Man City công bố siêu tân binh Guehi, gia cố hàng thủ sau thảm bại MU

Man City công bố tân binh Guehi: Giá "bèo", lương khủng

Man City tiếp tục khuấy động thị trường chuyển nhượng khi hoàn tất bản hợp đồng trị giá 20 triệu bảng Anh với trung vệ Marc Guehi từ Crystal Palace.

Theo truyền thông Anh, Guehi ký hợp đồng có thời hạn 5 năm rưỡi với Man City kèm mức đãi ngộ lên tới 300.000 bảng/tuần. Do hết hạn hợp đồng vào cuối mùa này, Crystal Palace buộc phải bán ngôi sao chủ lực cho Man City với mức giá chỉ 20 triệu bảng để tránh mất trắng.

Man City vượt Liverpool để sở hữu trung vệ Guehi

Trước mắt, Guehi chưa đủ điều kiện thi đấu ở cuộc chạm trán giữa Man City với Bodo/Glimt trong khuôn khổ Champions League (0h45, 21/1), nhưng sẽ sẵn sàng ra sân ở trận gặp Wolverhampton thuộc vòng 23 Ngoại hạng Anh cuối tuần này (22h, 24/1).

Trung vệ 25 tuổi là tân binh tiếp theo cập bến sân Etihad trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026, bên cạnh thương vụ Antoine Semenyo (62,5 triệu bảng).

Bạo chi vì tham vọng danh hiệu

Guehi vốn nằm trong tầm ngắm của Man City từ lâu. Mùa hè năm ngoái, đội bóng này không thể theo đuổi thương vụ do hạn chế về lực lượng. Cá nhân Guehi từng ở rất gần việc gia nhập Liverpool với giá 35 triệu bảng trước khi thương vụ đổ bể vào phút chót.

Man City từng có kế hoạch chờ đến cuối mùa để chiêu mộ Guehi theo dạng chuyển nhượng tự do. Tuy nhiên, đội chủ sân Etihad quyết định hành động sớm, vượt lên trên các đối thủ tại Ngoại hạng Anh để hoàn tất thương vụ ngay trong kỳ chuyển nhượng này.

Quyết định đẩy nhanh tiến độ phần nào xuất phát từ tình trạng chấn thương của hàng loạt trung vệ trụ cột như John Stones, Ruben Dias và Josko Gvardiol. Trong đó, Gvardiol nhiều khả năng phải nghỉ thi đấu hết mùa vì gãy chân.

Sau thảm bại 0-2 trước MU ở derby Manchester cuối tuần qua, đội bóng của HLV Pep Guardiola đã trải qua 4 trận liên tiếp không thắng tại giải quốc nội và kém đội đầu bảng Arsenal 7 điểm. Vì vậy, đội chủ sân Etihad rất mạnh tay mua sắm để níu kéo hy vọng đua tranh danh hiệu.

Guehi và sếp lớn Man City háo hức

Chia sẻ trong buổi lễ ký kết hợp đồng, Guehi cho hay: “Giờ tôi đã ở đội bóng mạnh nhất nước Anh và là một phần của tập thể xuất săc. Cảm giác thật tuyệt khi có thể nói ra điều đó.

Guehi được kỳ vọng gia tăng chất "thép" cho hàng thủ Man City

Tôi muốn phát triển cả với tư cách cầu thủ lẫn con người, và tôi biết rằng ở câu lạc bộ này, điều đó sẽ xảy ra. Tôi luôn bị ám ảnh bởi việc phải tốt hơn, phải tiến bộ hơn. Đó là điều tôi luôn theo đuổi, và tôi nghĩ đây là nơi hoàn hảo để tôi hoàn thành mục tiêu đó.

Tôi đã nghe rất nhiều về câu lạc bộ, về cổ động viên cũng như các cầu thủ và HLV Man City. Đây chắc chắn là môi trường phù hợp để tôi cải thiện và trở nên tốt hơn. Hy vọng tôi cũng có thể cống hiến tất cả những gì mình có để hỗ trợ mọi người".

Giám đốc bóng đá Man City, Hugo Viana cũng nhấn mạnh đội bóng phải cạnh tranh gay gắt để có được chữ ký của trung vệ xuất sắc bậc nhất nước Anh: “Tôi rất vui vì chính chúng tôi là đội bóng mà cậu ấy lựa chọn. Marc là cầu thủ mạnh mẽ, sở hữu những phẩm chất phòng ngự xuất sắc, có khả năng đọc trận đấu thông minh, và luôn mang đến niềm đam mê cùng nguồn năng lượng mỗi khi bước ra sân”.