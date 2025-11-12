Giá vàng thế giới bật tăng mạnh: Kỷ lục cũ có nguy cơ bị phá?

Thị trường vàng mở đầu tuần với động lực tăng mới, giá vàng giao ngay đã vượt 4.100 USD/ounce, tăng gần 3% trong ngày. Dù vậy, giá vẫn thấp hơn khoảng 6% so với mức cao kỷ lục trên 4.360 USD/ounce thiết lập vào tháng trước.

Theo Tim Hayes, Giám đốc Chiến lược Toàn cầu của Ned Davis Research, động lực tăng giá hiện tại cùng với độ biến động cao cho thấy đợt điều chỉnh ngắn hạn hai tuần vừa qua đã kết thúc. Ông nhận định đây là cơ hội mua vào cho các nhà đầu tư trước khi vàng hướng tới các mức giá kỷ lục mới.

Tại sao vàng được kỳ vọng tiếp tục tăng?

Hayes nhấn mạnh môi trường vĩ mô hỗ trợ vàng vẫn ổn định như trước đợt bán tháo, được coi là một lần chốt lời của nhà đầu tư. Ông cho biết các chỉ số biến động vàng (Gold Volatility Index) đang ở mức cao, và trong hai năm qua, khi chỉ số này tăng, vàng thường có mức tăng hai chữ số mỗi năm.

Ngoài ra, các chỉ báo tổng hợp từ NDR về vàng đều cho thấy xu hướng tăng rõ ràng, với các chỉ số vượt ngưỡng 70%. Đợt bán tháo ngắn hạn đã giúp thị trường loại bỏ các nhà đầu cơ, khiến tâm lý từ quá lạc quan chuyển sang quá bi quan, tạo tiền đề cho đợt tăng tiếp theo.

Yếu tố nào có thể ảnh hưởng tới giá vàng trong ngắn hạn?

Một yếu tố gây lo ngại là đà tăng gần đây của đồng USD, dù đồng bạc xanh vẫn đang chịu áp lực dài hạn do các chênh lệch lãi suất và thái độ quá lạc quan của thị trường. Thị trường hiện vẫn đánh giá có khoảng 60% khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong tháng tới, giúp vàng duy trì đà tăng.

Hayes cũng cảnh báo về rủi ro từ lợi suất thực tế cao; nếu lợi suất thực trên 3,5%, đây sẽ là yếu tố tiêu cực mạnh đối với vàng. Tuy nhiên, về dài hạn, các mô hình vẫn duy trì quan điểm tăng giá, và các nhà đầu tư được khuyến nghị quan sát sự chuyển đổi từ mô hình ngắn hạn “bearish” sang “bullish” để xác nhận đà tăng tiếp tục.