranh của giải đấu. Đó là cú hích cần thiết để Saudi Pro League tiếp tục xây dựng vị thế trong chiến lược dài hạn.

Chính vì vậy, những quyết định gây tranh cãi gần đây càng khiến người ta liên tưởng đến khả năng “bàn tay vô hình” đang can thiệp. Đừng ngạc nhiên nếu từ nay đến cuối mùa, Al Nassr thường xuyên nhận được những phán quyết có lợi trong các thời khắc then chốt. Bởi trong bóng đá hiện đại, lợi ích hình ảnh và thương mại đôi khi quan trọng không kém ba điểm trên sân.

Ronaldo chưa giành danh hiệu chính thức nào tại Al Nassr

Áp lực trước chuyến làm khách Al Fateh

Trước mắt, Al Nassr sẽ hành quân đến sân Al Fateh ở vòng 22, trận đấu diễn ra lúc 0h30 ngày 15/2 (giờ Hà Nội). Đây là cơ hội để Ronaldo và các đồng đội tiếp tục bám sát, thậm chí vượt mặt Al Hilal nếu đối thủ sảy chân.

Cuộc đua vô địch đang ở thế sít sao đến nghẹt thở. Và trong bầu không khí nhạy cảm hiện tại, mọi tiếng còi vang lên đều có thể thổi bùng tranh cãi. Liệu Al Nassr có thực sự được “chống lưng”, hay tất cả chỉ là sản phẩm của nghi ngờ và áp lực?

Chỉ có thời gian mới đưa ra câu trả lời. Nhưng nếu Ronaldo nâng cao chiếc cúp vào cuối mùa, chắc chắn sẽ có không ít người nhớ lại những vòng đấu đầy tranh luận này và tự hỏi, ngai vàng ấy được xây bằng thực lực thuần túy hay còn có điều gì khác phía sau?