Trực tiếp tennis Australian Open ngày 2: Djokovic thị uy, thư hùng De Minaur - Berrettini

Novak Djokovic - Pedro Martinez: Khoảng 16h30, 19/1 (vòng 1 đơn nam Australian Open)

Novak Djokovic, tay vợt số 4 thế giới và là cựu vương 10 lần vô địch Australian Open, sẽ mở màn chiến dịch tại Melbourne bằng cuộc đối đầu với Pedro Martinez, hạng 71 ATP. Xét về đẳng cấp, kinh nghiệm Grand Slam lẫn thành tích sân cứng, đây là cặp đấu có sự chênh lệch rất lớn.

Djokovic (bên trái) tham vọng tiến sâu nên Martinez (bên phải) sẽ là "phép thử" phong độ

Djokovic bước vào Australian Open 2026 với phong độ ổn định trên mặt sân cứng, thể hiện qua thành tích 21 thắng, 6 thua trong 12 tháng qua. Ở giải gần nhất là Belgrade Open, tay vợt người Serbia đã lên ngôi vô địch sau trận chung kết kéo dài ba set trước Lorenzo Musetti, cho thấy bản lĩnh thi đấu và khả năng chịu áp lực vẫn ở đẳng cấp hàng đầu.

Tuy nhiên, trước thềm giải đấu, Djokovic cũng được ghi nhận có những dấu hiệu chưa tốt về thể lực. Dù không gặp chấn thương nghiêm trọng, khả năng nhập cuộc thận trọng và tiết kiệm sức ở vòng đầu là điều hoàn toàn có thể xảy ra với tay vợt 38 tuổi.

Ở chiều ngược lại, Pedro Martinez tỏ ra kém hiệu quả trên mặt sân cứng. Trong 12 tháng qua, tay vợt người Tây Ban Nha chỉ có 4 chiến thắng sau 16 trận, với các chỉ số giao bóng và trả giao đều ở mức thấp. Phong độ gần đây của Martinez cũng không mấy tích cực khi sớm dừng bước tại Belgrade Open.

Với kinh nghiệm vượt trội và đẳng cấp đã được kiểm chứng tại Melbourne, Djokovic nhiều khả năng sẽ kiểm soát thế trận. Tuy vậy, anh có thể không cần bung hết sức để hướng tới mục tiêu tiến sâu.

Dự đoán kết quả: Novak Djokovic thắng 3-0

Matteo Berrettini - Alex De Minaur: Khoảng 9h30, 19/1 (vòng 1 đơn nam Australian Open)

Cuộc đối đầu giữa Alex De Minaur và Matteo Berrettini ngay vòng 1 Australian Open 2026 được xem là một trong những cặp đấu đáng chú ý nhất giai đoạn đầu. Hai tay vợt đều từng vào sâu tại Melbourne, nhưng bước vào trận với trạng thái hoàn toàn khác nhau.

De Minaur (bên trái) và Berrettini (bên phải), kinh điển ở vòng 1

Berrettini đang đối mặt dấu hỏi lớn về thể lực khi buộc phải bỏ dở một trận đấu biểu diễn tại Melbourne vì vấn đề sức khỏe. Sau mùa 2025 bị gián đoạn bởi chấn thương, khả năng duy trì cường độ thi đấu của tay vợt người Ý vẫn là điều đáng lo ngại, dù anh dẫn De Minaur 3-2 đối đầu.

Ngược lại, De Minaur bước vào giải với phong độ cao, thứ hạng tốt nhất sự nghiệp và lợi thế sân nhà. Lối chơi tốc độ, bền bỉ cùng khả năng phản giao tốt trên sân cứng giúp tay vợt Úc chiếm ưu thế nếu trận đấu kéo dài.

Dự đoán kết quả: Alex De Minaur thắng 3-1

Donna Vekic - Mirra Andreeva: Khoảng 15h, 19/1 (vòng 1 đơn nữ Australian Open)

Cuộc đối đầu giữa Donna Vekic và Mirra Andreeva hứa hẹn nhiều hấp dẫn khi hai tay vợt đang có thành tích đối đầu cân bằng 1-1. Lần gặp gần nhất tại Bắc Kinh 2024, Andreeva đã ngược dòng đánh bại Vekic trên mặt sân cứng.

Andreeva (bên trái) thừa thắng xông lên sau chức vô địch Adelaide International 2026

Vekic bước vào Australian Open với phong độ không cao, chỉ thắng 13 trong 34 trận ở 52 tuần qua. Dù sở hữu kinh nghiệm dày dạn và lối chơi giao bóng uy lực, tay vợt Croatia tỏ ra thiếu ổn định, đặc biệt khi đối đầu các tay vợt top đầu.

Ở chiều ngược lại, Mirra Andreeva đang cho thấy sự trưởng thành vượt bậc. Tay vợt trẻ người Nga đạt tỷ lệ thắng hơn 72% trong năm qua, có phong độ tốt trên sân cứng và vừa thắng 4 trận liên tiếp. Khả năng trả giao, tạo break và kiểm soát điểm số của Andreeva được đánh giá vượt trội.

Nếu duy trì sự ổn định và bản lĩnh, Andreeva nhiều khả năng sẽ áp đặt thế trận trước đối thủ giàu kinh nghiệm hơn.

Dự đoán kết quả: Mirra Andreeva thắng 2-0