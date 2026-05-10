Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Nam Định: Dốc toàn lực tấn công (V-League)

V-League | 19h15, 10/5 | Hàng Đẫy Công an Hà Nội 2 - 3 Nam Định (H1: 1-2) Thông tin trước trận Công an Hà Nội vs Nam Định Nam Định Điểm Nguyễn Filip Adou Minh Việt Anh Văn Hậu Quang Vinh Văn Đô Thành Long Stephan Mauk Đình Bắc Leo Artur Alan Điểm Liêm Điều Văn Tới Ngọc Sơn Hồng Duy Tuấn Anh Văn Đạt Văn Vũ Phạm Ba Romulo Hoàng Anh Tuấn Dương Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Công an Hà Nội Công an Hà Nội Nam Định Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 Đình Bắc 7' Xem video Việt Anh 53' Xem video Đình Bắc (PEN) 82' Xem video Xem video 17' Ngọc Sơn Xem video 28' Văn Đạt Tình huống nổi bật 82’ VÀO, VÀO, VÀO!!! CÔNG AN HÀ NỘI 3-2 NAM ĐỊNH Xem video Đình Bắc dễ dàng đánh bại thủ môn Liêm Điều trên chấm phạt đền để có cú đúp cho riêng mình, đồng thời gúp CAHN vượt lên một lần nữa. 80’ QUYẾT ĐỊNH PHẠT ĐỀN ĐƯỢC GIỮ NGUYÊN! Xem video Sau nhiều phút tham khảo VAR, trọng tài vẫn giữ nguyên quyết định thổi phạt đền, bất chấp việc các cầu thủ Nam Định khiếu nại. 76’ PENALTY CHO CAHN!!! Romulo của Nam Định bị cho là đã phạm lỗi với cầu thủ của CAHN trong vòng cấm địa. Đội chủ nhà được hưởng penalty. 72’ Nam Định đáp trả khó chịu! Xem video Đội khách sẵn sàng đáp trả mỗi khi có cơ hội, khiến CAHN không dám dâng đội hình lên quá cao. 66’ CAHN liên tục dồn ép Xem video Đội chủ nhà đang dốc toàn lực tấn công trong khoảng thời gian nửa sau của hiệp 2. CAHN rõ ràng muốn giành chiến thắng để tiến gần hơn đến chức vô địch, nhưng Nam Định cũng chơi cực kỳ chắc chắn. 59’ Hai cơ hội liên tiếp của CAHN Xem video CAHN dốc sức tấn công hòng tìm kiếm bàn thứ ba, sau khi Bùi Hoàng Việt Anh gỡ hòa. 53’ VÀO, VÀO, VÀO!!! CÔNG AN HÀ NỘI 2-2 NAM ĐỊNH Xem video Thủ môn Liêm Điều ra vào thiếu hợp lý, tạo điều kiện để Bùi Hoàng Việt Anh dễ dàng gỡ hòa cho CAHN. 46’ Hiệp 2 bắt đầu CAHN giao bóng. 45+3’ Hiệp 1 khép lại Nam Định dẫn trước CAHN 2-1. 45’ Thời gian bù giờ Hiệp 1 có thêm 3 phút. 43’ Va chạm rất mạnh! Xem video Lê Phạm Thành Long của CAHN vào bóng rất mạnh, khiến Tô Văn Vũ bên phía Nam Định bị đau. 38’ CAHN dốc sức tấn công Xem video Choáng váng sau khi nhận 2 bàn thua, CAHN đang dốc sức tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa. Pha đánh đầu cận thành của Đình Bắc khá tốt, nhưng thủ môn Liêm Điều đã xuất sắc cứu thua. 32’ Nam Định đang chơi cực kỳ thăng hoa Xem video Hai cánh của CAHN liên tục bị các cầu thủ có tốc độ của Nam Định khoét vào. Vừa rồi nếu xử lý tốt hơn, rất có thể Hồng Duy đã đem về bàn thứ ba cho Nam Định. 28’ VÀO, VÀO, VÀO!!! CÔNG AN HÀ NỘI 1-2 NAM ĐỊNH Xem video Cánh trái của CAHN liên tục bị khoét sâu và rồi Nam Định có bàn thứ 2. Văn Đạt dễ dàng đệm bóng chính xác, cụ thể hóa pha đi bóng ấn tượng của Ngọc Sơn. 23’ Nguy hiểm! Xem video Pha tổ chức đá phạt nguy hiểm của CAHN. Thủ môn Liêm Điều của Nam Định đang tỏ ra rất đau. 17’ VÀO, VÀO, VÀO!!! CÔNG AN HÀ NỘI 1-1 NAM ĐỊNH Xem video Ngọc Sơn cũng nhanh chóng trừng phạt sai lầm của hàng thủ CAHN, gỡ hòa cho Nam Định với cú sút vào góc gần. 11’ Đình Bắc bị đau Xem video Sau khi nhận bàn thua sớm, Nam Định đang cố gắng đáp trả. Trận đấu diễn ra căng thẳng, hấp dẫn. Trong khi đó, Đình Bắc lại đang tỏ ra rất đau sau một pha va chạm với cầu thủ đội khách. 7’ VÀO, VÀO, VÀO!!! CÔNG AN HÀ NỘI 1-0 NAM ĐỊNH Xem video Đình Bắc dứt điểm quyết đoán, hoàn toàn không cho thủ môn Liêm Điều có cơ hội cản phá. Nhờ vậy, CAHN có bàn vượt lên từ sớm. 3’ Văn Hậu bị đau! Xem video Một pha vào bóng quyết liệt của Tô Văn Vũ, khiến Văn Hậu đang phải nằm sân và tỏ ra rất đau. 1’ Trận đấu bắt đầu Nam Định giao bóng. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Nguyễn Filip, Adou Minh, Việt Anh, Văn Hậu, Quang Vinh, Văn Đô, Thành Long, Stephan Mauk, Đình Bắc, Leo Artur, Alan Liêm Điều, Văn Tới, Ngọc Sơn, Hồng Duy, Tuấn Anh, Văn Đạt, Văn Vũ, Phạm Ba, Romulo, Hoàng Anh, Tuấn Dương

