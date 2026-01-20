Thảm họa thời trang của các tay vợt lớn ở Australia Mở rộng 2026

"Nike đã tạo ra bộ trang phục lố bịch nhất cho Sinner từ trước tới nay", chuyên gia quần vợt Pavvy G viết trên mạng xã hội X, sau khi chứng kiến tay vợt Italy bước vào sân với bộ trang phục mới toàn màu vàng, xen lẫn các mảng màu nâu. Tay vợt 24 tuổi cũng đi một đôi giày vàng của Nike và tất màu đen.

Trang phục của Sinner (trái), Alcaraz và Sabalenka được thiết kế bởi Nike và đều bị chê xấu ở Australia Mở rộng 2026. Ảnh: Sports Mail

Sinner mặc trang phục này khi đánh tập với Felix Auger-Aliassime ngày 18/1, trận đấu mà anh thắng 6-4, 4-6, 10-4 trong khoảng hai giờ. Sau trận, chính tay vợt số hai thế giới thừa nhận bộ trang phục của anh trông hài hước.

"Có lẽ năm sau tôi sẽ góp ý nhiều hơn về chuyện màu sắc", Sinner trả lời khi được hỏi liệu anh có quyền quyết định về trang phục thi đấu hay không. "Đây là trang phục thi đấu cho phiên ngày, còn một bộ khác cho phiên đêm. Hy vọng tôi sẽ được mặc cả hai".

Sinner dự kiến chơi trận mở màn với tay vợt Pháp Hugo Gaston vào trưa mai 20/1. Anh hướng đến cú hat-trick vô địch Australia Mở rộng sau hai năm liên tiếp vô địch. Theo phân nhánh, Sinner có thể gặp Karen Khachanov ở vòng bốn, Ben Shelton hoặc Casper Ruud ở tứ kết và Novak Djokovic ở bán kết.

"Sẽ rất khó để vô địch", Sinner nói về cơ hội của bản thân. "Nhưng tôi sẽ nỗ lực hết mình. Tôi đang tập luyện tốt sau giai đoạn nghỉ cuối năm tuyệt vời. Về thể chất, tôi thấy mọi thứ đều ổn. Dĩ nhiên vào đầu mùa, bạn luôn cảm thấy một vài nghi ngờ, đồng thời cũng có tự tin về những kết quả quá khứ".

Ngày khai mạc Australia Mở rộng 2026 chứng kiến khởi đầu suôn sẻ của hai hạt giống số một là Aryna Sabalenka và Carlos Alcaraz, khi cả hai cùng không thua set nào trước Rakotomanga Rajaonah và Adam Walton.

Bộ đôi này cũng bị chê mặc xấu, khi diện những bộ trang phục với tông lòe loẹt của Nike. Trong khi Alcaraz bị chê giống chai nước Mountain Dew, Sabalenka bị cho là có bộ váy thảm họa nhất lịch sử giải đấu.

Tổ hợp Melbourne Park lập kỷ lục đón hơn 100.000 khán giả, trong ngày hai huyền thoại Rod Laver và Roger Federer cùng có mặt ở sân chính để theo dõi các trận đấu.