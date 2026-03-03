Giá vàng hôm nay mới nhất (3/3) bất ngờ giảm mạnh: Người mua đông nghịt, nhà vàng bán "nhỏ giọt"

Giá vàng hôm nay 3/3 đảo chiều giảm sâu

Ghi nhận của PV Dân Việt trong ngày 3/3, nhu cầu mua vàng tiếp tục ở mức rất cao khi giá vàng hôm nay quay đầu giảm mạnh. Tại "phố vàng" Trần Nhân Tông (Hà Nội), người dân đã xếp hàng dài từ sáng sớm trước khi các cửa hàng mở bán.

Hàng dài người xếp hàng chờ mua vàng tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trong sáng nay 3/3. Ảnh: Thái Nguyễn

Người mua cũng tập trung đông đúc tại trước cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải trên phố Trần Nhân Tông trước giờ mở bán. Ảnh: Thái Nguyễn

Ông Văn Huy (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, ông lo ngại sắp tới lạm phát nên quyết định mua vàng làm tài sản trú ẩn lâu dài. Bởi vàng vẫn là kênh đầu tư, tích trữ an toàn trong thời gian qua.

"Tôi thấy nhiều thông tin bất ổn chính trị ở các quốc gia trên thế giới sẽ tác động tới kinh tế Việt Nam nên có khoản tiền tiết kiệm sẽ mua vàng. Dù giá đang cao nhưng tương lai vàng vẫn là tài sản ổn định và có tiềm năng tăng trong tương lai", ông Huy chia sẻ.

Nhân viên cửa hàng Bảo Tín Minh Châu cho biết, trong sáng nay, cửa hàng bán ra tối đa 1 lượng vàng nhẫn/người và khách hàng sẽ được nhận ngay sản phẩm sau khi thanh toán.

Cơ sở Bảo Tín Minh Châu, số 4 Mai Hắc Đế cũng có rất nhiều người xếp hàng chờ mua trước 9 giờ sáng nay. Ảnh: Thái Nguyễn

Tính đến 13 giờ ngày 3/3, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji ở Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 186,4 - 189,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng nay. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 186,4 - 189,4 triệu đồng/lượng (mua - bán),giảm mạnh 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng nay. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 186,4 - 189,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng nay. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Ngoài ra, giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 186,4 - 189,4 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 186,4 - 189,4 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng miếng SJC Hà Nội tại Vàng bạc đá quý Asean giao dịch ở mức 186,4 - 189,4 triệu đồng/lượng (mua - bán);...

Nhu cầu mua vàng vẫn tăng cao trong ngày giá vàng đảo chiều giảm mạnh. Ảnh: Thái Nguyễn

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 186,4 - 189,4 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm mạnh 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng nay. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 186,4 - 189,4 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng nay. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 186,4 - 189,4 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng nay. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 13 giờ hôm nay ngày 3/3 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 5.317 USD/ounce, giảm mạnh 46 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Nguồn: Trading Economics

Theo Reuters, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran đã làm gia tăng sự bất ổn trên thị trường toàn cầu, khiến các nhà đầu tư theo dõi sát sao dòng vốn trú ẩn an toàn tiềm năng đổ vào kim loại quý.

Ông Edward Meir, nhà phân tích tại Marex cho rằng, nhiều người thấy sự tăng vọt đột ngột trên hầu hết các thị trường hàng hóa, bao gồm cả vàng và dầu. Đây sẽ là phản ứng tự nhiên trước sự bùng phát xung đột.

"Giá vàng đã tăng khoảng 200 USD/ounce khi mở cửa, nhưng tôi nghĩ sau đó sẽ giảm dần trong các ngày sắp tới. Thị trường khá thờ ơ với các cuộc xung đột quân sự; điều duy nhất mà các nhà đầu tư tập trung vào là liệu nguồn cung dầu có bị gián đoạn hay không, vì vậy sau khi đợt tăng giá ban đầu kết thúc, đà tăng thường sẽ giảm dần", ông Meir nhận định.

Theo ông Tim Waterer, nhà phân tích thị trường chính tại KCM Trade cho biết: "Vàng đã tăng cao hơn bình thường khi thị trường mở cửa vào hôm qua. Với những rủi ro liên quan đến việc xung đột có thể kéo dài bao lâu, những quốc gia nào khác có thể bị lôi kéo vào, và nỗi lo lạm phát, vàng dự kiến ​​sẽ đảm nhận vai trò là tài sản trú ẩn an toàn được lựa chọn hàng đầu. Thị trường chứng khoán và các tài sản rủi ro khác có thể sẽ bị bán tháo và các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm nơi tốt nhất để gửi tiền của họ, và vàng có khả năng sẽ đứng đầu danh sách đó".

Ông Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại City Index và forex.com cho biết, sẽ có thêm nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng, điều này có thể khiến giá tăng lên khoảng 5.500 USD/ounce một lần nữa và có khả năng thiết lập mức cao kỷ lục mới, vượt qua mức đỉnh hồi tháng 1/2026 là khoảng 5.600 USD/ounce

“Tuy nhiên, đà tăng của vàng vượt quá mức đó có thể bị hạn chế bởi sự phục hồi tiềm năng của đồng đô la Mỹ, đặc biệt nếu giá dầu thô tiếp tục tăng mạnh", ông Razaqzada nhận định.

Theo ông Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank cho biết: "Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một sự leo thang đáng lo ngại và sẽ đẩy các nhà đầu tư vào kim loại quý và lĩnh vực năng lượng. Mức độ ảnh hưởng sẽ lớn đến mức nào thì khó đoán trước được, nhưng với đà tăng của tuần trước, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu giá vàng lập kỷ lục mới".