Tiến Minh chấp 13 điểm đấu siêu sao pickleball Quang Dương: Kết quả ra sao?

🎯 Màn so tài được chờ đợi

Sáng ngày 28/9 tại TP.HCM, người hâm mộ thể thao, đặc biệt là ở 2 bộ môn cầu lông và pickleball đã chứng kiến một màn so tài thú vị. Một bên là Nguyễn Tiến Minh, huyền thoại số 1 của cầu lông Việt Nam từng xếp hạng 5 thế giới cùng vô số danh hiệu nổi bật như HCĐ thế giới, HCĐ châu Á, HCĐ SEA Games, 4 lần vào tứ kết ASIAD…

Màn so tài giữa Tiến Minh và Quang Dương gây chú ý

Đối thủ của Tiến Minh là Quang Dương, tay vợt Việt kiều Mỹ từng lọt vào top 4 pickleball thế giới và đang là ngôi sao được quan tâm bậc nhất của bộ môn này. Đáng chú ý, trận đấu giao hữu này gây xôn xao bởi thể lệ thi đấu cực lạ. Cụ thể, Tiến Minh sẽ chấp Quang Dương 13 điểm trong một set đấu chỉ chạm 15 điểm. Đồng nghĩa với việc tay vợt sinh năm 2006 chỉ cần ghi 2 điểm là giành chiến thắng trước lão tướng 42 tuổi.

💡 Diễn biến bất ngờ

Trận so tài diễn ra khá hấp dẫn. Dù chỉ mới tập luyện cầu lông trong một thời gian ngắn, Quang Dương gây trầm trồ với khả năng di chuyển cực nhanh, đặc biệt là những pha dứt điểm rất uy lực.

Quang Dương nhận được nhiều lời khen dù mới tập luyện cầu lông

Trong khi đó, Tiến Minh ở tuổi 42 vẫn cho thấy kỹ thuật phân phối cầu cực kỳ linh hoạt, kinh nghiệm dày dặn giúp anh đoán biết trước được ý đồ, hướng cầu mà Quang Dương sẽ đánh khi tay vợt 19 tuổi mới chỉ bắt đầu vung tay. Sau gần 10 phút thi đấu, set đấu này kết thúc với tỉ số 15-6 nghiêng về Tiến Minh. Nhưng nếu theo thể lệ chấp 13 điểm trước đó thì người thua cuộc lại là lão tướng 42 tuổi.

✅ Quang Dương thở dốc, thán phục huyền thoại Tiến Minh

Dù vậy, nhiều người hâm mộ khi xem trận đấu đã dễ dàng phát hiện việc Tiến Minh không thi đấu hết sức. Tay vợt 42 tuổi hầu như không đập cầu, hạn chế di chuyển, chỉ đưa ra những tình huống phân phối cầu về các góc sân.

Ở nhiều pha cầu, Tiến Minh thường xuyên tung cầu lên cao, tạo điều kiện thuận lợi cho Quang Dương tận dụng sở trường dứt điểm. Nhờ vậy, tay vợt 19 tuổi liên tiếp ghi điểm vào cuối trận, thời điểm Tiến Minh đang dẫn trước khá xa.

Sau trận đấu, Quang Dương tỏ ra rất mệt, phải thở dốc. Tay vợt pickleball nổi tiếng chia sẻ dù biết Tiến Minh nhường mình nhưng cá nhân anh vẫn cảm thấy rất mệt. Quang Dương cũng dành sự thán phục với tài năng của huyền thoại sống này. Sau đó, Tiến Minh và Quang Dương còn thi đấu ở một trận đôi nam. Kết quả vẫn là một chiến thắng áp đảo cho đôi của Tiến Minh.

Mặc dù chỉ mang tính giao lưu, trận đấu giữa Tiến Minh và Quang Dương đã nhận được rất nhiều sự quan tâm. Nhiều người hy vọng trận đấu sẽ mang cả hai môn thể thao là cầu lông và pickleball đến gần hơn với người hâm mộ.