Đội hình xuất phát của Nam Định

Đội hình xuất phát của CAHN

Đội khách sẵn sàng cho trận đại chiến

Khác biệt ở bối cảnh

Công an Hà Nội đang băng băng về đích, trong khi Nam Định vẫn loay hoay với cuộc khủng hoảng kéo dài từ đầu mùa đến nay. Trận đấu tại Hàng Đẫy tối nay là cơ hội để Công an Hà Nội khẳng định vị thế của đội bóng mạnh nhất V-League hiện tại.

Công an Hà Nội và Nam Định đều có tiềm lực tài chính lớn và đầu tư mạnh mẽ vào đội hình để tham dự nhiều giải đấu ở mùa giải này. Tuy nhiên, hiệu quả từ sự đầu tư đó đang diễn ra khá trái ngược. Trong khi đội bóng ngành công an thống trị V-League thì Nam Định sa lầy khủng hoảng và liên tục phải thay HLV trưởng.

Trước khi mùa giải bắt đầu, không ít người kỳ vọng trận đấu tối nay sẽ là “chung kết” của V-League 2026. Thế nhưng, kịch bản đó không thể xảy ra. Sau 21 trận đấu, Công an Hà Nội đã bỏ xa Nam Định đến 23 điểm và xem như chạm một tay vào chức vô địch.

Thậm chí, Công an Hà Nội có thể vô địch ngay ở vòng này nếu họ đánh bại Nam Định trong khi Thể Công Viettel không thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đây là kịch bản rất dễ xảy ra nếu xét theo phong độ của các đội đang thể hiện.

Nam Định đánh rơi động lực thi đấu?

Về lý thuyết, Nam Định vẫn sở hữu đội hình đáng mơ ước với dàn cầu thủ đắt giá, bao gồm tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son. Dù vậy, ưu thế về “ngoại binh” và cầu thủ Việt kiều không đủ khỏa lấp cho sự sa sút chung của toàn đội bóng. Nhiều người tin rằng Nam Định đã đánh mất động lực sau 2 chức vô địch liên tiếp.

Chờ đợi ở Đình Bắc

Ở hướng ngược lại, Công an Hà Nội dù thất bại ở các đấu trường cúp, nhưng vẫn tạo ra lối chơi có bản sắc khá rõ ràng, với thiên hướng tấn công mạnh mẽ. Đáng chú ý, HLV Mano Polking biết cách “nâng tầm” các cầu thủ tấn công. Sau Arthur, Alan đến lượt Nguyễn Đình Bắc tỏa sáng rực rỡ khi được chiến lược gia này trọng dụng.

Hiện tại, Đình Bắc đang có chuỗi 5 trận liên tiếp ghi bàn ở V-League (8 bàn) và tham gia cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới nội. Sự trở lại của Arthur hứa hẹn sẽ giúp Đình Bắc có nhiều cơ hội hơn, và rất khó cho Nam Định tạo ra bất ngờ tại Hàng Đẫy.

Công an Hà Nội nhỉnh hơn về đối đầu

Những con số không biết nói dối. Ưu thế đối đầu là lời khẳng định cho ưu thế của Công an Hà Nội trước thềm trận đại chiến có thể định đoạt ngay chức vô địch ở mùa giải năm nay.

Chờ màn đăng quang của Công an Hà Nội

Tâm điểm của vòng 22 chắc chắn là màn đại chiến trên sân Hàng Đẫy giữa Công an Hà Nội và Nam Định. Đội bóng ngành Công an đang tiến rất gần tới chức vô địch khi tạo ra khoảng cách lớn với nhóm bám đuổi. Nếu giành trọn 3 điểm trước Nam Định, đồng thời Thể Công Viettel không thắng Hà Tĩnh, thầy trò HLV Polking có thể chính thức đăng quang sớm 4 vòng đấu.

Nam Định vẫn rất khó chịu với chủ nhà

Phong độ ổn định cùng chiều sâu đội hình vượt trội giúp CAHN được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, Nam Định vẫn là đối thủ khó chịu với hàng công giàu tốc độ và khả năng tạo đột biến của Xuân Son cùng các vệ tinh xung quanh. Đây được dự báo sẽ là trận đấu có chất lượng chuyên môn cao nhất vòng.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn