Cô gái "vén váy" chơi pickleball hút triệu lượt xem, phản ứng mạnh vì bị đặt điều

💬 Cộng đồng mạng tranh cãi, chính chủ lên tiếng

Mới đây, một cô gái trẻ đăng tải loạt ảnh trên sân pickleball đã gây bão mạng xã hội. Outfit (trang phục) của cô gồm áo bra thể thao và váy xếp ly ngắn, tưởng chừng như phong cách thể thao thường thấy. Tuy nhiên, khi vào trận, vận động mạnh kết hợp góc chụp, chiếc váy vô tình tạo nên vài khoảnh khắc dễ gây hiểu lầm như được vén lên cả hai bên.

Những bức hình được chính chủ đăng tải lên những trang cá nhân đang gây sốt mạng xã hội. Nguồn ảnh: @emkimsayhi

Nội dung này đã nhận được hơn 1 triệu lượt xem trên nền tảng Threads, kèm hàng loạt bình luận trái chiều nhau. Có người kêu gọi trang phục kín đáo hơn, có người cho rằng chẳng có gì đáng ầm ĩ.

Một phe cho rằng: “Đi tập thể thao chứ đâu phải lên sàn catwalk, ăn mặc thế này là mất tập trung”. Phe còn lại thì phản biện: “Pickleball vận động cật lực, mặc thoáng để mát người là chuyện bình thường. Cấm sao nổi mồ hôi?”.

Nhiều vận động viên phong trào cũng chia sẻ: chỉ sau 30 phút trên sân, ai cũng mướt mồ hôi như vừa “chạy marathon mini”, nên đồ thoáng là lựa chọn dễ hiểu.

Thậm chí, một số ý kiến còn đi xa hơn khi cho rằng cô nàng chỉ “gọi vốn trá hình”. Đáp lại, chính chủ với tài khoản mang tên @emkimsayhi “xù lông” ngay lập tức: “Gọi được giải 3 rồi nhé bạn ơi, khỏi vơ đũa cả nắm nhé!”.

🏅 Cô gái chơi khá nhiều môn thể thao

Điểm đáng nói là nhân vật chính không phải là người muốn lợi dụng thể thao để nổi tiếng. Trên trang Instagram gần 30 nghìn follow, cô thường xuyên đăng tải hình ảnh tập luyện nhiều môn thể thao như golf, lướt sóng, leo núi, chạy bộ, và mới nhất là pickleball. Thậm chí, cô còn tập bài bản với huấn luyện viên, tham gia giải đấu phong trào và đã có huy chương trong tay.

Nói cách khác, đây là một vận động viên phong trào, đam mê thể thao chứ không phải chỉ “ra sân chụp hình gây sốc” để nổi tiếng.

✨Trang phục thể thao quan trọng, nhưng tinh thần thể thao còn quan trọng hơn

Thông tin về người đẹp "vén váy" chơi pickleball cho thấy, bộ môn này không chỉ là “hot trend” mà còn phản ánh cách xã hội nhìn nhận về thể thao và thời trang.

Trang phục thể thao vốn để phục vụ vận động, nhưng đồng thời cũng là cách mỗi người thể hiện cá tính. Người chơi có thể thoải mái lựa chọn outfit mà họ thấy phù hợp, miễn sao giúp cơ thể linh hoạt, dễ chịu khi vận động. Tuy nhiên, để tránh những hình ảnh “nhạy cảm ngoài ý muốn”, nhiều người cũng gợi ý giải pháp an toàn hơn, nếu thích mặc váy ngắn, có thể kết hợp thêm quần short bó thể thao bên trong, vừa thoải mái, vừa giữ được sự tự tin trên sân.

Suy cho cùng, mặc váy, quần ngắn hay áo crop top chẳng có gì lạ. Và nếu có xảy ra “tai nạn thị giác” từ góc máy không thuận lợi thì đôi khi, lỗi lại nằm ở chiếc ống kính “quá nhiệt tình” chứ không hẳn ở người chơi.