"Nữ hoàng" Olympic đăng ảnh "không vải che thân" đu theo trào lưu mạng xã hội

Bức ảnh gây bão từ trào lưu “2016 trend”

Lindsey Vonn, huyền thoại trượt tuyết người Mỹ khiến mạng xã hội dậy sóng khi tham gia trào lưu “2016 trend” đang lan rộng trên Instagram. Xu hướng này kêu gọi người nổi tiếng chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ cách đây tròn một thập kỷ.

Bên trái là hình ảnh Vonn không mặc gì, chỉ vẽ sơn lên cơ thể

Trong album 10 ảnh đăng tải chiều 16/1, bức hình thu hút sự chú ý mạnh nhất là khoảnh khắc Vonn gần như “không vải che thân” trong buổi chụp hình cho tạp chí phái mạnh năm 2016 tại Saint Vincent and the Grenadines. Khi ấy, cô tạo dáng trên bãi biển với cơ thể được vẽ body paint (vẽ sơn), mang vẻ đẹp táo bạo nhưng giàu tính nghệ thuật.

Không chỉ ảnh tĩnh, Vonn còn đăng cả video hậu trường, ghi lại cảnh cô thực hiện động tác kéo xà khi vẫn khoác lên mình… “bikini sơn”. Bài đăng nhanh chóng nhận mưa lời khen từ người hâm mộ lẫn đồng nghiệp, trong đó có cựu tay vợt Caroline Wozniacki: “Bạn chẳng già đi chút nào!”.

Từ ký ức 2016 đến màn trở lại lịch sử ở tuổi 41

Bên cạnh những hình ảnh rực rỡ, Lindsey Vonn cũng nhắc lại mặt tối của năm 2016, thời điểm cô gặp chấn thương nặng tại Andorra, buộc phải can thiệp y tế ở đầu gối. Đó là biến cố từng khiến sự nghiệp của “nữ hoàng trượt tuyết” đứng trước nguy cơ khép lại sớm.

Vonn đang chuẩn bị cho kỳ Olympic mùa Đông 2026, diễn ra từ 6-22/2 tại Ý

Gần 10 năm sau, Vonn đang chuẩn bị cho kỳ Thế vận hội mùa Đông (2026) thứ năm trong sự nghiệp. Ở tuổi 41, cô vừa lập cột mốc lịch sử khi trở thành VĐV lớn tuổi nhất giành chiến thắng tại một chặng World Cup kể từ năm 1967.

“Tôi đang ở trạng thái thể chất tốt nhất từ trước đến nay, và quan trọng nhất là cơ thể không còn đau đớn”, Vonn chia sẻ trước thềm mùa giải. Từ bức ảnh gây bão mạng xã hội đến hành trình trở lại đỉnh cao Olympic, Lindsey Vonn tiếp tục chứng minh sức hút và bản lĩnh của một biểu tượng thể thao vượt thời gian.