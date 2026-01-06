Djokovic ra quyết định sốc ngay trước thềm Australian Open 2026

🎾 Djokovic rút lui khỏi Adelaide International trước thềm Australian Open

Novak Djokovic đã chính thức rút khỏi giải Adelaide International. Huyền thoại người Serbia cho biết anh “chưa hoàn toàn sẵn sàng về thể chất” trong quá trình chuẩn bị cho Australian Open.

Djokovic từng vô địch Adelaide International

Tay vợt người Serbia, năm nay 38 tuổi, dự định dùng giải đấu khởi tranh từ ngày 12/1 làm bước chạy đà cho Grand Slam đầu năm tại Melbourne Park, nơi anh đang hướng tới chức vô địch thứ 11 tại Australian Open và danh hiệu Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp.

“Gửi tới tất cả người hâm mộ ở Adelaide, thật không may tôi chưa hoàn toàn đủ thể trạng để thi đấu tại Adelaide International vào tuần tới”, Djokovic chia sẻ trên Instagram. “Cá nhân tôi rất thất vọng, bởi tôi có những ký ức tuyệt vời khi vô địch ở đây hai năm trước. Tôi thực sự háo hức trở lại vì cảm giác như được chơi trên sân nhà. Trọng tâm của tôi lúc này là chuẩn bị cho Australian Open và tôi mong sớm có mặt tại Melbourne để gặp lại người hâm mộ quần vợt Australia”.

📉 Thực tại của Djokovic và những thay đổi ngoài sân đấu

Tay vợt số 4 thế giới chưa thi đấu trận ATP Tour nào kể từ khi đánh bại Lorenzo Musetti trong trận chung kết tại Athens hồi đầu tháng 11. Trong thời gian gần đây, Djokovic phải chấp nhận vai trò thứ yếu khi Jannik Sinner và Carlos Alcaraz vươn lên thống trị làng quần vợt nam.

Trong mùa giải 2025, Djokovic vào tới bán kết cả bốn Grand Slam nhưng đều không thể tiến xa hơn. Danh hiệu Grand Slam gần nhất của anh vẫn là US Open 2023.

Đáng chú ý, quyết định rút lui khỏi Adelaide được đưa ra chỉ một ngày sau khi Djokovic thông báo chấm dứt mối quan hệ với Hiệp hội các tay vợt chuyên nghiệp (PTPA) — tổ chức mà anh là một trong những người đồng sáng lập. Djokovic cho biết lý do xuất phát từ “những lo ngại liên quan đến tính minh bạch, quản trị, cũng như cách tiếng nói và hình ảnh của tôi được thể hiện”.

Australian Open năm nay sẽ diễn ra từ ngày 18/1 đến ngày 1/2 tại Melbourne Park. Như vậy Djokovic sẽ bước vào Australian Open 2026 mà không có bất kì một trận đấu chính thức nào để làm nóng. Jannik Sinner và Carlos Alcaraz cũng sẽ không dự giải ATP nào trước Grand Slam đầu tiên trong năm.