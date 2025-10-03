Anh trai pickleball thua vì đối thủ nữ diện đồ quá gợi cảm: Người trong cuộc nói gì?

Thể thao nói chung và pickleball nói riêng, chiến thắng và thất bại thường được quyết định bởi kỹ năng, chiến thuật và tinh thần thi đấu. Khi nói đến thất bại, mỗi VĐV đều có cách lý giải khác nhau. Nhưng việc cho rằng đối thủ thắng vì…ăn mặc quá gợi cảm thì lại là lý do hiếm gặp.

Câu chuyện tưởng chừng hy hữu này đang gây ra nhiều tranh luận trái chiều ở bộ môn pickleball khi một số tay vợt nam cho rằng bản thân thua cuộc do đối thủ nữ ăn mặc quá nóng bỏng khiến không thể tập trung thi đấu. Trước sự việc này, những HLV, VĐV pickleball đã lên tiếng.

🗣️ Người đẹp Moon Võ

“Tôi thấy các tay vợt nam bảo bị phân tâm khi thi đấu với các bạn nữ ăn mặc gợi cảm là vô lý. Các anh đi đánh banh thì nhìn quả banh, chứ nhìn chỗ khác làm gì cho bị phân tâm rồi đổ thừa”.

Người đẹp Moon Võ

“Thực tế các tay vợt nữ khi đi thi đấu cũng không biết trước được bản thân sẽ đứng đối diện với ai mà đi làm các đối thủ của mình phân tâm. Tôi nghĩ những người đổ lỗi này là chưa chuyên nghiệp và cũng chiếm số lượng rất ít trong pickleball cũng như thể thao nói chung”, người đẹp Moon Võ nhận xét.

💬 HLV Duy Nguyễn

Là một HLV cũng như VĐV pickleball có trình độ cao và đã tham dự rất nhiều giải đấu, Duy Nguyễn cho biết hiện tại bộ môn pickleball bùng nổ không chỉ về các giải đấu mà còn là thời trang. Hầu như những hot girl xinh đẹp, nóng bỏng luôn có ở bất kỳ giải đấu nào.

HLV Duy Nguyễn

“Là một VĐV dù là phong trào hay chuyên nghiệp khi đã đi thi đấu thì phải xác định nghiêm túc và tập trung cho giải. Thường con người có xu hướng tìm những lý do cho việc bản thân bị loại. Nhưng tôi nghĩ nếu thất bại mà đổ lỗi cho hoàn cảnh, đặc biệt là trang phục của VĐV nữ là rất không hay”, HLV Duy Nguyễn nói.

🔥 Siêu mẫu Lê Thu An

“Tôi đã từng chứng kiến trường hợp phản ánh này ở một giải đấu. Tôi nghĩ rằng việc ảnh hưởng cũng là có nhưng trách nhiệm không nên đặt nhiều vào trang phục. Vấn đề phân tâm nằm nhiều vào khả năng tập trung của VĐV nam. Tôi cho rằng ai cũng có quyền lựa chọn trang phục mà bản thân cảm thấy thoải mái, tự tin khi thi đấu”.

Siêu mẫu cao 1m76 Lê Thu An

“Thay vì soi xét hay đổ lỗi, cá nhân tôi nghĩ điều cần làm là xây dựng chuẩn mực trang phục rõ ràng và công bằng để nữ VĐV được tự do thể hiện còn nam VĐV thì có môi trường thi đấu chuyên nghiệp và công bằng”, Thu An đưa ra quan điểm.

👀 Gymer Kiên Thúy Vi

“Tôi nghĩ ở các giải đấu, ban tổ chức nên xây dựng dress code (quy tắc về trang phục) riêng, rõ ràng, áp dụng công bằng cho cả hai giới".

Gymer Kiên Thúy Vi

"Nếu tất cả các VĐV đều có cùng một trang phục theo quy định sẽ không có sự tranh cãi mà còn làm cho hình thức giải đẹp hơn. Ngoài ra, các VĐV nam cần rèn kỹ năng tâm lý và không đổ lỗi cho ngoại cảnh”, Thúy Vi đề xuất.