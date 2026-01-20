Alcaraz có thời cơ bỏ xa Sinner, Djokovic thừa thế vào top 3 ATP sau Australian Open?

Australian Open 2026 vừa khởi tranh nhưng bảng xếp hạng ATP đã nóng lên từng ngày, bởi những tay vợt hàng đầu thế giới bước vào Melbourne với “gánh nặng điểm số” rất khác nhau. Chỉ cần một cú sảy chân sớm, trật tự top 10 hoàn toàn có thể đảo lộn.

Sinner (bên trái) phải bảo vệ 2.000 điểm ở Úc, Alcaraz (giữa) có cơ hội gia tăng khoảng cách với các đối thủ

Alcaraz thảnh thơi, Sinner chịu áp lực cực đại

Carlos Alcaraz đang nắm lợi thế lớn nhất trong nhóm cạnh tranh số 1 thế giới. Năm ngoái anh chỉ dừng ở tứ kết Australian Open, vì thế mùa này chỉ phải bảo vệ 400 điểm. Điều đó đồng nghĩa, chỉ cần tiến sâu hơn, ví dụ vào bán kết hay chung kết, Alcaraz sẽ có thêm một lượng điểm lớn để gia tăng cách biệt với tay vợt Ý.

Trái ngược hoàn toàn là Jannik Sinner. Sau hai chức vô địch liên tiếp tại Melbourne, tay vợt người Ý phải bảo vệ trọn vẹn 2.000 điểm. Nếu không thể đăng quang lần thứ ba liên tiếp, Sinner chắc chắn bị trừ điểm nặng và mất cơ hội áp sát Alcaraz trên BXH ATP. Australian Open vì thế trở thành "gánh nặng" với tay vợt số 2 thế giới.

Djokovic và cuộc đua vào top 3

Novak Djokovic bước vào giải với tư cách hạng 4 thế giới và cần bảo vệ 800 điểm, tương đương thành tích bán kết năm ngoái. Với đẳng cấp 10 lần vô địch Australian Open, đây vẫn được xem là cơ hội cho Nole tích lũy thêm điểm và bứt lên top 3, đặc biệt nếu một trong hai đối thủ trực tiếp là Zverev hay Shelton sảy chân.

Alexander Zverev đang chịu sức ép rất lớn với 1.300 điểm phải bảo vệ sau ngôi á quân năm ngoái, trong khi Ben Shelton cũng gánh tới 800 điểm vì vào bán kết giải năm ngoái. Chỉ cần dừng bước sớm hơn, cả hai hoàn toàn có thể bị Djokovic vượt mặt.

Trong nhóm top 10 còn lại, Alex De Minaur (400 điểm), Taylor Fritz (100 điểm), Lorenzo Musetti (100 điểm), Felix Auger-Aliassime (50 điểm) hay Alexander Bublik (10 điểm) đều có thể tăng hạng nếu tạo được cú bứt phá tại Melbourne.

Ngoài top 10, một số cái tên cũng đối diện nguy cơ tụt sâu. Tommy Paul và Lorenzo Sonego đều phải bảo vệ 400 điểm sau khi vào tứ kết năm ngoái. Learner Tien bảo vệ 230 điểm, còn Holger Rune và Jack Draper, do chấn thương không dự giải, sẽ mất 200 điểm mỗi người. Giải Australian Open 2026 chính thức diễn ra từ 18/1 tới 1/2 tại Úc.