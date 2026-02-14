Nợ lương chồng chất, Đông Á Thanh Hóa gồng mình vượt khó, NHM xứ Thanh chung tay "cứu" đội

Khủng hoảng tài chính bủa vây Đông Á Thanh Hóa

Không thể phủ nhận, tài chính là “cơn bão” lớn nhất mà Đông Á Thanh Hóa đang phải hứng chịu. Nhiều tháng qua, đội bóng liên tục gặp khó khăn trong việc thanh toán lương, thưởng cho cầu thủ và ban huấn luyện. Tình trạng nợ lương kéo dài đã gây áp lực nặng nề lên đời sống và tâm lý toàn đội.

Mặc dù có nhiều khó khăn bủa vây CLB Đông Á Thanh Hóa nhưng 2 trận đấu vừa qua, các "chiến binh" Lam Sơn vẫn chiến đấu hết mình trong màu áo xứ Thanh.

Trao đổi với PV Báo Dân Việt, HLV Mai Xuân Hợp thẳng thắn chia sẻ: “Hiện tình cảnh của CLB rất khó khăn về tài chính. Ba tháng qua, các cầu thủ chưa nhận được đồng lương nào. Ban huấn luyện chúng tôi thì đã sáu tháng chưa có lương. Tuy vậy, toàn đội vẫn phải ra sân với tinh thần cao nhất trong màu áo Đông Á Thanh Hóa”.

Những con số ấy phần nào phản ánh thực trạng đầy thách thức mà đội bóng xứ Thanh đang trải qua.

Hệ quả của khó khăn tài chính nhanh chóng thể hiện rõ trên sân cỏ. Ở hai vòng đấu gần nhất tại V.League, Thanh Hóa chỉ đăng ký 17 cầu thủ, trong đó khoảng 13–14 người đủ thể lực ra sân thi đấu. Đây là con số khiến bất cứ người hâm mộ nào cũng phải lo lắng.

Một dòng tâm sự của Hội Cổ động viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa FC trên trang của Hội.

HLV Mai Xuân Hợp từng thừa nhận, có những trận đấu cầu thủ vẫn phải ra sân dù chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, đơn giản vì đội “chỉ còn người để điền tên vào đội hình”. Lực lượng "sứt mẻ" nghiêm trọng khiến chất lượng chuyên môn của đội bóng bị ảnh hưởng đáng kể.

Các cầu thủ xứ Thanh ăn mừng trong một chiến thắng.

Bên cạnh đó, việc một số trụ cột lần lượt ra đi trong các kỳ chuyển nhượng gần đây nhằm giúp CLB có thêm nguồn tài chính tạm thời càng khiến đội hình Đông Á Thanh Hóa trở nên mỏng manh hơn.

Những nghĩa cử ấm lòng giữa khó khăn

Dù bức tranh tài chính u ám, Đông Á Thanh Hóa vẫn nhận được những sự hỗ trợ đầy nghĩa tình.

Một số cầu thủ như Nguyễn Tiến Linh hay Bùi Tiến Dũng đã có những hành động thiết thực để tiếp thêm động lực cho đội bóng. Trước Tết, Tiến Linh từng gửi 50 triệu đồng hỗ trợ CLB, đây là nguồn động viên rất đáng trân trọng trong bối cảnh khó khăn của đội.

HLV Mai Xuân Hợp.

Không chỉ vậy, người hâm mộ xứ Thanh cũng chung tay sát cánh. Chiến dịch quyên góp do Hội Cổ động viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa FC phát động đã thu về gần 200 triệu đồng chỉ trong vài ngày, nhằm hỗ trợ các cầu thủ trang trải phần nào khoản lương còn thiếu.

Ông Nguyễn Hải Quan, Phó Chủ tịch Hội Cổ động viên cho biết, trước tình cảnh khó khăn của đội bóng, ông đã đứng ra kêu gọi người hâm mộ trên cả nước chung tay giúp đỡ để các cầu thủ ổn định cuộc sống.

“Có những nội dung chuyển khoản khiến chúng tôi rất xúc động. Nhiều em học sinh, sinh viên cũng tham gia ủng hộ. Có người chỉ 50.000 đồng, nhưng của ít lòng nhiều. Đó mới là giá trị lớn nhất khi đội bóng đang gặp khó khăn”, ông Quan chia sẻ.

Một số cầu thủ ở các CLB ủng hộ đội tuyển Đông Á Thanh Hóa trong giai đoạn khó khăn về tài chính như hiện nay.

Ông cũng cho biết thêm, một cổ động viên người Lào tên Maysa đã gửi 10 triệu đồng để đồng hành cùng các cầu thủ trong giai đoạn hiện tại.

Khó khăn của Thanh Hóa chưa dừng lại ở vấn đề tài chính nội tại. Trước đó, FIFA từng ban hành lệnh cấm CLB đăng ký cầu thủ mới trong ba kỳ chuyển nhượng liên tiếp do tranh chấp hợp đồng với một số cầu thủ nước ngoài chưa được giải quyết dứt điểm.

Lệnh cấm này khiến Đông Á Thanh Hóa gần như “đóng cửa” trên thị trường chuyển nhượng, đồng thời đẩy đội bóng vào vòng xoáy khó khăn khi không thể bổ sung lực lượng để cải thiện chất lượng chuyên môn.

Trong bối cảnh nguồn lực nhà nước không thể can thiệp trực tiếp vào hoạt động của một doanh nghiệp thể thao, lãnh đạo CLB buộc phải kêu gọi xã hội hóa và tìm kiếm các nguồn tài trợ mới để duy trì hoạt động.

Cổ động viên người Lào tên Maysa đã gửi 10 triệu đồng để đồng hành cùng các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa trong giai đoạn hiện tại.

Nhưng hiện tại, Đông Á Thanh Hóa giống như một con thuyền giữa sóng lớn tài chính cạn kiệt, lực lượng sứt mẻ, nợ nần chồng chất nhưng vẫn nỗ lực bám trụ tại V.League. Nếu không sớm tìm được nguồn lực bền vững từ các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp, đội bóng xứ Thanh sẽ còn phải đối diện nhiều thử thách khó lường trong chặng đường phía trước.