Diễn viên xinh đẹp Thùy Anh tự tin so tài cùng dàn mỹ nhân nóng bỏng

Một sự kiện pickleball diễn ra sáng ngày 24/9 mới đây tại TP.HCM thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi quy tụ rất nhiều người nổi tiếng, đặc biệt là dàn hoa hậu, diễn viên hay người mẫu xinh đẹp.

Trong đó, Thùy Anh là cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm bởi nhan sắc nổi bật cùng trang phục thể thao khỏe khoắn và không kém phần nóng bỏng. Nữ diễn viên xinh đẹp được biết đến là một cô gái có niềm đam mê lớn với thể thao. Thùy Anh có nhiều năm tập luyện boxing, chơi tennis, bơi lội và gần đây là pickleball.

“Tôi đã có khoảng 1 năm tiếp xúc với pickleball. Hiện tại tôi duy trì tập luyện khoảng 3-5 buổi trong tuần, xen kẽ với tập boxing. Thật sự tôi thấy boxing khá kén người tập. Bạn bè tôi khi được rủ hầu như không tham gia. Trong khi hầu hết bạn bè tôi đều chơi pickleball. Đây là môn thể thao đòi hỏi nhiều yếu tố như chiến thuật, kỹ thuật, di chuyển, khác với các môn tôi từng tập”, Thùy Anh chia sẻ.

Thùy Anh tiết lộ cô học các môn thể thao khác rất nhanh nhưng học pickleball lại tiến bộ rất chậm. Chính vì vậy mà cô chưa tự tin để tham gia các giải đấu. Cô hy vọng bản thân sẽ tiến bộ nhanh hơn trong thời gian tới.

Dù chỉ mới đến với pickleball được khoảng 4 tháng, người đẹp Trâm Anh tự tin so tài, giao lưu với các tay vợt khác. Trước đó, nữ diễn viên xinh đẹp này từng tập gym và cầu lông.

“Tôi cảm thấy pickleball rèn luyện sức khỏe rất tốt. Nguồn năng lượng mà bộ môn này mang lại cũng rất ấn tượng với rất nhiều sự vui vẻ, tươi mới và lành mạnh”, Trâm Anh nhận xét.

Có khoảng 7 tháng tập luyện pickleball, Tuyết Nhi nhận được nhiều lời khen từ các người chơi khác với kỹ thuật rất tốt.

Được biết, nàng á hậu này đã tham gia một số giải đấu và từng giành chức vô địch nội dung đôi nữ ở một giải phong trào. Song song đó, Tuyết Nhi còn tự tổ chức giải đấu với sự góp mặt của khoảng 100 tay vợt. Hiện tại, Tuyết Nhi duy trì lịch tập luyện khoảng 3 buổi trong tuần, mỗi buổi khoảng 3 tiếng.

“Thật sự tôi là người không có khiếu về thể thao. Vì vậy khi bắt đầu tập luyện pickleball tôi gặp rất nhiều khó khăn. Ngay đến kỹ thuật giao bóng, tôi đã mất khoảng hơn 1 tháng mới tập được. Dù vậy, pickleball đúng là môn thể thao gây nghiện khi giờ đây, tôi cảm thấy không thể thiếu môn này trong cuộc sống hằng ngày của mình”, Tuyết Nhi chia sẻ.

Các người đẹp khác so tài

Đội của người mẫu Lê Thúy ăn mừng chiến thắng