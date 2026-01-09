Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

aryna-vs-madison
Brisbane International presented by ANZ
Aryna Sabalenka 2
Madison Keys 0
raphael-vs-brandon
Brisbane International presented by ANZ
Raphael Collignon 0
Brandon Nakashima 2
elina-vs-sonay
ASB Classic
Elina Svitolina 2
Sonay Kartal 1
liudmila-vs-jessica
Brisbane International presented by ANZ
Liudmila Samsonova 0
Jessica Pegula 2
maya-vs-iga
United Cup
M. Joint 0
I. Swiatek 2
andrey-vs-nuno
Bank of China Hong Kong Tennis Open
Andrey Rublev 2
Nuno Borges 0
alex-vs-hubert
United Cup
A. De Minaur 2
H. Hurkacz 1
mirra-vs-marta
Brisbane International presented by ANZ
Mirra Andreeva 0
Marta Kostyuk 2
daniil-vs-kamil
Brisbane International presented by ANZ
Daniil Medvedev 2
Kamil Majchrzak 1
juncheng-vs-alexander
Bank of China Hong Kong Tennis Open
Juncheng Shang 0
Alexander Bublik 2
marcos-vs-michael
Bank of China Hong Kong Tennis Open
Marcos Giron 1
Michael Mmoh 0

Video tennis Medvedev - Majchrzak: Cú sốc tie-break, "Gấu Nga" trút giận (Brisbane International)

Sự kiện: Daniil Medvedev

(Tứ kết) Đang có phong độ cao, tuy nhiên Daniil Medvedev lại trải qua trận đấu vô cùng khó khăn trước tay vợt hạng 59 thế giới.

  

Tiến vào tứ kết Brisbane International với phong độ cao cùng thành tích chưa thua set nào, tuy nhiên Daniil Medvedev đã bị Kamil Majchrzak dội "gáo nước lạnh". Set 1, tay vợt hạng 59 thế giới xuất sắc đoạt break-point ở game 4.

Medvedev mất tới 3 set để khuất phục&nbsp;Majchrzak

Medvedev mất tới 3 set để khuất phục Majchrzak

Dù nhanh chóng đòi lại break, Medvedev không có cơ hội sớm dứt điểm set đấu, thậm chí bị kéo vào loạt tie-break. Bất ngờ tiếp tục xảy ra khi Majchrzak giành chiến thắng 7-4.

Thất bại ở set 1 giúp Medvedev bừng tỉnh. Bước sang set 2, hạt giống số 1 hoàn toàn áp đảo Majchrzak, để rồi giành break-point bản lề ở game 6 và thắng 6-3.

Set 3, Majchrzak không còn duy trì sự hưng phấn như đầu trận. Chỉ trong 36 phút, Medvedev giải quyết nhanh gọn set đấu quyết định bằng 2 break-point cùng chiến thắng áp đảo 6-2. 

Chung cuộc, trận đấu khép lại với tỷ số 2-1 (tỷ số các set: 6-7, 6-3, 6-2) nghiêng về Medvedev. Tiến vào bán kết Brisbane International, hạt giống số 1 sẽ chạm trán Alex Michelsen (Mỹ).

Nóng Australian Open: Sabalenka lộng lẫy như Sharapova, Kyrgios báo tin buồn
Nóng Australian Open: Sabalenka lộng lẫy như Sharapova, Kyrgios báo tin buồn

(Tin thể thao, tin tennis) Australian Open 2026 chưa đánh đã nóng, Sabalenka gây sốt với váy mới lấy cảm hứng từ Serena và Sharapova, trong khi...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh - Tân Thành ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/01/2026 18:36 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Daniil Medvedev Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN