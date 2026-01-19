Trực tiếp tennis Martinez - Djokovic: Đẳng cấp huyền thoại (Australian Open)

Novak Djokovic, tay vợt số 4 thế giới và là cựu vương 10 lần vô địch Australian Open, sẽ mở màn chiến dịch tại Melbourne bằng cuộc đối đầu với Pedro Martinez, hạng 71 ATP. Xét về đẳng cấp, kinh nghiệm Grand Slam lẫn thành tích sân cứng, đây là cặp đấu có sự chênh lệch rất lớn.

Djokovic bước vào Australian Open 2026 với phong độ ổn định trên mặt sân cứng, thể hiện qua thành tích 21 thắng, 6 thua trong 12 tháng qua. Ở giải gần nhất là Belgrade Open, tay vợt người Serbia đã lên ngôi vô địch sau trận chung kết kéo dài ba set trước Lorenzo Musetti, cho thấy bản lĩnh thi đấu và khả năng chịu áp lực vẫn ở đẳng cấp hàng đầu.

Ở chiều ngược lại, Pedro Martinez tỏ ra kém hiệu quả trên mặt sân cứng. Trong 12 tháng qua, tay vợt người Tây Ban Nha chỉ có 4 chiến thắng sau 16 trận, với các chỉ số giao bóng và trả giao đều ở mức thấp. Phong độ gần đây của Martinez cũng không mấy tích cực khi sớm dừng bước tại Belgrade Open.