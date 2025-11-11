Bà lão 70 tuổi chờ mua vàng từ 3 rưỡi sáng: Đầu gối sưng vù cũng phải cố

Từ sáng sớm nay, người dân đã xếp hàng mua vàng. Ảnh: Trần Chung

5h30 sáng 11/11, theo ghi nhận của PV VietNamNet tại cửa hàng của Công ty TNHH Mi Hồng (phường Gia Định, TPHCM), nhiều người đã có mặt từ sớm để xếp hàng, chờ lấy số thứ tự vào mua vàng.

Khi cửa hàng mở cửa, khoảng 100 người đã chờ sẵn bên ngoài. Cửa hàng bố trí nhiều dãy ghế trong khuôn viên sân để khách ngồi đợi đến lượt mua. Để mua được sản phẩm vàng nhẫn của Mi Hồng, mọi người có thể phải chờ từ 1-2 tiếng, tùy vào việc khách hàng đến sớm hay muộn.

Tiệm vàng Mi Hồng phát số thứ tự cho từng khách đến giao dịch. Mỗi lượt, cửa hàng cho khoảng 10 số thứ tự vào bên trong để giao dịch vàng nhẫn. Khi hết vàng, cửa hàng dừng phát số thứ tự. Người muốn mua vàng sẽ phải quay lại vào ngày hôm sau. Như vậy, tới 9-10h sáng là cửa hàng có thể đã hết lượng vàng nhẫn bán ra trong ngày.

Anh Phạm Quốc Mạnh (quận 12 cũ) cho biết, anh và mẹ mình di chuyển gần 20km từ nhà đến cửa hàng Mi Hồng để mua vàng. Đây đã là ngày thứ tư liên tiếp anh xếp hàng mua vàng. Mỗi ngày, anh đều mua vào 1 chỉ vàng nhẫn.

Ông Phùng Chiến (phường Đức Nhuận) chia sẻ, ông đã mua được 7 chỉ vàng nhẫn Mi Hồng trong hai tháng qua và cho hay sẽ tiếp tục mua vào, chưa có nhu cầu bán ra. "Tôi mua để tích lũy tài sản lâu dài nên không quan tâm giá", ông vừa nói vừa ăn chiếc bánh mì mang theo.

Cũng giống như ông Chiến, nhiều người đến xếp hàng mua vàng từ tờ mờ sáng. Do sợ mất lượt mua vàng nên họ đã mua sẵn bánh mì, tranh thủ ăn sáng trong thời gian xếp hàng chờ mua.

Nhiều người dân xếp hàng từ 2-3h sáng để mua vàng tại SJC. Ảnh: Trần Chung

Còn tại cửa hàng của Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC (phường Bàn Cờ, TPHCM), lúc 8h sáng, hàng dài người đã ngồi trên vỉa hè, xếp hàng chờ tới lượt mua vàng nhẫn.

Bà Nguyễn Thị Dung (70 tuổi, phường Thạnh Mỹ Tây) cho biết, việc đăng ký mua vàng miếng trực tuyến là bất khả thi nên bà cùng chồng tới xếp hàng mua vàng nhẫn tại SJC vào lúc 3h30 sáng. Khi tới nơi, bà đã là người thứ tư.

"Đầu gối tôi sưng vù vì đau nhưng vẫn cố mua cho được một chỉ", bà Dung nói và cho biết, con trai bà đã bán sớm 20 lượng vàng ở mức giá khoảng 110 triệu đồng/lượng và cả nhà đang tiếc "đứt ruột".

Ngồi gần đó, bà Trần Hạnh (phường Tăng Nhơn Phú) kể rằng do nhà xa nên bà đã ra khỏi nhà từ 2h sáng tới xếp hàng mua vàng SJC. Một tuần qua, bà là người thường xuyên có mặt tại đây. Bà cho biết mỗi ngày chỉ được mua tối đa 1 chỉ - mức giới hạn mà cửa hàng SJC áp dụng cho mỗi khách hàng.

Vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai thành nơi xếp hàng ngồi chờ mua vàng SJC của người dân. Ảnh: Trần Chung

Cảnh xếp hàng kéo dài nhiều giờ cho thấy sức hút của vàng vẫn rất lớn, bất chấp giá liên tục lập đỉnh.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (11/11), giá vàng miếng SJC tăng mạnh lên 150-152 triệu đồng/lượng (mua - bán), đắt hơn 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên giao dịch hôm qua. Mức giá này cũng được niêm yết tương tự tại Ngân hàng ACB.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC lên mức 147,3-149,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji được niêm yết ở mức 147,1-150,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 149,3-152,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).