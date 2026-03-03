Giá vàng hôm nay, 3-3: Sụt giảm sâu

Giá vàng hôm nay đảo chiều đi xuống

Khoảng 6 giờ ngày 3-3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch tại 5.322 USD/ounce, giảm mạnh 87 USD so với mức giá cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 5.419 USD/ounce. Đà giảm sâu cho thấy áp lực bán ra chiếm ưu thế sau chuỗi giá vàng tăng nóng trước đó.

Nguyên nhân chính khiến giá vàng suy yếu là việc nhà đầu tư giảm bớt nhu cầu tìm đến vàng như một kênh trú ẩn vốn an toàn khi căng thẳng tại Trung Đông tạm thời lắng dịu. Khi rủi ro xung đột không còn leo thang mạnh như dự báo trước đó, dòng tiền đầu cơ có xu hướng rút khỏi kim loại quý để chuyển sang các tài sản sinh lời cao hơn.

Mặt khác, sự phục hồi ấn tượng của đồng USD - lên mức cao nhất trong vòng 5 tuần qua - đã tạo sức ép đáng kể lên giá vàng. Đồng bạc xanh mạnh lên khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những đồng tiền khác, từ đó làm suy giảm sức mua toàn cầu.

Áp lực bán còn đến từ hoạt động chốt lời của các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn. Sau giai đoạn tăng mạnh, nhiều nhà đầu tư đã tranh thủ hiện thực hóa lợi nhuận, đồng thời thanh lý các vị thế mua yếu, góp phần đẩy giá vàng giảm sâu.

Ở các thị trường liên quan, giá dầu thô quay đầu giảm mạnh về 70,5 USD/thùng sau giai đoạn tăng nóng. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm neo ở mức 4% – một ngưỡng đủ hấp dẫn để cạnh tranh dòng tiền với vàng.

Trong bối cảnh đồng USD tăng giá, lãi suất trái phiếu đứng ở mức cao, giới phân tích nhận định giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực trong ngắn hạn, trừ khi xuất hiện các yếu tố bất ngờ làm gia tăng nhu cầu trú ẩn vốn an toàn.