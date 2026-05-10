Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định 10/05/26 - Trực tiếp
3
2
Burnley vs Aston Villa 10/05/26 - Trực tiếp
1
1
Crystal Palace vs Everton 10/05/26 - Trực tiếp
1
2
Nottingham Forest vs Newcastle United 10/05/26 - Trực tiếp
0
0
West Ham United vs Arsenal
-
-
Mainz 05 vs Union Berlin
-
-
Milan vs Atalanta
-
-
Barcelona vs Real Madrid
-
-
Paris Saint-Germain vs Brest
-
-
Le Havre vs Olympique Marseille
-
-
Monaco vs Lille
-
-
Tottenham Hotspur vs Leeds United
-
-

Trực tiếp bóng đá Hà Tĩnh - Thể Công Viettel: Cục diện an bài (V-League) (Hết giờ)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay CLB Viettel V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

(Vòng 22) Hà Tĩnh hết sức bế tắc trong những phút cuối và không tạo ra được cơ hội nào.

   

V-League | 18h, 10/5 | SVĐ Hà Tĩnh

Hà Tĩnh
0 - 2
Thể Công Viettel
(H1: 0-2)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận
Xem video 7' Tiến Dũng
Xem video 16' Tiến Dũng

1’

HIỆP 1 BẮT ĐẦU

Hà Tĩnh giao bóng.

7’

VÀO!!! HÀ TĨNH 0-1 THỂ CÔNG!!!

BÙI TIẾN DŨNG!! Quả phạt góc của Thể Công bay tới vị trí của Lucao, người khống chế rồi đẩy sang trái cho Bùi Tiến Dũng đá nối, bóng đi qua một rừng chân và Thanh Tùng đã bị khuất tầm nhìn!!

11’

VIKTOR LÊ SÚT XA!

Viktor Lê với một cú đá từ xa đi rất khó chịu nhưng Văn Việt đẩy được ra, và các cầu thủ đội khách che chắn để ngăn cú đá bồi.

12’

HÀ TĨNH PHẠT GÓC

Quả phat góc của đội chủ nhà đã tạo ra sóng gió ngay sát cầu môn Thể Công, nhưng Văn Việt ôm được bóng.

16’

VÀO!!! HÀ TĨNH 0-2 THỂ CÔNG!!!

CÚ ĐÚP CHO BÙI TIẾN DŨNG!!! Văn Khang đá phạt từ giữa sân, bóng được Lucao đánh đầu làm tường và Bùi Tiến Dũng đã thoát xuống rồi dứt điểm cận thành!!

24’

VIỆT VỊ

Mạnh Dũng lọt vào vòng cấm Hà Tĩnh, khống chế quả lật của đồng đội trước khi ngã ra, nhưng anh đã việt vị trước đó.

28’

HÀ TĨNH TẤN CÔNG

Duy Thường có quả treo bóng về phía Trọng Hoàng nhưng cú đánh đầu đi cao và bị Văn Việt bắt dính.

30’

THANH TÙNG CẢN PHA VĂN KHANG!!

Văn Khang có pha cắt vào từ cánh trái trong một pha ném biên của Thể Công, nhưng cú đá chân phải của anh dù nhắm vào góc cao vẫn bị Thanh Tùng bay người cản phá!!

40’

VA CHẠM

Atshimene có một tình huống phạm lỗi khá gắt với Colonna nhưng trọng tài không rút thẻ.

HIỆP 1 KẾT THÚC

Thể Công Viettel tạm dẫn Hà Tĩnh 2-0.

46’

HIỆP 2 BẮT ĐẦU

Thể Công giao bóng.

51’

NHÂM MẠNH DŨNG BỎ LỠ ĐỐI MẶT!!

Lucao đã hút tới 2 hậu vệ Hà Tĩnh về phía mình trước khi mớm bóng sang bên phải cho Mạnh Dũng, nhưng ở pha đối mặt anh lại sửa lòng đi chệch cột xa!!

53’

HÀ TĨNH TẤN CÔNG

Trọng Hoàng chọc khe để Quang Nam băng xuống góc phải vòng cấm, nhưng Văn Việt đã băng ra nhanh hơn để bắt bóng. Cú va chạm khiến thủ môn của Thể Công nằm sân.

55’

MẠO HIỂM!!

Colonna chuyền về cho Văn Việt nhưng anh xử lý chậm và bị Atshimene áp sát. May cho Thể Công là bóng được phá ra an toàn.

57’

XÔ XÁT

Thể Công phá được một quả phạt góc, bóng sau đó chạm vào trọng tài và Lucao cầm bóng dốc tiếp. Trọng tài dù vậy cắt còi thay vì cho đá tiếp, còn Duy Thường phạm lỗi với Lucao từ phía sau và bị các cầu thủ Thể Công xông tới đinh nói chuyện phải quấy. Hai bên rốt cuộc hạ nhiệt và Duy Thường rất may không bị thẻ vàng thứ 2.

71’

CƠ HỘI CHO HELERSON!!

Văn Khang truy cản kịp thời để ngăn một pha thoát xuống của Trọng Hoàng. Ở quả phạt góc, Helerson đón được quả treo nhưng đánh đầu vọt xà ngang!

76’

HÀ TĨNH PHẠT GÓC

Thêm một lần nữa phạt góc từ phía Hà Tĩnh gây ra nguy hiểm. Lần này Văn Việt đã ra đấm bóng hụt nhưng Quang Nam cũng giật mình và đánh đầu ra ngoài!

80’

KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Lucao đánh đầu tung lưới Hà Tĩnh từ một quả phạt góc nhưng trọng tài cắt còi thổi phạt anh phạm lỗi với Thanh Tùng. Lucao tỏ ra không hài lòng và yêu cầu VAR kiểm tra nhưng không được đáp ứng.

90+2’

HÀ TĨNH ĐÁ PHẠT

Hà Tĩnh kiếm được quả đá phạt bên cánh trái nhưng quả treo vào bị Văn Việt bắt gọn. Nhiều CĐV Hà Tĩnh đã đứng dậy ra về.

TRẬN ĐẤU KẾT THÚC

Thể Công Viettel đánh bại Hà Tĩnh 2-0.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Thanh Tùng, Văn Hạnh, Duy Thường, Helerson, Sỹ Hoàng, Onoja, Trọng Hoàng, Viktor Lê, Trung Nguyên, Quang Nam, Atshimene
Văn Việt, Tuấn Tài, Tiến Dũng, Colona, Văn Nam, Văn Tú, Paolo Tapeu, Văn Khang, Wesley Nata, Mạnh Dũng, Lucao

Thể Công Viettel chỉ mơ tới ngôi á quân?

Sau vòng 21, Thể Công Viettel có 43 điểm và xếp thứ nhì trên bảng xếp hạng. Về lý thuyết, giải vẫn còn đến 5 trận nữa mới kết thúc (nếu tính luôn vòng 22), họ vẫn có thể đua tranh chức vô địch với Công an Hà Nội (54 điểm/21 trận) vì khoảng cách 11 điểm ít hơn. Tất nhiên, khả năng này không quá cao, thậm chí nếu Thể Công Viettel chỉ giành được 1 điểm, trong lúc CAHN đánh bại Nam Định, cuộc đua sẽ ngã ngũ.

Vì vậy, mục tiêu khả dĩ nhất dành cho thầy trò HLV Popov là nới rộng cách biệt với nhóm bám đuổi để giữ ngôi á quân (hơn đội xếp sau Ninh Bình 2 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận).

Theo Đỗ Anh

Nguồn:

