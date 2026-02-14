Dòng xe máy xuyên đêm về quê: Người lao động ước mong sum họp

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trên Quốc lộ 1A qua Khánh Hòa, từng đoàn xe máy nối dài, chở theo balô, quà Tết và cả nỗi mong ngóng đoàn viên. Sau 1 năm làm ăn xa, nhiều công nhân, người lao động chọn chạy xe máy xuyên đêm để tiết kiệm chi phí, chủ động thời gian và tự mình cảm nhận không khí xuân đang dần hiện hữu trên từng cung đường miền Trung, Tây Nguyên.

“Mình đi trên đường phải tuân thủ luật giao thông, đi đúng làn đường phần đường, đường đang đông, kẹt xe nè, nên phải đi đảm bảo an toàn. Chúc anh chị thượng lộ bình an” - Đây là lời dặn dò chân tình của cán bộ Cảnh sát giao thông, Đội 15/1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa đối với người lái xe máy khi đi qua xã Thuận Bắc, trước khi tiếp tục lên đường như tiếp thêm động lực cho những người con xa quê.

Giữa nắng gió miền Trung, những cái bắt tay, lời chúc bình an khiến hành trình hàng trăm cây số bớt nhọc nhằn.

Người dân xã Hòa Thắng, tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ người đi đường

Từ cả đêm đến sáng sớm, dòng xe máy rì rầm qua địa bàn tỉnh. Trên yên xe là ba lô lỉnh kỉnh, phía sau cột thêm thùng quà, cành mai nhỏ hay vài túi đặc sản mua vội. Có người đi một mình, có cặp vợ chồng chở theo con nhỏ, có nhóm bạn trẻ đi thành đoàn để hỗ trợ nhau dọc đường. Họ tranh thủ dừng chân ven Quốc lộ 1, ăn vội ổ bánh mì, uống ngụm nước, rửa mặt rồi lại tiếp tục lên ga, hướng về phía quê nhà.

Các phần quà là đồ ăn, nước uống được Đoàn viên xã Hòa Thắng chuẩn bị hỗ trợ người đi xe máy qua địa bàn

Nguyễn Thị Mỹ Linh, 23 tuổi, làm công nhân tại Lâm Đồng, cùng em gái chạy xe máy về xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk. Đến đầu giờ chiều, hai chị em chỉ còn cách nhà khoảng 70 km.

“Đây là lần đầu, em đi xe máy để trải nghiệm và vừa tiết kiệm tiền. Em thấy đi bình thường, không đáng sợ. Nhiều xe trên đường nhưng không sao, về đến nhà ăn Tết là được hết. Hai chị em gái thay nhau lái. Em thích đi xe máy hơn vì đi xe khách sẽ bị say xe”, Linh chia sẻ.

Đoàn xe máy dừng lại cây xăng để nạp nhiên liệu, nghỉ tạm trước khi tiếp tục chặng đường dài

Với nhiều người lao động, quyết định chọn xe máy còn là bài toán chi tiêu cuối năm. Anh Nguyễn Tấn Đạt, 24 tuổi, làm việc tại TP.HCM về quê ở xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, xuất phát từ nửa đêm và đến đầu giờ chiều đã gần chạm ngõ nhà.

“Đi xe ô tô khách tiền vé đắt gấp đôi, gấp 3 nhưng đi xe máy chỉ hết 300.000 tiền xăng. Xe đò từ TP.HCM về Khánh Hòa hết hơn 600.000 đồng, gửi xe máy sẽ hết tổng 1,2 triệu đồng, cả đi lẫn về là 2,4 triệu đồng. Đi xe máy về hơi mệt, còn xe đò thoải mái hơn, chỉ lên nằm ngủ đến sáng là về đến nhà, tiết kiệm tiền để làm những việc khác”, anh Đạt tính toán.

Những người đi xe máy về quê chủ yếu là các bạn trẻ, đi theo đoàn

Không chỉ vì chi phí, nhiều người chọn xe máy để được tự do cảm nhận hành trình. Nguyễn Hữu Định, quê xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai, vào TP.HCM mưu sinh hơn 10 năm, gần như năm nào cũng chạy xe về quê. Dọc đường thiên lý, anh cảm nhận đất nước, quê hương thay đổi, đâu đâu cũng tràn trề sắc xuân.

“Đi xe máy được trải nghiệm khi cầm lái, lại cùng đoàn đông anh em rất vui. Mỗi năm dọc đường, đường sá thay đổi và được nâng cấp hơn. Mấy năm trước đi đông, năm nay thấy đi đường vắng hơn nhiều. Không khí Tết cổ truyền nhưng đặc thù mỗi nơi, mỗi khác nhau. Qua Khánh Hòa, có khung cảnh điện gió, tạo hứng khởi cho mình có chuyến xe máy về quê”, anh Định chia sẻ.

Niềm vui trên đường về quê đón Tết

Trên hành trình Quốc lộ 1 dài hơn 210 km qua tỉnh Khánh Hòa, những điểm dừng chân của lực lượng Cảnh sát giao thông và các nhóm thiện nguyện chỉ là một khoảng lặng ngắn nhưng ấm áp. Tại xã Thuận Bắc, lực lượng chức năng phát 500 suất ăn, nước uống miễn phí và nhắc nhở người dân chấp hành luật giao thông. Ở phường Hòa Thắng, chương trình “Xuân này con sẽ về” hỗ trợ 750 lít xăng cùng hàng nghìn phần bánh, nước uống cho sinh viên, người lao động.

Nhưng điều đọng lại không chỉ là những phần quà. Đó là hình ảnh những con người lam lũ, sau một năm bươn chải, vẫn tự tin cầm lái hàng trăm cây số chỉ để kịp bữa cơm tất niên, kịp cái ôm của cha mẹ, người thân. Trên cung đường về quê, gió có thể lạnh, nắng có thể gắt, nhưng niềm mong sum họp đã sưởi ấm mọi hành trình.