Chốt giá vàng hôm nay ngày 3/3 đột ngột giảm cực mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 3/3, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 3/3 giảm giá vàng miếng xuống mức 188,2 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 3/3, giá vàng trong nước ngày 3/3/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 185,2 triệu đồng/lượng mua vào và 188,2 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 3/3 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 2,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 185,2 triệu đồng/lượng mua vào và 188,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 3/3 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 185,2 triệu đồng/lượng mua vào và 188,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 184 triệu đồng/lượng mua vào và 187 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 3,9 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 3/3, đồng loạt giảm rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 3/3, đồng loạt giảm rất mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 3/3, đảo chiều giảm cực mạnh ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 185,2 –188,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 184,9 – 187,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 184 – 187 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 3,9 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 3/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 3/3 giảm rất mạnh với giá vàng giao ngay giảm 245 USD/ounce, lên mức 5.150 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.246 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều giảm giá rất mạnh, xuống dưới mốc 5.200 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, ông Kevin Grady - Chủ tịch Phoenix Futures and Options - nhận định, triển vọng giá vàng vẫn tích cực. Việc giá vàng điều chỉnh sau giai đoạn tăng mạnh là diễn biến bình thường và mang tính tạo nền cho xu hướng đi lên tiếp theo.

Thị trường vàng thế giới đã ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về lượng hợp đồng mở kể từ đầu tháng 1, cho thấy các vị thế yếu đã rút lui, trong khi nhà đầu tư nắm giữ dài hạn vẫn ở lại. Theo ông Grady, các yếu tố hỗ trợ vàng và bạc trong những năm qua không thay đổi, do đó xu hướng tăng vẫn được duy trì. Giá vàng có thể kiểm định các mức cao hơn trong thời gian tới.

Với giá vàng trong nước giảm rất mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 5.150 USD/ounce (tương đương khoảng 163,4 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 3/3 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 24,8 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 3/3, giá vàng ngày 4/3 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.