MU đón viện binh Mbeumo, chờ binh hùng tướng mạnh đấu derby Man City

Trong trận tứ kết CAN Cup gần đây, ĐT Morocco đã vượt qua Cameroon, đội đã có 5 lần vô địch giải vô địch châu Phi để tiến vào bán kết. Những pha lập công của Brahim Diaz và Ismael Saibari đã khiến Mbeumo cùng các đồng đội phải dừng bước tại sân Stade Prince Moulay Abdallah.

Điều này đồng nghĩa Mbeumo khép lại hành trình ở CAN Cup và sớm trở lại với MU. Tin tức ấy mang lại sự nhẹ nhõm cho HLV tạm quyền Darren Fletcher, dù vẫn còn dấu hỏi liệu ông có tiếp tục nắm quyền khi tiền đạo người Cameroon trở lại thi đấu trận tiếp theo hay không.

Mbeumo không thể giúp Cameroon chinh phục ngôi vương CAN Cup

MU sẽ đối đầu kình địch cùng thành phố Man City vào cuối tuần sau (19h30, 17/1) trong trận đá sớm nhất vòng 22 Ngoại hạng Anh tại Old Trafford.

Mbeumo đã khởi đầu ấn tượng trong mùa giải đầu tiên khoác áo "Quỷ đỏ", ghi được 6 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh cho đội chủ sân Old Trafford. Việc có khoảng 1 tuần để nghỉ ngơi sẽ giúp Mbeumo nhanh chóng hồi phục và anh nhiều khả năng sẽ lập tức trở lại đội hình xuất phát của MU.

Trong khi đó, Mazraoui vẫn tiếp tục hành trình tại CAN Cup khi ĐT Morocco nỗ lực chinh phục chức vô địch để làm hài lòng hàng vạn CĐV trên sân nhà. 1 cầu thủ khác của MU là Amad Diallo chuẩn bị cùng Bờ Biển Ngà đấu trận tứ kết CAN Cup gặp Ai Cập (2h, 11/1). Nếu Bờ Biển Ngà thua, MU sẽ lại đón thêm nhân sự chuẩn bị cho derby Manchester.

Kể từ khi các cầu thủ của MU lên đường tham dự AFCON, CLB đã sa thải HLV Ruben Amorim và hiện đang tính dùng HLV tạm quyền. Tỷ phú Jim Ratcliffe cùng ban lãnh đạo đội cân nhắc giữa Michael Carrick và Ole Gunnar Solskjaer, trong khi HLV tạm thời hiện tại Darren Fletcher có giữ cơ hội nắm đội dù ở mức thấp. Truyền thông Anh tiết lộ Solskjaer có buổi gặp mặt trực tiếp với "bộ sậu" MU trong ngày 10/1.