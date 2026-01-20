Dự đoán tỉ số U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc: Mơ viết tiếp mộng bá vương (U23 châu Á)

⚽ Phong độ – tinh thần: U23 Việt Nam “mở khóa” áp lực lịch sử

U23 Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết U23 châu Á 2026 gặp U23 Trung Quốc lúc 22h30 ngày 20/1, trong tâm thế của một đội bóng đã vươn tới đẳng cấp châu lục như lời thầy Kim chia sẻ. Sau 8 năm chờ đợi kể từ Thường Châu 2018, bóng đá trẻ Việt Nam lại có cơ hội mơ về chung kết châu lục, nơi mà lứa Quang Hải năm nào từng vươn tới, nhưng chưa thể chạm tay vào ngai vàng.

U23 Việt Nam hừng hực khí thế bước vào trận bán kết với U23 Trung Quốc.

Chiến thắng kịch tính 3-2 trước U23 UAE ở tứ kết không chỉ đưa U23 Việt Nam trở lại bán kết U23 châu Á sau 8 năm, mà còn mang ý nghĩa giải tỏa tâm lý cực lớn. Từ chỗ liên tục bị rượt đuổi tỉ số, phải căng mình trong hiệp phụ, các học trò của HLV Kim Sang Sik đã thể hiện bản lĩnh, sự lì lợm và tinh thần không bỏ cuộc, những phẩm chất từng làm nên “kỳ tích Thường Châu”.

Ngay sau trận thắng U23 UAE, U23 Việt Nam gần như không có thời gian ăn mừng, lập tức quay lại sân tập để chuẩn bị cho bán kết. Không khí toàn đội cho thấy sự tập trung cao độ. Bởi ai cũng hiểu rằng, khi đã đi đến đây, cánh cửa lịch sử đang mở ra trước mắt.

🧱 Bài toán phá “khối bê tông” Trung Quốc và “bức tường” Li Hao

Ở phía đối diện, U23 Trung Quốc bước vào bán kết với sự hưng phấn không kém. Việc loại U23 Uzbekistan - ứng viên vô địch hàng đầu sau 120 phút và loạt luân lưu cân não đã giúp đội bóng Đông Á liên tiếp tạo nên những cột mốc ngoài mong đợi.

Trước một đối thủ phòng ngự số đông như U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam chắc chắn không thể nóng vội. HLV Kim Sang Sik cùng các trợ lý đã trực tiếp theo dõi, mổ xẻ rất kỹ cách U23 Trung Quốc vận hành lối chơi trước U23 Uzbekistan ở trận tứ kết.

Chìa khóa của U23 Việt Nam nằm ở sự kiên nhẫn, khả năng luân chuyển bóng, kéo giãn đội hình đối thủ và đặc biệt là các tình huống cố định. Quan trọng không kém, các cầu thủ trẻ cần giữ cái đầu lạnh, tránh sa vào thế trận ru ngủ, điều từng khiến nhiều đội mạnh bế tắc trước U23 Trung Quốc tại giải năm nay.

Thủ môn Li Hao là điểm tựa vững chắc ở hàng thủ U23 Trung Quốc.

🚑 Thông tin lực lượng: Hai đội cùng “căng mình” vì thể lực

U23 Trung Quốc sẽ thiếu vắng Yang Haoyu do án treo giò (đủ thẻ vàng). Đây là tổn thất đáng kể nơi tuyến giữa, khi tiền vệ này đóng vai trò quan trọng trong khâu đánh chặn và thu hồi bóng trong lối chơi phòng ngự chặt chẽ mà HLV Puche xây dựng

U23 Việt Nam cũng không hoàn toàn sung sức. Các trụ cột như Đình Bắc, Thái Sơn, Viktor Lê, Lý Đức, Nhật Minh đều có dấu hiệu quá tải sau lịch thi đấu dày. Thậm chí, Đình Bắc đã phải nén đau vào sân thi đấu ở trận tứ kết với U23 UAE. Tuy vậy, một thông tin tích cực đến với U23 Việt Nam khi Đình Bắc, Văn Thuận,… đã có thể tập luyện bình thường ở 2 buổi tập gần nhất, sẵn sàng ra sân đấu U23 Trung Quốc.

📊 Ký ức Thường Châu & thống kê đối đầu: Lịch sử gọi tên ai?

Bóng đá Việt Nam từng lỡ hẹn ngôi vô địch U23 châu Á 2018, khi lứa Quang Hải – Công Phượng – Xuân Trường gục ngã trước Uzbekistan trong trận chung kết tuyết trắng Thường Châu. Đó là ký ức đẹp nhưng cũng đầy tiếc nuối. Giờ đây, sau 8 năm, lịch sử mở ra cơ hội mới cho một thế hệ khác. Xét về đối đầu, cấp độ U22/U23 Việt Nam nhỉnh hơn Trung Quốc với 2 thắng, 2 hòa, 1 thua.

Ở lần gặp nhau gần nhất, U23 Việt Nam đánh bại U23 Trung Quốc với tỉ số 1-0 tại Panda Cup 2025 nhờ bàn thắng của Phạm Minh Phúc. Tại giải năm nay, U23 Trung Quốc mới ghi 1 bàn nhưng cũng chưa để thủng lưới bàn nào, minh chứng cho sự thực dụng đáng gờm.

U23 Việt Nam có lợi thế về tinh thần, thể lực, sự gắn kết và kinh nghiệm vượt khó. U23 Trung Quốc lại được đánh giá cao ở khả năng phòng ngự – phản công và sự xuất sắc của thủ môn Li Hao. Bởi vậy, giới chuyên môn dự đoán đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu căng thẳng, hấp dẫn đến phút cuối.

* Dự đoán U23 Việt Nam thắng U23 Trung Quốc 1-0

* Đội hình dự kiến

U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Minh Phúc, Xuân Bắc, Thái Sơn, Văn Khang, Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn, Lê Phát.

U23 Trung Quốc: Li Hao, Hu He Tao, Liu Hao Fan, Umidjan Yusup, Xu Bin, Mutellip Iminqari, Peng Xiao, Li Zhen Quan, Behram Abduweli, Wang Yu Dong, Yang Xi.