Sinner là "vua", Alcaraz và Djokovic chỉ là kẻ thách thức ở Australian Open 2026

Australian Open 2026 đang đến rất gần (từ 18/1 tới 1/2) và giới chuyên môn quốc tế đã phác thảo khá rõ cán cân quyền lực tại Melbourne Park. Các chỉ số đánh giá phong độ và xác suất vô địch hiện nghiêng mạnh về Jannik Sinner, trong khi Carlos Alcaraz và Novak Djokovic lần lượt đóng vai trò kẻ thách thức và “ẩn số lịch sử”.

Sinner (giữa) được đánh giá cao hơn cho chức vô địch Australian Open 2026 so với Alcaraz (bên trái) và Djokovic (bên phải)

Nội dung đơn nam: Sinner ở cửa trên

Sinner đang được xếp ở vị trí ứng viên số một. Điều này phản ánh đúng thực tế chuyên môn, hai chức vô địch Australian Open gần nhất, phong độ ổn định trên mặt sân cứng và khả năng xử lý áp lực ngày càng hoàn thiện. Các con số phân tích cho thấy tỷ lệ chiến thắng của anh trong các trận 5 set ở mặt sân cứng cao nhất ATP Tour mùa vừa qua, minh chứng cho sự trưởng thành cả về chiến thuật lẫn tâm lý. Nhà cái xếp Jannik Sinner ở mức 10/11 (đặt 11 ăn 10, tổng 21), tương đương khả năng vô địch rất cao.

Alcaraz đứng ngay phía sau với mức 6/4. Nhà cái đánh giá rất cao khả năng bùng nổ của tay vợt Tây Ban Nha, nhất là khi anh có thể “bẻ gãy” thế trận chỉ trong vài game. Tay vợt Tây Ban Nha sở hữu bộ kỹ năng toàn diện bậc nhất thế giới, có thể bùng nổ và “cuốn phăng” đối thủ chỉ trong vài game. Tuy nhiên, thành tích tại Australian Open vẫn chưa tương xứng với đẳng cấp, hai năm liên tiếp dừng bước ở tứ kết. Điều đó khiến giới chuyên môn đánh giá khả năng lên ngôi của Alcaraz vẫn thấp hơn Sinner.

Dù đã ở giai đoạn cuối sự nghiệp, Djokovic vẫn được xếp vào nhóm có khả năng tạo đột biến cao với tỷ lệ 9/1. 10 lần vô địch Australian Open là con số không ai sánh kịp, và Melbourne luôn là “thánh địa” của anh. Các tỷ lệ dự báo tuy không còn đặt Djokovic ở nhóm dẫn đầu, nhưng giới phân tích cho rằng chỉ cần anh đạt trạng thái thể lực tốt, hành trình tiến sâu là hoàn toàn khả thi.

Nội dung đơn nữ: Sabalenka dẫn đầu, Swiatek và Gauff bám đuổi Aryna Sabalenka

Sabalenka đang là gương mặt được đánh giá cao nhất. Khả năng giao bóng, giao bóng 1 cực mạnh, cùng tâm lý thi đấu đã “lên level” sau những danh hiệu lớn, khiến cô trở thành chuẩn mực trên mặt sân cứng. Các chuyên gia xem Sabalenka là lựa chọn hàng đầu cho danh hiệu tại Melbourne. Sabalenka được các nhà cái đặt tỷ lệ vô địch là 2/1.

Swiatek, Sabalenka, Gauff (từ trái qua) là 3 nhân vật hàng đầu có thể cạnh tranh ngôi vô địch Grand Slam đầu tiên năm 2026

Iga Swiatek được đặt ngay sau Sabalenka với tỷ lệ vô địch là 4/1. Dù không phải tay vợt “ưa sân” Melbourne nhất, nhưng khả năng xây dựng điểm, điều chỉnh lối chơi giữa trận giúp cô luôn ở thế sẵn sàng tạo bất ngờ.

Coco Gauff tiếp tục cho thấy sự trưởng thành vượt bậc khi được nhà cái đánh giá vô địch với tỷ lệ 7/1. Lối chơi phòng ngự phản công, cùng khả năng tấn công ngày càng hiệu quả từ cuối sân, giúp cô được dự báo có khả năng tiến sâu, thậm chí chen chân vào bán kết nếu gặp nhánh đấu thuận lợi.

Kịch bản được chờ đợi

Giới chuyên môn nghiêng về một trận chung kết trong mơ giữa Jannik Sinner và Carlos Alcaraz, nơi “độ lì” và sự ổn định của tay vợt Ý đối đầu trực diện với phong cách bùng nổ của ngôi sao Tây Ban Nha. Ở nội dung nữ, Aryna Sabalenka được xem là tâm điểm của cuộc đua, nhưng Swiatek và Gauff đủ sức khiến mọi dự đoán phải dè chừng.

Australian Open 2026 vì thế hứa hẹn là sân khấu của thế hệ mới, nơi Sinner đang được nhìn nhận như “vị vua” thực sự, còn Alcaraz và Djokovic buộc phải chiến đấu trong thế bị đánh giá thấp hơn ở Úc.