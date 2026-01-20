"Người nhện" U23 Trung Kiên đấu Li Hao đáng xem nhất, thầy Kim được ví như Harry Potter

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Bodø / Glimt vs Manchester City
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sporting CP vs Paris Saint-Germain
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Madrid vs Monaco
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Inter Milan vs Arsenal
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Copenhagen vs Napoli
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Galatasaray vs Atlético de Madrid
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Slavia Praha vs Barcelona
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Olympique Marseille vs Liverpool
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Juventus vs Benfica
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Chelsea vs Pafos
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
PAOK vs Real Betis
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Aston Villa
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Viktoria Plzeň vs Porto
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Celtic
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-

"Người nhện" U23 Trung Kiên đấu Li Hao đáng xem nhất, thầy Kim được ví như Harry Potter

Sự kiện: U23 Việt Nam HLV Kim Sang Sik Giải U23 châu Á 2026

Trước thềm trận bán kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc, HLV Kim Sang Sik bất ngờ chỉ ra “điểm nóng” đặc biệt của trận đấu. Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, màn so tài trong khung gỗ giữa Trung Kiên và Li Hao không chỉ quyết định cục diện trận đấu mà còn có thể tạo ra người hùng mới.

⚽ Nhắc lịch sử Việt Nam – Trung Quốc: “Cầu thủ luôn có ý chí quyết thắng”

Chiều ngày 19/1, HLV Kim Sang Sik và thủ môn Trần Trung Kiên đã tham dự cuộc họp báo trước thềm trận bán kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc (22h30 ngày 20/1). Kết thúc cuộc họp báo, ông thầy người Hàn Quốc đã vui vẻ nán lại để có phần trả lời riêng đối với các phóng viên đến từ Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik và Trung Kiên dự họp báo trước trận gặp U23 Trung Quốc.

HLV Kim Sang Sik và Trung Kiên dự họp báo trước trận gặp U23 Trung Quốc.

HLV trưởng U23 Việt Nam thể hiện rõ quyết tâm, đồng thời nói về sức hút ngày càng lớn của bóng đá Việt Nam cũng như màn so tài đáng chờ đợi giữa hai thủ môn Trung Kiên và Li Hao. Mở đầu cuộc phỏng vấn, HLV Kim Sang Sik không né tránh yếu tố lịch sử mỗi khi bóng đá Việt Nam đối đầu Trung Quốc.

Ông Kim thẳng thắn thừa nhận đây luôn là trận đấu đặc biệt, không chỉ với người hâm mộ mà còn với chính các cầu thủ trên sân. “Tôi biết rõ lịch sử mỗi khi bóng đá Việt Nam đối đầu Trung Quốc. Người hâm mộ và các cầu thủ Việt Nam luôn có quyết tâm rất cao để giành chiến thắng.

Các cầu thủ có ý chí, tinh thần quyết thắng rất rõ ràng. Chúng tôi đang cố gắng chuẩn bị thật tốt để đạt được kết quả tốt nhất trong trận đấu ngày mai”, HLV Kim Sang Sik của U23 Việt Nam nhấn mạnh.

⚽ Bóng đá Việt Nam gây tiếng vang, HLV Kim được ví như Harry Potter

Khi được hỏi về việc bản thân nhận được nhiều sự quan tâm từ truyền thông Hàn Quốc và Trung Quốc, HLV Kim Sang Sik khiêm tốn cho rằng ánh nhìn ấy không chỉ dành riêng cho ông, mà chủ yếu hướng về các cầu thủ Việt Nam, nền bóng đá Việt Nam.

“Tôi nghĩ sự quan tâm không chỉ dành cho tôi, mà còn dành rất nhiều cho các cầu thủ bóng đá Việt Nam. Sau khi tham dự giải đấu này, đánh bại những đối thủ mạnh như Jordan hay Saudi Arabia, các cầu thủ không bao giờ bỏ cuộc, luôn tiến về phía trước và giành chiến thắng. Chính điều đó khiến bóng đá Việt Nam nhận được nhiều sự quan tâm hơn”, ông Kim chia sẻ.

Đáng chú ý, HLV Kim Sang Sik cũng tiết lộ một chi tiết thú vị: “Tôi còn biết trên báo chí có ghép hình tôi với phù thủy Harry Potter”.

Thủ môn Trung Kiên và trung vệ Liu Hao Fan của U23 Trung Quốc.

Thủ môn Trung Kiên và trung vệ Liu Hao Fan của U23 Trung Quốc.

⚽ Lý do đưa Trung Kiên dự họp báo: Màn so tài thủ môn rất đáng xem

Giải thích việc đưa thủ môn Trần Trung Kiên tham dự họp báo trước trận, trong bối cảnh truyền thông nhắc nhiều đến thủ thành Li Hao của U23 Trung Quốc, HLV Kim Sang Sik đã dành lời khen ngợi đặc biệt cho học trò.

“Ở giải đấu này, Trung Kiên đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, đặc biệt là trong trận gặp Saudi Arabia. Cậu ấy đã cản phá rất nhiều cơ hội ghi bàn, góp phần quan trọng giúp đội đạt được thành tích như hiện tại. Trận đấu ngày mai, màn đối đầu giữa hai thủ môn chắc chắn sẽ rất đáng xem”, HLV Kim Sang Sik đánh giá.

Cũng trong chiều 19/1, U23 Việt Nam có buổi tập luyện chuẩn bị chiến thuật đấu U23 Trung Quốc. Thầy trò HLV Kim Sang Sik ra sân tập với bầu không khí vui vẻ, hào hứng. Hiện U23 Việt Nam không còn ca chấn thương nào đáng kể, các học trò của HLV Kim Sang Sik trong trạng thái sẵn sàng cho cuộc đối đầu với U23 Trung Quốc.

Với sự tự tin của ban huấn luyện, tinh thần quyết tâm của các cầu thủ cùng phong độ ổn định của những trụ cột như Trung Kiên, Đình Bắc,… U23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để viết tiếp câu chuyện lịch sử tại sân chơi châu lục, đúng như cách HLV Kim Sang Sik vẫn luôn nhấn mạnh: không lùi bước, chỉ tiến về phía trước.

* Một số hình ảnh buổi tập chiều ngày 19/1 của U23 Việt Nam:

"Người nhện" U23 Trung Kiên đấu Li Hao đáng xem nhất, thầy Kim được ví như Harry Potter - 3

"Người nhện" U23 Trung Kiên đấu Li Hao đáng xem nhất, thầy Kim được ví như Harry Potter - 4

"Người nhện" U23 Trung Kiên đấu Li Hao đáng xem nhất, thầy Kim được ví như Harry Potter - 5

"Người nhện" U23 Trung Kiên đấu Li Hao đáng xem nhất, thầy Kim được ví như Harry Potter - 6

"Người nhện" U23 Trung Kiên đấu Li Hao đáng xem nhất, thầy Kim được ví như Harry Potter - 7

"Người nhện" U23 Trung Kiên đấu Li Hao đáng xem nhất, thầy Kim được ví như Harry Potter - 8

"Người nhện" U23 Trung Kiên đấu Li Hao đáng xem nhất, thầy Kim được ví như Harry Potter - 9

"Người nhện" U23 Trung Kiên đấu Li Hao đáng xem nhất, thầy Kim được ví như Harry Potter - 10

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Khoa - Ảnh Ted Trần ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/01/2026 22:51 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: U23 Việt Nam
Xem thêm
Tin liên quan
U23 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN