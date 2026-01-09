Video tennis Medvedev - Majchrzak: Cú sốc tie-break, "Gấu Nga" trút giận (Brisbane International)

Tiến vào tứ kết Brisbane International với phong độ cao cùng thành tích chưa thua set nào, tuy nhiên Daniil Medvedev đã bị Kamil Majchrzak dội "gáo nước lạnh". Set 1, tay vợt hạng 59 thế giới xuất sắc đoạt break-point ở game 4.

Medvedev mất tới 3 set để khuất phục Majchrzak

Dù nhanh chóng đòi lại break, Medvedev không có cơ hội sớm dứt điểm set đấu, thậm chí bị kéo vào loạt tie-break. Bất ngờ tiếp tục xảy ra khi Majchrzak giành chiến thắng 7-4.

Thất bại ở set 1 giúp Medvedev bừng tỉnh. Bước sang set 2, hạt giống số 1 hoàn toàn áp đảo Majchrzak, để rồi giành break-point bản lề ở game 6 và thắng 6-3.

Set 3, Majchrzak không còn duy trì sự hưng phấn như đầu trận. Chỉ trong 36 phút, Medvedev giải quyết nhanh gọn set đấu quyết định bằng 2 break-point cùng chiến thắng áp đảo 6-2.

Chung cuộc, trận đấu khép lại với tỷ số 2-1 (tỷ số các set: 6-7, 6-3, 6-2) nghiêng về Medvedev. Tiến vào bán kết Brisbane International, hạt giống số 1 sẽ chạm trán Alex Michelsen (Mỹ).