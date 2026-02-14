Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Vui buồn chuyện thưởng Tết của bóng đá, thể thao Việt Nam

Sự kiện: Tết Bính Ngọ 2026 V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng U23 Việt Nam

Các cầu thủ và VĐV Việt Nam đón Tết Bính Ngọ 2026 với nhiều cảm xúc khác nhau sau một năm thi đấu, xa nhà.

Đem câu hỏi "Tết này có thưởng không", nhiều cầu thủ ở V-League hay hạng Nhất chỉ biết im lặng. Thậm chí với không ít đội bóng, thưởng Tết là điều gì đó rất xa xỉ. Những đội bóng như Thanh Hóa còn đang lo lắng với tương lai, chứ nào dám nghĩ tới chuyện thưởng Tết.

Thực tế, các đội bóng thường chia thưởng nóng cho các cầu thủ vào dịp Tết, coi đây là khoản thưởng Tết. Theo quy định, các đội thường được nhận khoảng 400-500 triệu đồng cho mỗi trận thắng ở V-League. Số tiền này được giải ngân trước Tết mang tới niềm vui, nhưng nếu chưa có thì các cầu thủ cũng đành phải chờ.

Thể Công Viettel là một trong số ít các đội vẫn duy trì thưởng Tết cho cầu thủ trong dịp Tết, ngoài thưởng nóng theo quy định. Thậm chí đội bóng này còn có quà và tiền mặt cho cả bố mẹ các cầu thủ và các thành viên. Được biết, những món quà ý nghĩa đã được chuyển tới tận tay người thân cầu thủ trước kỳ nghỉ Tết.

Cầu thủ Thể Công Viettel được nhận thưởng Tết.

Cầu thủ Thể Công Viettel được nhận thưởng Tết.

Đặc biệt lãnh đạo CLB Thể Công Viettel còn lì xì cho con các cầu thủ ngoại. Điều này giúp các ngoại binh đội bóng áo lính có thêm những niềm vui nho nhỏ, hiểu hơn về văn hóa Tết Việt Nam, từ đó gắn bó, cống hiến với CLB.

CLB HAGL quyết định cho các cầu thủ nghỉ Tết từ 25 Tết và tập trung trở lại vào ngày mùng 4 Tết. HAGL là một trong những đội nghỉ Tết dài nhất V-League, trong hơn 1 tuần. Đây là phần thưởng mà lãnh đạo đội bóng dành tặng đoàn quân HLV Lê Quang Trãi sau 2 chiến thắng liên tiếp trước SHB Đà Nẵng và Ninh Bình ở V-League.

Trong khi đó, CLB Ninh Bình dự kiến tập tới 28 Tết và hội quân sớm vào ngày mùng 3 Tết. Đội bóng cố đô Hoa Lư trải qua 2 trận thua liên tiếp trước Tết, khiến họ mất ngôi dẫn đầu. Về chuyện thưởng Tết, các cầu thủ Ninh Bình hiện vẫn đang chờ thông báo của lãnh đạo đội bóng. 

Các cầu thủ U23 Việt Nam đón Tết vui nhất. Ảnh: AFC

Các cầu thủ U23 Việt Nam đón Tết vui nhất. Ảnh: AFC

Tết Bính Ngọ 2026 có lẽ vui nhất với các cầu thủ U23 Việt Nam như Văn Khang, Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Đình Bắc... khi họ được giải ngân tiền thưởng gần 10 tỉ đồng từ VFF, bầu Đức và các mạnh thường quân sau chiến dịch VCK U23 châu Á 2026. Với trường hợp của Hiểu Minh và Thái Sơn, Tết là cảm xúc vui buồn lẫn lộn khi cả hai vừa trải qua ca phẫu thuật. Họ sẽ mất khoảng 9 tháng để trở lại với sân cỏ.

Với các VĐV thể thao, chuyện thưởng Tết gần như không có. Tất cả chỉ biết chờ đợi vào những khoản thưởng từ thành tích huy chương ở SEA Games 33. Theo quy định của Nhà nước, dựa vào thành tích huy chương đạt được, các VĐV, HLV đoàn TTVN thi đấu SEA Games 33 nhận tổng thưởng 31,655 tỷ đồng. Trong đó, số tiền chi cho VĐV là 20,9 tỉ đồng, còn cho HLV, gồm HLV trực tiếp và HLV cơ sở là 10,755 tỷ đồng. 

Thu Vinh (phải) nhận thưởng SEA Games 33 cao nhất đoàn TTVN. Ảnh: S.N

Thu Vinh (phải) nhận thưởng SEA Games 33 cao nhất đoàn TTVN. Ảnh: S.N

Với mức thưởng theo quy định trên, đội tuyển đua thuyền Việt Nam nhận thưởng nhiều nhất với 1,78 tỷ cho VĐV (chưa bao gồm HLV), tiếp theo là đội điền kinh (1,48 tỉ đồng), bơi (1,31 tỉ đồng), jujitsu (1,265 tỉ đồng), bắn súng (1,035 tỉ đồng), U22 Việt Nam (1,035 tỉ đồng)...

Về cá nhân, xạ thủ Trịnh Thu Vinh (bắn súng) với 4 HCV, 1 HCB, phá 3 kỷ lục SEA Games được nhận thưởng theo quy định nhiều nhất là 265 triệu đồng. Tiếp theo là VĐV bơi Võ Thị Mỹ Tiên (220 triệu đồng với thành tích 1 HCV, 3 HCB và 5 HCĐ), Nguyễn Thị Oanh (3 HCV, 1 kỷ lục)...

Nhưng đó là với những VĐV có huy chương SEA Games, còn với VĐV không đạt thành tích cao hay VĐV trẻ thì coi như tay trắng về quê, một số chỉ được hỗ trợ tiền tàu xe hay những gói quà "động viên là chính" từ các Trung tâm hay địa phương nơi mình đang thi đấu.

Với Văn Khang, Tết là những ký ức đoàn viên, khi mọi người cùng trở về nhà, cùng chuẩn bị cho năm mới và lưu giữ những khoảnh khắc bình dị, ấm áp.

Theo Đại Nam ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/02/2026 11:07 AM (GMT+7)
