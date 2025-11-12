Yếu tố nào đang thôi thúc giá vàng?

Theo dữ liệu thị trường, giá vàng giao ngay tăng 0,3%, đạt 4.126,77 USD/ounce vào sáng 12/11, đây là mức cao nhất kể từ ngày 23/10. Trong khi đó, hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 trên sàn Mỹ giảm nhẹ 0,1%, xuống còn 4.116,30 USD/ounce.

Là tài sản không sinh lợi, vàng thường được hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp. Giới đầu tư kỳ vọng dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố trở lại sau thời gian đóng cửa chính phủ sẽ phản ánh dấu hiệu suy yếu, từ đó thúc đẩy Fed sớm hành động.

“Các nhà giao dịch tin rằng số liệu sắp tới sẽ cho thấy kinh tế Mỹ yếu đi, và điều đó có thể khiến Fed phải cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Đây là yếu tố đang tiếp thêm sức mạnh cho thị trường vàng và bạc hôm nay”, ông Jim Wyckoff - chuyên gia phân tích cao cấp của Kitco Metals - nhận định.

Giá vàng tăng trong phiên giao dịch sáng 12/11, chạm mức cao nhất gần 3 tuần.

Trước đó, Thượng viện Mỹ đã thông qua thỏa thuận chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử, vốn đã khiến việc công bố dữ liệu kinh tế quan trọng như việc làm và lạm phát bị gián đoạn, gây khó khăn cho cả giới hoạch định chính sách lẫn nhà đầu tư.

Mặc dù Fed đã hạ lãi suất tại cuộc họp gần đây, Chủ tịch Fed Jerome Powell vẫn nhấn mạnh rằng việc tiếp tục cắt giảm trong năm nay “chưa phải điều chắc chắn”. Dẫu vậy, công cụ FedWatch của CME cho thấy 64% khả năng Fed sẽ giảm lãi suất trong tháng 12.

Dữ liệu công bố tuần trước cho thấy kinh tế Mỹ mất việc làm trong tháng 10, trong khi niềm tin người tiêu dùng rơi xuống mức thấp nhất trong ba năm rưỡi. Trong bối cảnh đó, Thống đốc Fed Stephen Miran gợi ý mức giảm 50 điểm cơ bản có thể là phù hợp, khi thị trường lao động yếu đi và lạm phát hạ nhiệt.

Theo dự báo của Ngân hàng đầu tư đa quốc gia của Thụy Sĩ (UBS), nhu cầu vàng toàn cầu trong năm nay và năm tới được kỳ vọng sẽ đạt mức cao nhất kể từ năm 2011. “Nếu rủi ro chính trị hoặc tài chính leo thang, giá vàng hoàn toàn có thể hướng đến mốc 4.700 USD/ounce”, UBS nhận định.

Trên các thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1,2% lên 51,12 USD/ounce, mức cao nhất kể từ ngày 21/10. Platinum tăng 0,4% lên 1.583,72 USD/ounce, trong khi palladium bật tăng 2% lên 1.442,75 USD/ounce.