Nóng: Nguyễn Tiến Minh chấp 13 điểm khi đấu siêu sao pickleball Quang Dương

Sự kiện: Pickleball Nguyễn Tiến Minh: Tay vợt số 1 Việt Nam

(Tin thể thao, tin pickleballl) Trận giao lưu cầu lông sáng 28/9 tại TP.HCM giữa huyền thoại Nguyễn Tiến Minh và “Thần đồng” pickleball Quang Dương gây sốt, khi áp dụng thể lệ lạ, Tiến Minh chấp đối thủ tới 13 điểm.

Thể thao Việt Nam sắp chứng kiến màn đối đầu độc đáo giữa hai thế hệ và hai môn thể thao khác biệt, huyền thoại cầu lông Nguyễn Tiến Minh và người từng được mệnh danh “Thần đồng” pickleball Quang Dương. Trận giao lưu đặc biệt theo luật cầu lông này sẽ diễn ra sáng 28/9 tại TP HCM, hứa hẹn mang đến nhiều thú vị.

Tiến Minh (bên trái) sẽ so tài Quang Dương (bên phải) theo luật cầu lông vào ngày 28/9 tại TP Hồ Chí Minh

Tiến Minh (bên trái) sẽ so tài Quang Dương (bên phải) theo luật cầu lông vào ngày 28/9 tại TP Hồ Chí Minh

Điểm nhấn gây chú ý nhất chính là thể lệ thi đấu cực lạ, khi Tiến Minh sẽ chấp Quang Dương 13 điểm trong một set đánh chạm 15. Điều đó đồng nghĩa với việc tay vợt sinh năm 2006 chỉ cần ghi 2 điểm là giành chiến thắng. Tuy nhiên, thử thách này không hề dễ dàng, bởi đối thủ của anh là người từng bốn năm liên tiếp nằm trong top 10 và từng giành HCĐ thế giới. 

Ngôi sao pickleball đầy khát vọng

Quang Dương, Việt kiều Mỹ, từng lọt vào top 4 pickleball thế giới, ghi dấu ấn khi đánh bại hàng loạt tay vợt hàng đầu tại Mỹ. Thời gian gần đây, anh tích cực về Việt Nam thi đấu, giao lưu, góp phần quảng bá pickleball và truyền cảm hứng cho giới trẻ. Trận giao hữu với Tiến Minh vì thế rất đặc biệt, khi một tài năng trẻ đang đưa môn thể thao mới mẻ này đến gần hơn với cộng đồng.

🏸 Huyền thoại bất diệt của cầu lông Việt Nam

Nguyễn Tiến Minh, ở tuổi 42, vẫn đang chinh chiến chuyên nghiệp. Anh sở hữu thành tích lẫy lừng, HCĐ giải vô địch thế giới, HCĐ châu Á, HCĐ SEA Games, 4 lần vào tứ kết ASIAD, 2 lần dự Olympic, 1 lần dự World Tour Final. Đặc biệt, anh từng có 4 năm liền nằm trong top 10 thế giới, điều chưa tay vợt Việt Nam nào làm được.

🤝 Trận cầu của sự giao thoa

Dù chỉ mang tính giao lưu, màn chạm trán này vượt xa ý nghĩa một trận đấu giải trí. Đây là sự giao thoa thú vị giữa một tượng đài đã khẳng định tên tuổi và một tài năng trẻ đang vươn tầm quốc tế, giữa cầu lông và pickleball, hai môn thể thao có nhiều nét tương đồng.

Dù kết quả ra sao, khán giả chắc chắn sẽ được chứng kiến một “bữa tiệc” thể thao hấp dẫn. Và biết đâu, từ trận đấu chấp 13 điểm này, pickleball sẽ càng tiến gần hơn tới trái tim người hâm mộ Việt Nam.

27/09/2025 12:11 PM (GMT+7)
