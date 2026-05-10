Dàn sao MU có tâm lý "nghỉ hè" sớm: Fernandes lo hụt kỷ lục, Carrick mất điểm

Báo động về chiều sâu lực lượng của MU

MU đã có một trong những màn trình diễn đáng thất vọng nhất dưới thời HLV Michael Carrick khi bị Sunderland cầm hòa 0-0 tại vòng 36 Ngoại hạng Anh. Thậm chí, phải tới phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2, dàn sao "Quỷ đỏ" mới tung ra cú sút trúng đích đầu tiên.

MU có trận đấu nhạt nhòa

Ở trận này, HLV Carrick thực hiện nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận thắng Liverpool 3-2, điển hình như Mason Mount và Joshua Zirkzee nhường chỗ cho Casemiro và Benjamin Sesko. Để rồi, họ suýt trả giá vì hầu hết các cầu thủ đều chơi dưới sức. Thậm chí nếu thủ môn Senne Lammens không xuất sắc, MU có thể trắng tay.

Việc Casemiro không thi đấu khiến tuyến giữa MU mất cân bằng rõ rệt. Đội khách gặp khó khăn trong việc kiểm soát thế trận và thoát pressing. Chỉ qua một trận đấu, MU phải đối mặt thực tế rằng họ đang quá phụ thuộc vào tiền vệ 34 tuổi. Đó là lí do khiến đội bóng thành Manchester ưu tiên tăng cường hàng tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng hè.

Dàn sao có tâm lí "nghỉ hè" sớm?

Trận gặp Sunderland diễn ra giữa bối cảnh MU chắc chắn kết thúc mùa giải trong nhóm dự Champions League, vì lẽ đó việc các cầu thủ buông lỏng cảnh giác không phải điều quá khó hiểu.

Những cầu thủ thi đấu nhiều nhất dưới thời Carrick tại Ngoại hạng Anh (chỉ tính cầu thủ đá 5 trận trở lên)

Khi cả tập thể có dấu hiệu muốn "nghỉ hè" sớm, Bruno Fernandes là người lo lắng hơn cả. Tuyển thủ Bồ Đào Nha vừa được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội Nhà báo Bóng đá (FWA), đồng thời hướng tới mục tiêu san bằng kỷ lục 20 kiến tạo một mùa do Thierry Henry và Kevin De Bruyne nắm giữ (hiện đã có 19 kiến tạo).

Dù vậy, Fernandes không thể làm gì khác vì đứng trong đội hình "chắp vá" cùng các đồng đội thi đấu dưới sức. Nếu tình trạng này tiếp diễn ở 2 vòng cuối, kỷ lục 20 kiến tạo sẽ mãi là giấc mơ dang dở vói anh.

Carrick vẫn chưa "ghi điểm" tuyệt đối

Carrick đã thắng 10 trong 15 trận dẫn dắt MU kể từ khi thay Ruben Amorim làm HLV tạm quyền. Ông cũng nhận được sự ủng hộ từ phòng thay đồ và tiến gần cơ hội trở thành HLV chính thức. Tuy nhiên, thành tích này cần được nhìn nhận thực tế hơn.

Mùa 2025/26, MU mới chơi 40 trận do không tham dự cúp châu Âu và sớm dừng bước ở các giải đấu cúp quốc nội. Ngay cả với lịch thi đấu nhẹ hơn nhiều đối thủ, đội hình "Quỷ đỏ" vẫn bộc lộ sự thiếu chiều sâu và chất lượng. Nếu giành vé dự Champions League mùa tới, MU có thể phải đá từ 55 đến 60 trận, qua đó làm dấy lên nghi ngờ về khả năng "cày ải" hàng tuần của họ.

Trên talkSPORT, bình luận viên Jason Cundy nhận định: “Các cầu thủ MU đã có nửa mùa giải được nghỉ ngơi. Mọi người đang né tránh vấn đề lớn nhất. MU mùa này chỉ đá 40 trận, trong khi Man City còn đá nhiều trận hơn thế chỉ trong một năm dương lịch".

Không có chỗ cho những người muốn "nghỉ hè" sớm

Dù vượt qua "bài kiểm tra" đưa MU trở lại top 4, Carrick vẫn cần được đánh giá thận trọng về năng lực. Ban lãnh đạo muốn xây dựng một tập thể ổn định, duy trì khao khát chiến thắng đến giây phút cuối cùng, điều mà họ không thấy ở trận đấu đêm qua

Số lượng cầu thủ được các CLB Ngoại hạng Anh sử dụng kể từ khi Carrick dẫn dắt MU

Bình luận viên Jason Cundy cảnh báo đội chủ sân Old Trafford có thể “đang ngủ quên” trước nguy cơ lặp lại kịch bản thời Ole Gunnar Solskjaer:

“Tôi nghĩ Carrick sẽ được trao quyền chính thức, gần như theo mặc định. Nhưng họ có thể tự đưa mình vào tình cảnh giống thời Solskjaer — nhìn vào kết quả và nghĩ mọi thứ đều ổn. Mùa tới mới là bài kiểm tra thật sự, thời điểm họ phải chơi khoảng 65 trận. Khi đó mới biết Carrick có đủ khả năng hay không".

Kỳ nghỉ hè của MU nên bắt đầu sau vòng 38, chứ không phải từ sau trận thắng Liverpool. Bruno Fernandes cần những đồng đội "cháy" hết mình để cùng anh đi vào lịch sử, còn Carrick cần những kết quả thuyết phục hơn để đập tan nghi ngờ. Vì vậy trong 2 trận cuối mùa, sẽ không có chỗ cho những ai muốn nghỉ ngơi.