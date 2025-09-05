Vang dội Anh Chiến loại nhà vô địch bi-a thế giới tại giải đấu 1,9 tỷ đồng

👏 Nguyễn Đức Anh Chiến thắng ngoạn mục sao bi-a Hàn Quốc

Tâm điểm của vòng 64 giải carom 3 băng SY Verite Homme PBA Championship 2025 diễn ra vào khuya ngày 4/9 tại Hàn Quốc là màn so tài giữa Nguyễn Đức Anh Chiến và Cho Jae Ho. Đây là chặng đấu diễn ra từ ngày 2-8/9 với chức vô địch lên đến 100 triệu won (khoảng 1,9 tỷ đồng).

Nguyễn Đức Anh Chiến thắng ngoạn mục

Dù là cựu á quân World Championship, Anh Chiến vẫn bị đánh giá thấp hơn trong màn so tài này. Bởi lẽ, Cho Jae Ho là cơ thủ hàng đầu trong lịch sử carom 3 băng Hàn Quốc, từng vô địch World Cup khi còn thi đấu ở hệ thống của Liên đoàn carom thế giới (UMB).

Riêng tại PBA Tour, Cho Jae Ho cũng đang là cơ thủ hay bậc nhất của hệ thống giải với 2 chức vô địch PBA World Championship, 3 lần vô địch PBA Tour và 3 lần giành ngôi á quân. Cơ thủ này đã kiếm được tổng số tiền thưởng lên đến 903,5 triệu won (hơn 17 tỷ đồng).

Cho Jae Ho bị loại

Bước vào trận đấu, Cho Jae Ho đã 2 lần vươn lên dẫn trước khi thắng set 1 và set 3 lần lượt với các tỉ số 15-8 và 15-11. Với bản lĩnh của mình, Anh Chiến thắng lại ở set 2 và set 4 cùng với cách biệt 15-12, đưa trận đấu vào loạt penalty quyết định. Trong loạt đấu này, Anh Chiến xuất sắc hơn khi ghi được 4 điểm, trong khi đối thủ chỉ ghi được 3 điểm, qua đó giúp cơ thủ Việt Nam ngoạn mục đi tiếp.

✨ Anh Chiến và 4 cơ thủ Việt Nam khác đi tiếp

Vòng đấu này cũng chứng kiến các tay cơ Việt Nam thi đấu rất hay. Ngoài Anh Chiến, có đến 4 cơ thủ khác của Việt Nam giành vé đi tiếp. Nguyễn Quốc Nguyện có chiến thắng 3-1 trước Kim Nam Soo (Hàn Quốc) với các tỉ số 15-4, 15-5, 6-15 và 15-11.

Ngô Đình Nại thắng áp đảo để đi tiếp

Mã Minh Cẩm vượt qua cơ thủ người Thổ Nhĩ Kỳ Savas Bulut trong loạt penalty nghẹt thở sau khi đã hòa nhau 2-2 trong 4 set đấu trước đó. “Vua cơ điên” Ngô Đình Nại thắng 3-0 trước Bang Jeong Geuk (Hàn Quốc) với các điểm số 15-4, 15-8 và 15-7.

Ngoài ra, Nguyễn Huỳnh Phương Linh thắng 3-1 trước Park Joo Sun (Hàn Quốc) lần lượt với các tỉ số là 15-9, 15-12, 8-15 và 15-13. Cái tên duy nhất của Việt Nam bị loại là Trần Đức Minh khi anh để thua đáng tiếc sau loạt penalty trước nhà cựu vô địch của PBA Tour Cho Keon Hwi (Hàn Quốc).

Trong ngày 5/9, giải sẽ diễn ra vòng 32. Tâm điểm sẽ là màn so tài giữa “giáo sư” Nguyễn Quốc Nguyện và cơ thủ nổi tiếng Robinson Molares (Colombia). Song song đó, Nguyễn Huỳnh Phương Linh gặp thử thách lớn khi so tài ngôi sao người Tây Ban Nha Palazon.