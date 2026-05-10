Trực tiếp bóng đá Hà Tĩnh - Thể Công Viettel: Cục diện an bài (V-League) (Hết giờ)
(Vòng 22) Hà Tĩnh hết sức bế tắc trong những phút cuối và không tạo ra được cơ hội nào.
V-League | 18h, 10/5 | SVĐ Hà Tĩnh
Điểm
Thanh Tùng
Văn Hạnh
Duy Thường
Helerson
Sỹ Hoàng
Onoja
Trọng Hoàng
Viktor Lê
Trung Nguyên
Quang Nam
Atshimene
Điểm
Văn Việt
Tuấn Tài
Tiến Dũng
Colona
Văn Nam
Văn Tú
Paolo Tapeu
Văn Khang
Wesley Nata
Mạnh Dũng
Lucao
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Tình huống nổi bật
1’
HIỆP 1 BẮT ĐẦU
Hà Tĩnh giao bóng.
7’
VÀO!!! HÀ TĨNH 0-1 THỂ CÔNG!!!
BÙI TIẾN DŨNG!! Quả phạt góc của Thể Công bay tới vị trí của Lucao, người khống chế rồi đẩy sang trái cho Bùi Tiến Dũng đá nối, bóng đi qua một rừng chân và Thanh Tùng đã bị khuất tầm nhìn!!
11’
VIKTOR LÊ SÚT XA!
Viktor Lê với một cú đá từ xa đi rất khó chịu nhưng Văn Việt đẩy được ra, và các cầu thủ đội khách che chắn để ngăn cú đá bồi.
12’
HÀ TĨNH PHẠT GÓC
Quả phat góc của đội chủ nhà đã tạo ra sóng gió ngay sát cầu môn Thể Công, nhưng Văn Việt ôm được bóng.
16’
VÀO!!! HÀ TĨNH 0-2 THỂ CÔNG!!!
CÚ ĐÚP CHO BÙI TIẾN DŨNG!!! Văn Khang đá phạt từ giữa sân, bóng được Lucao đánh đầu làm tường và Bùi Tiến Dũng đã thoát xuống rồi dứt điểm cận thành!!
24’
VIỆT VỊ
Mạnh Dũng lọt vào vòng cấm Hà Tĩnh, khống chế quả lật của đồng đội trước khi ngã ra, nhưng anh đã việt vị trước đó.
28’
HÀ TĨNH TẤN CÔNG
Duy Thường có quả treo bóng về phía Trọng Hoàng nhưng cú đánh đầu đi cao và bị Văn Việt bắt dính.
30’
THANH TÙNG CẢN PHA VĂN KHANG!!
Văn Khang có pha cắt vào từ cánh trái trong một pha ném biên của Thể Công, nhưng cú đá chân phải của anh dù nhắm vào góc cao vẫn bị Thanh Tùng bay người cản phá!!
40’
VA CHẠM
Atshimene có một tình huống phạm lỗi khá gắt với Colonna nhưng trọng tài không rút thẻ.
HIỆP 1 KẾT THÚC
Thể Công Viettel tạm dẫn Hà Tĩnh 2-0.
46’
HIỆP 2 BẮT ĐẦU
Thể Công giao bóng.
51’
NHÂM MẠNH DŨNG BỎ LỠ ĐỐI MẶT!!
Lucao đã hút tới 2 hậu vệ Hà Tĩnh về phía mình trước khi mớm bóng sang bên phải cho Mạnh Dũng, nhưng ở pha đối mặt anh lại sửa lòng đi chệch cột xa!!
53’
HÀ TĨNH TẤN CÔNG
Trọng Hoàng chọc khe để Quang Nam băng xuống góc phải vòng cấm, nhưng Văn Việt đã băng ra nhanh hơn để bắt bóng. Cú va chạm khiến thủ môn của Thể Công nằm sân.
55’
MẠO HIỂM!!
Colonna chuyền về cho Văn Việt nhưng anh xử lý chậm và bị Atshimene áp sát. May cho Thể Công là bóng được phá ra an toàn.
57’
XÔ XÁT
Thể Công phá được một quả phạt góc, bóng sau đó chạm vào trọng tài và Lucao cầm bóng dốc tiếp. Trọng tài dù vậy cắt còi thay vì cho đá tiếp, còn Duy Thường phạm lỗi với Lucao từ phía sau và bị các cầu thủ Thể Công xông tới đinh nói chuyện phải quấy. Hai bên rốt cuộc hạ nhiệt và Duy Thường rất may không bị thẻ vàng thứ 2.
71’
CƠ HỘI CHO HELERSON!!
Văn Khang truy cản kịp thời để ngăn một pha thoát xuống của Trọng Hoàng. Ở quả phạt góc, Helerson đón được quả treo nhưng đánh đầu vọt xà ngang!
76’
HÀ TĨNH PHẠT GÓC
Thêm một lần nữa phạt góc từ phía Hà Tĩnh gây ra nguy hiểm. Lần này Văn Việt đã ra đấm bóng hụt nhưng Quang Nam cũng giật mình và đánh đầu ra ngoài!
80’
KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN
Lucao đánh đầu tung lưới Hà Tĩnh từ một quả phạt góc nhưng trọng tài cắt còi thổi phạt anh phạm lỗi với Thanh Tùng. Lucao tỏ ra không hài lòng và yêu cầu VAR kiểm tra nhưng không được đáp ứng.
90+2’
HÀ TĨNH ĐÁ PHẠT
Hà Tĩnh kiếm được quả đá phạt bên cánh trái nhưng quả treo vào bị Văn Việt bắt gọn. Nhiều CĐV Hà Tĩnh đã đứng dậy ra về.
TRẬN ĐẤU KẾT THÚC
Thể Công Viettel đánh bại Hà Tĩnh 2-0.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Thể Công Viettel chỉ mơ tới ngôi á quân?
Sau vòng 21, Thể Công Viettel có 43 điểm và xếp thứ nhì trên bảng xếp hạng. Về lý thuyết, giải vẫn còn đến 5 trận nữa mới kết thúc (nếu tính luôn vòng 22), họ vẫn có thể đua tranh chức vô địch với Công an Hà Nội (54 điểm/21 trận) vì khoảng cách 11 điểm ít hơn. Tất nhiên, khả năng này không quá cao, thậm chí nếu Thể Công Viettel chỉ giành được 1 điểm, trong lúc CAHN đánh bại Nam Định, cuộc đua sẽ ngã ngũ.
Vì vậy, mục tiêu khả dĩ nhất dành cho thầy trò HLV Popov là nới rộng cách biệt với nhóm bám đuổi để giữ ngôi á quân (hơn đội xếp sau Ninh Bình 2 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận).
-10/05/2026 12:39 PM (GMT+7)