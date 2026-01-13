Rực lửa Australian Open 2026: Sinner, Alcaraz, Djokovic đua "tam mã" hay có ẩn số?

Australian Open 2026 – Grand Slam mở màn mùa giải diễn ra từ 18/1 đến 1/2 – hứa hẹn mang đến những trận cầu đỉnh cao tại Melbourne Park. Trong đó, nội dung đơn nam quy tụ những nhà vô địch, cựu vô địch cùng thế hệ tay vợt trẻ ở đỉnh cao phong độ.

Dựa trên thành tích mùa giải 2025 cùng phong độ trên sân cứng, không khó để nhận diện những ứng viên nặng kí nhất cho cuộc đua vô địch.

Ngôi vương Australian Open 2026 sẽ thuộc về Djokovic, Alcaraz, Sinner hay một "ẩn số" khác?

🥇 Jannik Sinner – Ứng viên số 1 không thể tranh cãi

Jannik Sinner bước vào Australian Open 2026 với tư cách nhà vô địch 2 năm liên tiếp. Tay vợt người Italia luôn thể hiện sự ổn định cùng màn trình diễn thuyết phục tại các giải lớn trên mặt sân cứng.

Ở chung kết năm ngoái, Sinner đánh bại Alexander Zverev với tỷ số 6–3, 7–6 (7–4), 6–3 mà không phải đối mặt bất kỳ break-point nào. Chiến thắng này giúp anh trở thành tay vợt nam người Italia đầu tiên giành 3 Grand Slam, vượt qua cột mốc của Nicola Pietrangeli từ cuối những năm 1950 (hiện thành tích đã là 4 Grand Slam).

Dù Carlos Alcaraz kết thúc mùa giải 2025 với vị trí số 1 thế giới, Sinner hứa hẹn vẫn duy trì sự thống trị trên sân cứng cùng tham vọng lần thứ 3 liên tiếp đăng quang tại Australian Open.

🚀 Carlos Alcaraz – Quyết phá "dớp" ở Australian Open

Carlos Alcaraz là cái tên duy nhất được đánh giá có thể cạnh tranh sòng phẳng chức vô địch cùng Sinner. Mùa giải 2025, anh giành tổng cộng 12.050 điểm, phá kỷ lục 12.030 điểm của Novak Djokovic năm 2020 và chỉ đứng sau cột mốc 12.410 điểm của Andy Murray năm 2016.

"Tiểu Nadal" kết thúc năm ở vị trí số 1 thế giới lần thứ 2 trong sự nghiệp, vượt Sinner (11.500 điểm) và Zverev (5.160 điểm), đồng thời giành 7 danh hiệu trên các mặt sân khác nhau.

Tại Australian Open, Alcaraz chưa vượt qua được cột mốc tứ kết. Dù vậy, giới chuyên môn tin rằng với sự "tiến hóa" không ngừng, anh hoàn toàn có thể tạo bước ngoặt tại Melbourne vào năm nay.

🐐 Novak Djokovic – Kinh nghiệm và bản lĩnh của huyền thoại

Nhắc đến Australian Open là nhắc đến Novak Djokovic. Huyền thoại người Serbia đang giữ kỷ lục 10 lần đăng quang và trở thành tay vợt thành công nhất lịch sử giải đấu.

Dù bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp, phải đối mặt với sự vươn lên mạnh mẽ từ Sinner - Alcaraz, Djokovic vẫn được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm, bản lĩnh cùng khả năng thi đấu bền bỉ trong các trận 5 set dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Melbourne.

Nếu có thể đảm bảo thể trạng cũng như rơi vào nhánh đấu thuận lợi, Djokovic vẫn là đối thủ đáng gờm của bất kì tay vợt nào.

❓ Daniil Medvedev - Từ ứng viên thành "ẩn số"

Daniil Medvedev từ lâu đã được xem như một trong những tay vợt ổn định nhất ở các giải đấu sân cứng. Điều đó thể hiện qua chiến tích 3 lần vào chung kết Australian Open (2021, 2022, 2024) cùng 1 lần đăng quang US Open (2021).

Lối đánh bền bỉ từ cuối sân, khả năng đọc trận đấu, phòng ngự linh hoạt cùng chiến thuật trả giao bóng thông minh giúp tay vợt người Nga luôn là mối đe dọa lớn, bất chấp hiện tại không nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu.

🎯 Alexander Zverev – Tham vọng tìm kiếm Grand Slam đầu tiên

Alexander Zverev từng vào chung kết Australian Open 2025 - chung kết Grand Slam thứ 3 trong sự nghiệp - nhưng tiếp tục lỡ hẹn danh hiệu cao quý này. Tay vợt người Đức sở hữu cú giao bóng phù hợp với mặt sân cứng tại Melbourne. Vấn đề lớn nhất với Zlverev vẫn là khả năng duy trì sự chủ động, ổn định qua 7 trận đấu "dài hơi" tại các Grand Slam (trong trường hợp vào chung kết).