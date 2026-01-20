Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Tin mới nhất bóng đá sáng 20/1: Mbappe đáp trả fan Real Madrid để bảo vệ Vinicius

Điểm tin bóng đá

Kylian Mbappe kêu gọi các CĐV Real Madrid cần bao dung hơn với Vinicius sau khi tiền đạo này liên tục bị la ó.

Mbappe đáp trả fan Real Madrid để bảo vệ Vinicius

Vinicius đã bị la ó liên tục ở trận Real Madrid thắng Levante với tỷ số 2-0 gần đây. Điều đó khiến Mbappe bức xúc nên anh đã đích thân lên tiếng bảo vệ đồng đội: "CĐV không nên nhắm vào một cá nhân để la ó, không phải lỗi của Vinicius, mà là lỗi của tất cả chúng tôi nếu Real Madrid thi đấu kém. 

Chúng tôi phải bảo vệ anh ấy tốt hơn để Vinicius không phải một mình đối mặt với chỉ trích. Vinicius không cô đơn tại Real Madrid. Tất cả chúng tôi đều ở bên anh ấy".

Mbappe bênh vực Vinicius

Mbappe bênh vực Vinicius

Tottenham loại bỏ Tel khỏi danh sách dự Cúp C1

HLV Thomas Frank xác nhận Mathys Tel không được góp mặt trong 2 trận đấu cuối của Tottenham ở vòng bảng Cúp C1. Frank thừa nhận ông thất vọng vì phải loại Tel để nhường chỗ cho Solanke. Tel ban đầu đến Tottenham dưới dạng cho mượn 1 năm trước và được Spurs mua đứt sau đó. Nhưng khi vận may của anh tiếp tục suy giảm tại sân Tottenham Hotspur, tiền đạo này có thể được phép ra đi theo dạng cho mượn trong tháng này.

Liên đoàn bóng đá Morocco khiếu nại FIFA

Gần đây, Liên đoàn bóng đá Morocco (FRMF) đã ra thông cáo chính thức, đệ đơn khiếu nại FIFA về việc ĐT Senegal vì hành động bỏ dở trận trong trận chung kết CAN Cup. FRMF cho biết việc này làm gián đoạn nghiêm trọng tiến trình của trận đấu và ảnh hưởng tiêu cực đến tình trạng thể chất cũng như tinh thần của các cầu thủ.

Hé lộ thời điểm Nunes trở lại

Matheus Nunes bị cúm nên không thể cùng toàn đội ra sân ở trận Man City thua 0-2 MU vào cuối tuần qua. Anh cũng không góp mặt trong đội hình "The Citizens" chuẩn bị cho cuộc đối đầu Bodo/Glimt ở Cúp C1 (0h45, 21/1). Hiện Nunes đang trong quá trình hồi phục và dự kiến tái xuất vào cuối tuần này khi Man City gặp Wolves (22h, 24/1). 

Theo Phong Đức

