Tổng công ty 36 - Doanh nghiệp quốc phòng liên quan vụ cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến kinh doanh ra sao?

Tại kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế, cơ quan công an đề nghị Bộ Quốc phòng điều tra, xử lý 4 doanh nghiệp.

Số này gồm Tổng công ty 36, Tồng công ty 319, Tổng công ty Thành An và Công ty Cổ phần Armephaco.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tách hành vi, tài liệu liên quan đến 4 doanh nghiệp này, chuyển đến Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Chân dung Tổng công ty 36

Tiền thân của Tổng công ty 36 ngày nay là Xí nghiệp Xây dựng Công trình 36 được thành lập vào ngày 04/4/1996. Đến tháng 03/2006 Bộ Quốc phòng quyết định nâng cấp Xí nghiệp Xây dựng Công trình 36 trở thành Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây lắp Thương mại 36. Đây là mô hình thí điểm Công ty TNHH MTV đầu tiên trong Quân đội.

Ngày 23/8/2011 Bộ trưởng Quốc phòng đã ký quyết định số 3036/QĐ-BQP về việc thành lập Tổng công ty 36 hoạt động theo hình thức Công ty mẹ-Công ty con trên cơ sở tổ chức lại Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây lắp và Thương mại 36.

Ngày 22/2/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định 280/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần Công ty mẹ Tổng công ty 36 thành Tổng công ty 36 – CTCP. Ngày 25/5/2016, Tổng công ty 36-CTCP đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất và chính thức bước vào hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần kể từ ngày 01/7/2016.

Hiện, ông Nguyễn Đăng Giáp (SN 1954) đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty 36.

Thông tin tại website 36corp.com, Tổng công ty 36 đã thực hiện trên 1.000 dự án. Trong đó, một số công trình tiêu biểu do Tổng công ty 36 thi công đạt kỷ lục như: Trụ sở làm việc của Thủ tướng và Văn phòng Chính phủ; Trụ sở Tổng cục Thuế; Trụ sở Kiểm toán Nhà nước; Trụ sở Ngân hàng Nhà nước; Trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội; Trụ sở làm việc Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc; nhà làm việc Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Khách sạn 5 sao Bộ Quốc phòng; nhà ga T1 sân bay Nội Bài; Hội trường Bộ Quốc phòng; các công trình thủy điện Bản Vẽ (320 MW), Khe Bố (110 MW),...

Góp mặt tại nhiều dự án lớn, Tổng công ty 36 kinh doanh ra sao?

Dữ liệu tổng hợp báo cáo tài chính hợp nhất giai đoạn 2017-2025 của Tổng công ty 36 cho thấy, các năm 2017-2018 là giai đoạn "hoàng kim" nhất của ông lớn xây dựng này.

Cụ thể, năm 2017, Tổng công ty 36 ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.575,2 tỷ đồng và báo lãi 83,1 tỷ đồng, đều có mức tăng tốt so với năm trước. Giải trình kết quả kinh doanh trên, doanh nghiệp cho biết do thực hiện ghi nhận doanh thu đối với dự án bất động sản Metropolitan CT36.

Sang năm 2018, doanh thu thuần có sự giảm nhẹ về 3.084,7 tỷ đồng nhưng lãi trước thuế tăng 37% lên 113,6 tỷ đồng do doanh nghiệp quản trị tốt, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm và thêm khoản thu nhập từ việc thanh lý tài sản máy móc, thiết bị đến cuối cùng đã khấu hao hết.

Năm 2019, doanh thu thuần sụt giảm mạnh, dẫn tới lợi nhuận trước thuế giảm 60% về mức 45,1 tỷ đồng. Công ty giải trình do giá trị sản lượng các công trình chuyển tiếp sang năm 2019 thấp. Một số công trình lớn đang trong giai đoạn thanh quyết toán với chủ đầu tư, các hợp đồng ký mới đang trong giai đoạn thi công ban đầu nên doanh thu bán hàng đều giảm so với cùng kỳ. Đồng thời, công ty thực hiện trích lập dự phòng năm 2019.

Dù năm 2020, lợi nhuận trước thuế có sự phục hồi về mức "trăm tỷ" nhưng cú trượt dài của Tổng công ty 36 bắt đầu xuất hiện từ năm 2021 đến nay. Trong giai đoạn 5 năm kể từ 2021-2025, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đều lình xình quanh mức 17-35 tỷ đồng, cách biệt rất xa với thời hoàng kim.

Trong đó, thấp nhất là năm 2023, Tổng công ty 36 ghi nhận doanh thu thuần ở mức 1.399 tỷ đồng nhưng lãi trước thuế vỏn vẹn 17,7 tỷ đồng. Qua đó cho thấy tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu thuần ở mức 1,3%, tức cứ mỗi 100 đồng doanh thu, doanh nghiệp giữ lại được 1,3 đồng dưới dạng lợi nhuận.

"Sai lầm" trong quản trị tài chính là vấn đề của Tổng công ty 36. Đây cũng là lý do được Tổng công ty 36 thừa nhận trong giải trình kết quả kinh doanh năm 2023.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, tính đến cuối năm 2023, gần 27% tổng nguồn vốn của doanh nghiệp, tương ứng 1.290,8 tỷ đồng là nợ và phần lớn là nợ vay dài hạn. Việc gánh số nợ này khiến doanh nghiệp chi gần 91 tỷ đồng lãi vay trong năm.

Tính đến cuối năm 2025, Tổng công ty 36 ghi nhận lợi nhuận trước thuế ở mức 35,3 tỷ đồng - cao nhất trong giai đoạn 2021-2025. Tại ngày 31/12/2025, lợi nhuận chưa phân phối của doanh nghiệp ở mức gần 47 tỷ đồng, giảm 76% so với đầu năm.

Cũng tại thời điểm này, tổng tài sản của doanh nghiệp ở mức 4160,6 tỷ đồng, giảm 5,5% so với đầu năm và phần lớn là tài sản ngắn hạn ở mức 2.232,9 tỷ đồng. Cơ cấu tài sản ngắn hạn bao gồm: các khoản phải thu ngắn hạn tăng trên 5% lên mức 813,8 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm từ 1.169 tỷ đồng về mức 907,3 tỷ đồng;...

Hết năm 2025, nợ vay cũng giảm về mức gần 1.000 tỷ đồng, chiếm 24% tổng tài sản và 67% trong số đó là nợ vay ngắn hạn.

Trong thông báo mới nhất, HĐQT Tổng Công ty 36 thông qua gia hạn thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Theo đó, đại hội sẽ được tổ chức ngày 21/5/2026 tại Hội trường Tổng công ty (TP. Hà Nội).