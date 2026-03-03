Chiều 3-3, giá vàng, bạc tiếp tục giảm mạnh

Chiều ngày 3-3, giá vàng trong nước và quốc tế tiếp tục đà giảm mạnh, phản ánh sự suy yếu của nhu cầu nắm giữ kim loại quý này sau giai đoạn tăng nóng trước đó.

Trên thị trường quốc tế, lúc 15 giờ (giờ Việt Nam), giá vàng giao dịch ở mức khoảng 5.329 USD/ounce, giảm khoảng 51 USD so với mức cao nhất trước đó đạt 5.380 USD/ounce.

Áp lực điều chỉnh này chủ yếu xuất phát từ việc nhu cầu trú ẩn an toàn giảm dần khi các căng thẳng quân sự tại khu vực Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt, đồng thời áp lực chốt lời từ nhà đầu tư chiếm ưu thế sau chuỗi tăng giá mạnh.

Giá vàng SJC chiều 3-3 xuống còn 188,2 triệu đồng/lượng

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC đồng hành với xu hướng thế giới nhưng biến động mạnh hơn. Sau khi đã giảm 1,5 triệu đồng/lượng ngay từ đầu phiên sáng 3-3, giá vàng SJC tiếp tục giảm thêm 1,2 triệu đồng/lượng vào buổi chiều, đưa mức giá bán ra xuống còn 188,2 triệu đồng/lượng. Tổng cộng trong vài giờ giao dịch, giá vàng miếng SJC đã giảm tới gần 3 triệu đồng/lượng, rời xa mốc đỉnh gần 191 triệu đồng/lượng thiết lập trong những ngày gần đây.

Tương tự, giá bạc thế giới cũng lao dốc mạnh, về 84 USD/ounce sau đó bật ngược lên hơn 87 USD/ounce nhưng vẫn thấp hơn mức giá 24 giờ qua.

Tại các doanh nghiệp như SBJ và Phú Quý, giá bạc được điều chỉnh về dưới 3,4 triệu đồng/lượng, mất hơn 300.000 đồng/lượng so với mức chốt ngày 2-3 (khoảng 3,7 triệu đồng/lượng).

Mặc dù mức giảm sâu diễn ra đồng loạt ở cả vàng và bạc, sức mua ở các tiệm vàng tại TPHCM không có sự đột biến. Nguyên nhân chính được các nhà kinh doanh nhận định là tâm lý thận trọng của người dân, lo ngại các nhà đầu tư lớn và giới đầu cơ sẽ tiếp tục bán chốt lời sau hai ngày tăng mạnh trước đó. Điều này dẫn đến tình trạng giao dịch trầm lắng, dù giá đã điều chỉnh giảm đáng kể.