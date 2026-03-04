Giá vàng hôm nay (4/3): Giảm gần 4 triệu đồng/lượng sau 1 ngày

Giá vàng hôm nay 4/3 lao dốc

Giá vàng hôm nay 4/3 ghi nhận vàng SJC và nhẫn đồng loạt lao dốc so với hôm trước. Trong đó, vàng SJC giảm mạnh từ 2,7 - 3,9 triệu đồng/lượng xuống mức thấp nhất bán ra là 187 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, các thương hiệu lớn cũng giảm mạnh từ 1,7 - 3,9 triệu đồng/lượng điều chỉnh giao dịch bán ra từ 187 - 188,2 triệu đồng/lượng.

Giới chuyên gia nhận định, giá vàng thế giới bất ngờ giảm mạnh trong ngày khiến thị trường vàng trong nước chao đảo. Dự báo, giá vàng trong nước có thể tiếp tục điều chỉnh trong hôm nay.

Tính đến 6 giờ 30 phút sáng ngày 4/3, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji ở Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 185,2 - 188,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 2,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 184 - 187 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 185,2 - 188,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 2,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Ngoài ra, giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 184 - 187 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 185,2 - 188,2 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng miếng SJC Hà Nội tại Vàng bạc đá quý Asean giao dịch ở mức 185,2 - 188,2 triệu đồng/lượng (mua - bán);...

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 184 - 187 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm mạnh 3,9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 185,2 - 188,2 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 2,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 185,2 - 188,2 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 1,7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm sâu

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 30 phút sáng hôm nay ngày 4/3 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 5.126 USD/ounce, giảm 214 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tuần tại thị trường Mỹ vào rạng sáng ngày hôm nay (giờ Việt Nam) ở quanh mức 5.110 USD/ounce, giảm mạnh 212 USD/ounce so với chốt phiên hôm trước đó.

Đáng chú ý, có thời điểm giá vàng giao ngay tụt xuống mức 5.025 USD/ounce. Đây là mức thấp nhất trong ngày và giảm mạnh gần 400 USD/ounce từ mức đỉnh trong tuần này.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, giá vàng mạnh trong phiên giao dịch giữa trưa qua tại Mỹ, chịu áp lực khi chỉ số USD tăng mạnh và đạt mức cao nhất trong 9 tháng, đồng thời lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng đang tăng. Hai yếu tố bên ngoài này đang lấn át tâm lý ngại rủi ro gia tăng trên thị trường nói chung.

Các nhà giao dịch và nhà đầu tư dường như lo ngại hơn hôm nay so với hôm đầu tuần, một phần do nhận định rằng Iran dường như đang cố tình làm suy yếu hệ thống phòng không và kho tên lửa của Mỹ và Israel.

Ông Marion Messmer, Giám đốc chương trình an ninh quốc tế tại Chatham House cho biết, Mỹ đã mua ít tên lửa đánh chặn hơn mỗi năm so với số lượng sử dụng, tạo ra một điểm yếu tiềm tàng. Iran cũng đã đe dọa tấn công bất kỳ tàu nào đi vào eo biển Hormuz. Thị trường hôm nay cũng có thể đang tính đến một cuộc chiến kéo dài hơn so với dự đoán một ngày trước đó.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua vàng tháng 4 là vượt qua ngưỡng kháng cự mạnh tại mức cao nhất tuần này là 5.434,1 USD/ounce. Mục tiêu giá giảm ngắn hạn tiếp theo của phe bán là đẩy giá vàng tương lai xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật mạnh tại 5.000 USD/ounce.

Ngưỡng kháng cự đầu tiên nằm ở mức 5.200 USD/ounce và sau đó là 5.250 USD/ounce. Mức hỗ trợ đầu tiên nằm ở mức 5.000 USD/ounce và sau đó là 4.900 USD/ounce.

Sự giảm giá này diễn ra sau đợt tăng mạnh lịch sử đưa giá vàng lên mức 5.417 USD/ounce trong những phiên đầu tuần, được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn liên quan đến căng thẳng leo thang ở Trung Đông, cuộc xung đột gay gắt giữa Hoa Kỳ - Israel và Iran, cùng những lo ngại về việc đóng cửa eo biển Hormuz. Sự đảo chiều mạnh vào thứ Ba cho thấy hoạt động chốt lời đã diễn ra, với một số nhà đầu tư đang chốt lời sau đợt tăng giá phi thường.

Các nhà phân tích chỉ ra sự kết hợp của nhiều yếu tố đằng sau diễn biến ngày hôm nay. Đồng đô la Mỹ mạnh lên khiến kim loại định giá bằng USD trở nên đắt hơn đối với người mua nước ngoài đã làm giảm nhu cầu ở mức biên. Thêm vào đó, những người tham gia thị trường đang theo dõi sát sao một loạt các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ dự kiến ​​được công bố vào cuối tuần này.