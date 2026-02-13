Nóng nhất thể thao sáng 13/2: Joao Fonseca mơ vượt Sinner & Alcaraz, vươn lên số 1 thế giới

Joao Fonseca mơ vượt Sinner & Alcaraz, vươn lên số 1 thế giới

Ở mùa giải năm ngoái, Joao Fonseca Fonseca trở thành tay vợt Nam Mỹ trẻ nhất vô địch ATP trong kỷ nguyên mở. Những bước tiến của anh đáng ghi nhận nhưng chưa thực sự vượt trội. Dẫu vậy, tay vợt người Brazil vẫn mơ 1 ngày vọt lên vị trí số một thế giới:

“Tôi nghĩ mùa giải đã qua rõ ràng có những lúc thăng trầm, nhưng may mắn là thăng hoa nhiều hơn thất bại. Tôi trưởng thành hơn, kinh nghiệm hơn, biết cách đối phó tốt hơn với các đội thủ trong top 100.

Fonseca có tham vọng lớn

Tôi biết mình phải nỗ lực ngày càng nhiều để leo hạng, vươn cao hơn và thực hiện giấc mơ trở thành số 1 thế giới, vô địch Grand Slam".

"Không có chuyện Alcaraz và Sinner giỏi hơn Djokovic, Nadal, Federer"

HLV quần vợt Mouratoglou từng đánh giá Alcaraz và Sinner có trình độ cao hơn Djokovic, Nadal, Federer ở thời kỳ đỉnh cao. HLV Petchey đã đáp trả lại nhận định ấy: "Nói rằng Sinner và Alcaraz đã giỏi hơn Big 4 một thời là nhận định mang tính phóng đại. Bạn không thể nói với tôi rằng Nadal ở đỉnh cao trên đất nện không đánh bại được Sinner và Alcaraz. Hãy nhìn lại Nadal vào năm 18, 19 tuổi.

Họ có thể đánh bại lẫn nhau, chắc chắn 100%. Alcaraz và Sinner ở cùng đẳng cấp với Big 4, không nghi ngờ gì họ sẽ ở tầm cao đó. Nhưng nói rằng họ vượt trội hơn Big 4 thì tôi không đồng tình".

Fritz thừa nhận nghỉ ngơi không thể cải thiện chấn thương

Fritz gần đây tiết lộ về việc duy trì sức khỏe và thể lực trên sân. Trong vài tháng qua, anh chịu đựng việc bị viêm gân đầu gối: "Mọi người la hét bảo tôi dừng chơi. Tôi hiểu nếu là chấn thương chỉ cần nghỉ là khỏi. Tôi từng trải qua rồi. Đây không phải chấn thương có thể cải thiện khi nghỉ. Nếu về nhà và không làm gì, đầu gối tôi sẽ tệ hơn. Tôi có thể về nhà nghỉ ngơi, không chơi tennis gì cả, nhưng vẫn tập phục hồi".

Tyson Fury khao khát tái đấu với Oleksandr Usyk

Cựu vô địch boxing hạng nặng thế giới Tyson Fury đã hai lần đối đầu Oleksandr Usyk nhưng đều thua. Dẫu vậy, Fury vẫn mong muốn được tái đấu. Nhà quảng bá Frank Warren tiết lộ quyết tâm của Fury: "Anh ấy muốn trở thành người giỏi nhất. Đó luôn là bản chất của anh ấy. Anh ấy đã nói với tôi rằng muốn tái đấu Usyk. Fury là chiến binh thực thụ. Anh ấy yêu thích việc thi đấu. Khi bước vào phòng tập và bắt đầu luyện tập nghiêm túc, anh ấy luôn hướng tới kết quả cuối cùng, và kết quả đó chính là được ra sàn đấu".