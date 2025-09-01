Chuyên viên xây dựng thắng sốc “trùm bi-a” Quyết Chiến, vô địch khó tin tại Đà Nẵng

❌ Bao Phương Vinh bị loại sốc

Trong lượt trận tứ kết giải Billiards Carom 3 băng Đà Nẵng mở rộng tranh cúp AK Phúc Thịnh lần 1 năm 2025 diễn ra trưa ngày 1/9, cơ thủ người Huế Trần Quốc Vinh đã tạo ra cú sốc lớn khi loại ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Bao Phương Vinh.

Quốc Vinh loại Bao Phương Vinh tại tứ kết

Quốc Vinh nhập cuộc tốt hơn để dẫn trước 10-6. Sau đó, anh tung ra đường cơ 12 điểm, nâng cách biệt lên thành 22-6 trước khi tung ra tiếp series 7 điểm để thắng chung cuộc 30-13 chỉ sau 11 lượt cơ.

Tuy nhiên trong trận bán kết diễn ra sau đó, Trần Quốc Vinh đã không thể tiếp tục tạo ra bất ngờ khi để thua Trần Quyết Chiến với cách biệt 22-40 sau 29 lượt cơ.

🎉 Chuyên viên xây dựng thắng sốc Quyết Chiến để vô địch

Trận chung kết diễn ra chiều cùng ngày là màn so tài giữa Trần Quyết Chiến và Lê Viết Toàn, hiện tượng thú vị của giải.

Lê Viết Toàn thắng Trần Quyết Chiến để vô địch

Cơ thủ có công việc chính bên ngành xây dựng này đã loại nhà cựu vô địch quốc gia Nguyễn Duy Trung với tỉ số 40-35 sau 27 lượt cơ ở trận bán kết còn lại. Trước đó, Viết Toàn cũng thể hiện phong độ rất cao với những chiến thắng liên tiếp và cũng đang là người tâm giữ danh hiệu “Series xuất sắc” với đường cơ 14 điểm.

Ở hiệp 1, Quyết Chiến thể hiện đẳng cấp với những cú đánh chuẩn xác để dẫn trước 20-9. Ngay đầu hiệp 2, Viết Toàn tung liền hai series, san hòa cách biệt 20-20. Liền sau đó, cơ thủ này lại tiếp tục tung ra đường cơ 7 điểm để dẫn 29-22.

Các cơ thủ xuất sắc nhất giải

Sau khi Quyết Chiến quân bình tỉ số 32-32, Viết Toàn tiếp tục tung ra hai series 4 điểm, dẫn 39-34 trước khi thắng chung cuộc 40-35 sau 27 lượt cơ. Chiến thắng của Viết Toàn, cơ thủ chủ nhà Đà Nẵng đã tạo nên địa chấn lớn. Nhất là khi Viết Toàn hiện tại vừa hoạt động trong ngành xây dựng vừa là thành viên của đội tuyển Billiards Đà Nẵng nhưng ở thể loại Billiards English. Carom 3 băng không phải nội dung sở trường của anh.

👑 Lê Viết Toàn đoạt cú đúp danh hiệu

Với chức vô địch, Lê Viết Toàn nhận cúp và 40 triệu đồng. Anh còn nhận luôn giải Series xuất sắc trị giá 2 triệu đồng. Trần Quyết Chiến giành ngôi á quân trị giá 15 triệu đồng. Hai cơ thủ Nguyễn Duy Trung và Trần Quốc Vinh đồng hạng Ba nhận 5 triệu đồng. Giải Best Game trị giá 2 triệu đồng đã thuộc về Mai Đăng Phú với hiệu suất ghi điểm là 3,3 điểm/lượt cơ.

Ban tổ chức chụp ảnh kỷ niệm cùng các cơ thủ có thành tích

Mai Đăng Phú giành giải Best Game

Như vậy sau 3 ngày tranh tài sôi nổi với nhiều bất ngờ, giải Billiards Carom 3 băng Đà Nẵng mở rộng tranh cúp AK Phúc Thịnh lần 1 năm 2025 diễn ra tại CLB Billiards AK Phúc Thịnh (Phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) với sự tham gia của 120 cơ thủ đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Là một trong những giải đấu quy tụ số lượng VĐV đông đảo bậc nhất tại Đà Nẵng cũng như khu vực miền Trung Tây Nguyên cùng các hảo thủ hàng đầu Việt Nam, giải đấu là sân chơi chất lượng nhằm phát triển phong trào billiards tại địa phương.