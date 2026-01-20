"Người nhện" U23 Trung Kiên đấu Li Hao đáng xem nhất, thầy Kim được ví như Harry Potter

⚽ Nhắc lịch sử Việt Nam – Trung Quốc: “Cầu thủ luôn có ý chí quyết thắng”

Chiều ngày 19/1, HLV Kim Sang Sik và thủ môn Trần Trung Kiên đã tham dự cuộc họp báo trước thềm trận bán kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc (22h30 ngày 20/1). Kết thúc cuộc họp báo, ông thầy người Hàn Quốc đã vui vẻ nán lại để có phần trả lời riêng đối với các phóng viên đến từ Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik và Trung Kiên dự họp báo trước trận gặp U23 Trung Quốc.

HLV trưởng U23 Việt Nam thể hiện rõ quyết tâm, đồng thời nói về sức hút ngày càng lớn của bóng đá Việt Nam cũng như màn so tài đáng chờ đợi giữa hai thủ môn Trung Kiên và Li Hao. Mở đầu cuộc phỏng vấn, HLV Kim Sang Sik không né tránh yếu tố lịch sử mỗi khi bóng đá Việt Nam đối đầu Trung Quốc.

Ông Kim thẳng thắn thừa nhận đây luôn là trận đấu đặc biệt, không chỉ với người hâm mộ mà còn với chính các cầu thủ trên sân. “Tôi biết rõ lịch sử mỗi khi bóng đá Việt Nam đối đầu Trung Quốc. Người hâm mộ và các cầu thủ Việt Nam luôn có quyết tâm rất cao để giành chiến thắng.

Các cầu thủ có ý chí, tinh thần quyết thắng rất rõ ràng. Chúng tôi đang cố gắng chuẩn bị thật tốt để đạt được kết quả tốt nhất trong trận đấu ngày mai”, HLV Kim Sang Sik của U23 Việt Nam nhấn mạnh.

⚽ Bóng đá Việt Nam gây tiếng vang, HLV Kim được ví như Harry Potter

Khi được hỏi về việc bản thân nhận được nhiều sự quan tâm từ truyền thông Hàn Quốc và Trung Quốc, HLV Kim Sang Sik khiêm tốn cho rằng ánh nhìn ấy không chỉ dành riêng cho ông, mà chủ yếu hướng về các cầu thủ Việt Nam, nền bóng đá Việt Nam.

“Tôi nghĩ sự quan tâm không chỉ dành cho tôi, mà còn dành rất nhiều cho các cầu thủ bóng đá Việt Nam. Sau khi tham dự giải đấu này, đánh bại những đối thủ mạnh như Jordan hay Saudi Arabia, các cầu thủ không bao giờ bỏ cuộc, luôn tiến về phía trước và giành chiến thắng. Chính điều đó khiến bóng đá Việt Nam nhận được nhiều sự quan tâm hơn”, ông Kim chia sẻ.

Đáng chú ý, HLV Kim Sang Sik cũng tiết lộ một chi tiết thú vị: “Tôi còn biết trên báo chí có ghép hình tôi với phù thủy Harry Potter”.

Thủ môn Trung Kiên và trung vệ Liu Hao Fan của U23 Trung Quốc.

⚽ Lý do đưa Trung Kiên dự họp báo: Màn so tài thủ môn rất đáng xem

Giải thích việc đưa thủ môn Trần Trung Kiên tham dự họp báo trước trận, trong bối cảnh truyền thông nhắc nhiều đến thủ thành Li Hao của U23 Trung Quốc, HLV Kim Sang Sik đã dành lời khen ngợi đặc biệt cho học trò.

“Ở giải đấu này, Trung Kiên đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, đặc biệt là trong trận gặp Saudi Arabia. Cậu ấy đã cản phá rất nhiều cơ hội ghi bàn, góp phần quan trọng giúp đội đạt được thành tích như hiện tại. Trận đấu ngày mai, màn đối đầu giữa hai thủ môn chắc chắn sẽ rất đáng xem”, HLV Kim Sang Sik đánh giá.

Cũng trong chiều 19/1, U23 Việt Nam có buổi tập luyện chuẩn bị chiến thuật đấu U23 Trung Quốc. Thầy trò HLV Kim Sang Sik ra sân tập với bầu không khí vui vẻ, hào hứng. Hiện U23 Việt Nam không còn ca chấn thương nào đáng kể, các học trò của HLV Kim Sang Sik trong trạng thái sẵn sàng cho cuộc đối đầu với U23 Trung Quốc.

Với sự tự tin của ban huấn luyện, tinh thần quyết tâm của các cầu thủ cùng phong độ ổn định của những trụ cột như Trung Kiên, Đình Bắc,… U23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để viết tiếp câu chuyện lịch sử tại sân chơi châu lục, đúng như cách HLV Kim Sang Sik vẫn luôn nhấn mạnh: không lùi bước, chỉ tiến về phía trước.

