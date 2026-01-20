Trực tiếp tennis Australian Open ngày 3: Uy quyền Sinner, chờ Musetti - Fonseca phô diễn

Jannik Sinner - Hugo Gaston: Khoảng 15h, 20/1 (vòng 1 đơn nam Australian Open)

Tâm điểm của ngày thi đấu chắc chắn là trận ra quân của Jannik Sinner, nhà đương kim vô địch Australian Open hai năm liên tiếp (2024, 2025). Dù chưa thi đấu trận chính thức nào trong năm 2026, Sinner vẫn là cái tên được giới cá cược và chuyên môn đặt trọn niềm tin cho chức vô địch năm nay.

Sinner (áo đen) khởi động chậm năm 2026 nhưng đừng vì thế mà đánh giá thấp tay vợt Ý

Phong độ gần đây của tay vợt người Ý có phần khó đoán khi thua 3 trong 5 trận gần nhất, song cần nhấn mạnh rằng đó chủ yếu là các trận mang tính giao hữu hoặc cuối mùa 2025. Trận đấu biểu diễn với Carlos Alcaraz tại Hàn Quốc cho thấy Sinner vẫn duy trì cường độ và thể trạng lý tưởng trước thềm “Happy Slam”.

Hugo Gaston, chưa từng vượt qua vòng 2 Australian Open. Tay vợt người Pháp vừa thua Cameron Norrie ở Auckland và thường gặp khó trước các đối thủ có lối đánh mạnh, áp đảo từ cuối sân. Hai lần đối đầu trước đây giữa Gaston và Sinner đều kết thúc chóng vánh với chiến thắng thẳng set cho tay vợt Ý.

Với đẳng cấp, bản lĩnh Grand Slam và sự tự tin tại Melbourne Park, rất khó để Gaston tạo nên bất ngờ.

Dự đoán kết quả : Jannik Sinner thắng áp đảo 3-0.

Lorenzo Musetti - Raphael Collignon: Khoảng 7h30, 20/1 (vòng 1 đơn nam Australian Open)

Musetti bước vào Australian Open 2026 với vị thế chưa từng có trong sự nghiệp, khi lần đầu góp mặt ở top 5 thế giới sau mùa giải 2025 bùng nổ. Dù vẫn chưa thể giải cơn khát danh hiệu kéo dài từ năm 2022, mới nhất là thất bại ở chung kết Hong Kong Open trước Alexander Bublik, tay vợt người Ý vẫn cho thấy sự trưởng thành rõ rệt về lối chơi, đặc biệt trên mặt sân cứng, nơi anh ngày càng kiểm soát tốt nhịp độ và hạn chế những khoảnh khắc mất tập trung.

Musetti (bên trái) được đánh giá cao hơn nhiều so với Collignon (bên phải)

Đối thủ của Musetti ở vòng 1 là Raphael Collignon, tay vợt người Bỉ đang lên với thứ hạng 72 thế giới. Hai danh hiệu Challenger trong năm qua cùng màn trình diễn ấn tượng tại Brisbane cho thấy Collignon không phải cái tên dễ chịu, nhưng việc lần đầu đối đầu một tay vợt top 5 ở sân khấu Grand Slam là thử thách quá lớn. Chênh lệch về kinh nghiệm, đẳng cấp và khả năng xử lý các thời điểm then chốt nhiều khả năng sẽ sớm bộc lộ.

Nếu không tự làm khó mình, Musetti đủ khả năng giải quyết trận đấu theo cách gọn gàng.

Dự đoán kết quả: Lorenzo Musetti thắng 3-1.

Joao Fonseca - Eliot Spizzirri: Khoảng 9h, 20/1 (vòng 1 đơn nam Australian Open)

Joao Fonseca bước vào Australian Open 2026 với không ít dấu hỏi, nhưng cũng đầy kỳ vọng. Tay vợt trẻ người Brazil buộc phải bỏ lỡ toàn bộ các giải khởi động vì chấn thương lưng, song anh khẳng định thể trạng đang cải thiện từng ngày trước thời điểm ra quân. Sau mùa giải đầu tiên trên ATP Tour đầy ấn tượng với hai danh hiệu và vị trí trong top 30 thế giới, Fonseca được xem là một trong những gương mặt trẻ đáng chú ý nhất tại Melbourne năm nay.

Fonseca (áo tím) trở lại sau chấn thương và người hâm mộ Brazil đang chờ đợi chiến thắng của tay vợt này

Đối thủ của anh ở vòng 1 là Eliot Spizzirri, tay vợt Mỹ đang dần khẳng định chỗ đứng ở ATP Tour. Spizzirri gây ấn tượng tại Auckland khi thắng liền bốn trận để vào tứ kết, trước khi dừng bước trước Fabian Marozsan. Lối chơi tấn công toàn diện giúp Spizzirri có thể tạo ra thế trận khó chịu, đặc biệt trong bối cảnh Fonseca chưa có nhiều cảm giác thi đấu sau chấn thương.

Dù vậy, sự khác biệt về đẳng cấp và bản lĩnh thi đấu ở những thời điểm then chốt nhiều khả năng sẽ nghiêng về phía tay vợt Brazil. Nếu vượt qua được những rung lắc ban đầu, Fonseca đủ khả năng kiểm soát trận đấu và đi tiếp.

Dự đoán kết quả: Joao Fonseca thắng 3-1.