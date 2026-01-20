Nóng nhất thể thao sáng 20/1: Mỹ nhân tennis Philippines gây sốt Úc mở rộng

Mỹ nhân tennis Philippines gây sốt

Tay vợt người Philippines - Alexandra Eala được bố trí thi đấu trên sân phụ trong cuộc chạm trán Alycia Parks. Quyết định tưởng chừng bình thường này nhanh chóng trở thành vấn đề lớn khi hàng nghìn CĐV Philippines tại Melbourne đổ về cổ vũ. Sức chứa sân đấu bị lấp đầy từ rất sớm, các hàng người nối dài khắp khuôn viên và nhiều khán giả dù đến trước hàng giờ vẫn không thể vào sân, buộc phải theo dõi qua màn hình ngoài trời.

Alexandra Eala thua tiếc nuối

Bầu không khí cuồng nhiệt tiếp thêm năng lượng cho Eala khi cô thắng trắng set đầu 6-0 đầy ấn tượng. Tuy nhiên, Parks đã kịp điều chỉnh lối chơi, tăng tốc mạnh mẽ để lội ngược dòng thắng 6-3, 6-2, qua đó loại Eala khỏi giải. Dù dừng bước, tay vợt trẻ vẫn trở thành tâm điểm truyền thông bởi sức hút đặc biệt từ cộng đồng người hâm mộ.

"Gã điên" McGregor tuyên bố hợp đồng UFC vô hiệu, nhắm sự kiện Nhà Trắng

Conor McGregor khẳng định hợp đồng UFC của anh đã hết hiệu lực sau thỏa thuận bản quyền mới giữa UFC và Paramount, vốn làm thay đổi cơ chế doanh thu pay-per-view. Trên livestream Roblox cùng con trai, McGregor tiết lộ đang đàm phán hợp đồng mới để góp mặt tại sự kiện UFC tổ chức ở Nhà Trắng ngày 14/6. Võ sĩ Ireland chưa trở lại từ sau chấn thương gãy chân năm 2021 và từng lỡ hẹn tại UFC 303 mùa hè năm ngoái.

Mercedes xin lùi lịch NLS để Verstappen

Mercedes và sếp lớn Toto Wolff đang vận động ban tổ chức NLS hoãn chặng mở màn mùa 2026 sang tháng 3 nhằm giúp Max Verstappen đủ điều kiện dự Nurburgring 24 Hours.

Motorsport-Total cho biết tay đua bốn lần vô địch F1 đã được cấp phép lái cho Winward Racing (Mercedes-AMG) với sự chấp thuận từ cả Mercedes lẫn Red Bull. Tuy nhiên, trở ngại lớn vẫn là lịch thi đấu khi ba chặng NLS vòng loại đều trùng với các Grand Prix F1.

Auger-Aliassime đau đớn rút lui ngay vòng đầu Australian Open

Felix Auger-Aliassime thừa nhận quyết định bỏ cuộc tại Australian Open khiến anh “rất đau lòng”, khi trở thành tay vợt tên tuổi nhất bị loại sớm ở giải năm nay. Hạt giống số 7 bước vào Melbourne với phong độ cao sau mùa 2025 bùng nổ, được kỳ vọng tiến sâu. Tuy nhiên, chấn thương bất ngờ buộc tay vợt Canada phải rút lui ngay trong trận ra quân gặp Nuno Borges, khép lại hành trình Grand Slam đầu năm 2026 đầy tiếc nuối.