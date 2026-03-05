Ca sĩ Minh Hằng khoe dáng tại giải pickleball, á hậu Ánh Vương tiếc vì loại sớm

💥 Ca sĩ Minh Hằng khoe vóc dáng chuẩn mực, hào hứng với giải pickleball đồng đội

Trong ngày 4/3 tại sân pickleball An Phú (Phường An Phú, TP.HCM) đã diễn ra giải đấu pickleball đồng đội. Giải đấu thu hút hàng chục VĐV là người nổi tiếng và các tay vợt phong trào tham dự. Các tay vợt được bốc ngẫu nhiên vào các đội, thi đấu tính điểm giữa các đội để chọn ra nhà vô địch.

Ca sĩ Minh Hằng tại giải đấu đồng đội

Có mặt tham dự giải đấu này, nữ ca sĩ Minh Hằng gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp, trang phục khoe vóc dáng chuẩn mực cùng vòng eo thon gọn. Minh Hằng đã đến pickleball được khoảng 9 tháng. Nhờ nhiều năm liền tập luyện thể thao, đặc biệt là tennis, nữ ca sĩ xinh đẹp có sự tiến bộ rất nhanh. Từng tham dự một số giải đấu ở nội dung cá nhân, cô bày tỏ sự hào hứng với giải pickleball thể loại đồng đội lần này.

“Thi đấu đồng đội có cái hay và thú vị riêng. Bạn sai, có đồng đội sửa nhưng bản thân của sẽ áp lực hơn khi thành tích của mình ảnh hưởng đến tập thể. Trước đây tôi từng không thích pickleball và có những suy nghĩ không tốt về bộ môn này nhưng tôi đã thay đổi suy nghĩ ngay lần đầu cầm vợt. Pickleball mang đến sự vui vẻ, kết nối rất tốt. Có những đồng đội, bình thường tôi rất khó bắt chuyện nhưng chúng tôi đã cởi mở, thoải mái hơn sau khi cùng chơi pickleball”, Minh Hằng chia sẻ.

Người đẹp Jessie Lương (áo trắng) cùng nhiều tay vợt góp mặt tại giải đấu

Sau một ngày tranh tài hấp dẫn, chức vô địch đã thuộc về Team ScorpeusV với sự góp mặt của người đẹp Thanh Thảo. Ngôi á quân thuộc về Team KosmosV của nam ca sĩ Trung Quân. Hạng 3 thuộc về Team AgassiV có sự góp mặt của nữ diễn viên Thu Phương và “thần đồng” pickleball Huỳnh Phúc Khang (Tiger).

🤝 Á hậu Ánh Vương tiếc vì bị loại sớm, MC Thảo Uyên giành hạng 3

Mới đây trên trang cá nhân của mình, á hậu xinh đẹp Ánh Vương đã đăng tải hình ảnh đầy khỏe khoắn khi tham dự giải pickleball Phố Hiến Tournament 2026 được tổ chức vào cuối tuần qua tại Hưng Yên, giải đấu có khoảng 300 VĐV tham dự với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 3 tỷ đồng.

Á hậu Ánh Vương

Song song đó, nàng hậu xinh đẹp bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể tiến sâu tại giải dù đã có sự chuẩn bị rất kỹ và di chuyển từ TP.HCM ra Hưng Yên thi đấu.

“Tôi đã có màn trình diễn không tốt, không đúng như kỳ vọng của cá nhân tôi ở giải đấu này. Tôi sẽ phải cải thiện thể lực, sự bình tĩnh, giữ vững tinh thần thi đấu, đặc biệt là ở những điểm số quyết định. Những trải nghiệm lần này sẽ là động lực để tôi chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho giải đấu tiếp theo vào cuối tháng 3 tại Cần Thơ”, Ánh Vương chia sẻ.

MC Thảo Uyên

Hoa khôi Ngọc Ánh

Cũng ở giải đấu này, MC xinh đẹp Thảo Uyên giành được hạng 3 chung cuộc: “Tôi rất ấn tượng với phong trào pickleball sôi động tại Hưng Yên. Nhất là hầu hết mọi người thích lối đánh đôi công, cống hiến và vui vẻ. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia thi đấu MLP đồng đội, cần nhiều sự gắn kết và hiểu ý nhau để có thể giành chiến thắng”.

“Thật ra tôi vẫn chưa quá hài lòng về màn thể hiện của mình khi còn nhiều thiếu xót và xử lý chưa tốt trong một vài pha bóng. Dù vậy với tinh thần gắn kết, mọi người thi đấu thoải mái và luôn khích lệ tinh thần lẫn nhau nên cũng đã được giải 3. Đây cũng là giải mở đầu cho năm 2026 của tôi”, MC Thảo Uyên chia sẻ.