Giá xăng dầu hôm nay 4/3: Dầu thô tăng 3 phiên, xăng dầu trong nước dự đoán tăng gần 2.500 đồng/ lít vào ngày mai?

Giá xăng dầu hôm nay 4/3: Dầu thế giới tăng rất mạnh

Cập nhật hồi 6 giờ 23 phút (giờ Việt Nam) sáng 04/03, theo bảng giá dầu thô giao dịch trên trang Trading Economics, giá dầu WTI giao ngay bán ra tăng vọt lên mức 75,1 USD/thùng, tăng 3,9 USD/thùng, tương đương mức tăng 5,51% theo ngày.

Giá dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch gần 82,2 USD/thùng, tăng 4,45 USD/thùng, tương đương mức tăng 5,73% so với phiên liền trước.

Tính đến ngày hôm nay 4/3, bình quân giá dầu thô tháng 3 tăng từ 15% đến 18,1% so với giá bình quân tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới tăng từ 9,8% đến hơn 15,5%.

Mặc dù giá dầu đã tăng hơn 8% vào đầu phiên giao dịch sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Ả Rập Xê Út và các vụ cháy tại trung tâm năng lượng Fujairah của UAE, cam kết quân sự nhằm đảm bảo dòng chảy năng lượng tự do đã gây ra sự đảo chiều mạnh so với mức đỉnh hàng ngày.

Giá dầu vẫn ở mức cao nhất trong tháng Sáu do hoạt động vận chuyển qua Vịnh Ba Tư vẫn bị đình trệ và các công ty bảo hiểm rút bảo hiểm rủi ro chiến tranh.

Tình trạng tê liệt về hậu cần này hạn chế sự giảm nhẹ tác động từ thông báo hộ tống, vì khoảng một phần năm lượng tiêu thụ toàn cầu vẫn đang gặp rủi ro. Hơn nữa, cái chết của Lãnh tụ tối cao Iran và sự leo thang các cuộc tấn công kéo dài 4 ngày sau đó vào các trung tâm năng lượng vùng Vịnh tiếp tục làm gia tăng sự biến động.

Thị trường hiện đang tập trung vào khả năng chống chịu của hệ thống phòng không UAE trước loạt tên lửa do Tehran hậu thuẫn.

Giá xăng dầu hôm nay 4/3: Xăng dầu trong nước dự đoán tăng trên 2.000 đồng/lít

Giá xăng dầu hôm nay 4/3 vẫn niêm yết theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính ngày 26/2. Tuy nhiên, trước bối cảnh thị trường dầu thô 3 phiên điều chỉnh tăng rất mạnh trên 2 USD/thùng mỗi phiên, nhiều doanh nghiệp đầu mối, chuyên gia xăng dầu dự đoán giá xăng dầu thành phẩm trong nước có thể sẽ tăng từ 1.400 đồng/ lít lên gần 2.500 đồng/ lít, kg tuỳ loại.

Hiện, giá xăng dầu trong nước bán ra theo phiên điều chỉnh ngày 26/2, trong đó:

- Giá xăng E5RON92 không cao hơn 19.523 đồng/lít (thấp hơn xăng RON95-III 628 đồng/lít; - Giá xăng RON95-III bán lẻ không cao hơn 20.151 đồng/lít; - Giá dầu diesel 0.05S bán lẻ không cao hơn 19.279 đồng/lít; - Giá dầu hỏa bán lẻ không cao hơn 19.469 đồng/lít;- Giá dầu mazut 180CST 3.5S bán lẻ không cao hơn 15.689 đồng/kg.Hormuz

Về cơ sở giá, Bộ Công Thương khẳng định, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 20/02/2026 - 25/02/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: chính sách thuế nhập khẩu tạm thời của Mỹ; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng; tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 20/02/2026 và kỳ điều hành ngày 26/02/2026 là: 78,238 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 4,668 USD/thùng, tương đương tăng 6,34%); 80,628 USD/thùng xăng RON95 (tăng 4,903 USD/thùng, tương đương tăng 6,47%); 92,405 USD/thùng dầu hỏa (tăng 4,500 USD/thùng, tương đương tăng 5,12%); 91,673 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 3,918 USD/thùng, tương đương tăng 4,46%); 427,860 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 7,793 USD/tấn, tương đương giảm 1,79%).