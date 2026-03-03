Giá vàng đột ngột giảm mạnh, điều gì đang xảy ra?

Giá vàng giảm mạnh gần 3 triệu đồng/lượng

Vào lúc 14h, các doanh nghiệp kinh doanh vàng giảm mạnh giá vàng miếng SJC về quanh mức 185,2 - 188,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 2,7 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Giá vàng nhẫn các doanh nghiệp cũng về quanh mốc 188,2 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới về mốc 5.327 USD/ounce, giảm 16 USD/ounce so với đầu giờ sáng.

Như vậy, giá vàng trong nước đang có mức giảm nhanh hơn so với giá vàng thế giới. Theo ghi nhận thị trường vàng trong nước hôm nay, người dân bán ra chốt lời nhiều hơn mua vào. Trong khi đó, nhiều cửa hàng vẫn hạn chế số lượng bán ra.

Tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội), mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa một lượng/ngày. Tuy nhiên, lúc 10h, nhân viên cửa hàng này thông báo "hết hàng, hẹn khách ngày mai quay lại".

Nhiều nhà đầu tư chốt lời vàng sớm nên giá trong nước giảm mạnh hơn thế giới (ảnh: Như Ý).

Trong khi đó, Công ty Phú Quý không giới hạn lượng bán ra vàng nhẫn, nhưng khách hàng chỉ được nhận trước một chỉ, và nhận số còn lại sau 2 tuần. Một số thương hiệu khác như Doji, Bảo Tín Mạnh Hải thông báo hết nhẫn trơn trên toàn hệ thống...

Chị Bích Thu (ở Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: "Tôi mua từ trước Tết được giá 176 triệu đồng/lượng và thấy giá tăng nay tôi bán ra 10 lượng. Tôi lo sợ giá giảm thêm nên chốt lời sớm cho yên tâm".

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Quang Huy - chuyên gia Tài chính Ngân hàng, Đại học Nguyễn Trãi - phân tích, sau chuỗi ngày tăng nóng nhờ tâm lý phòng vệ trước bất ổn toàn cầu, vàng bất ngờ quay đầu giảm trong phiên hôm nay. Tại thị trường trong nước, ghi nhận lượng người dân mang vàng đi bán tăng rõ rệt, đặc biệt ở nhóm đã mua từ vùng giá thấp trước đó.

Theo ông Huy, trước hết, cần nhìn nhận thẳng thắn, sau một giai đoạn tăng mạnh và liên tục thiết lập mặt bằng giá cao, hoạt động chốt lời là phản ứng hoàn toàn tự nhiên của thị trường. Khi lợi nhuận đạt kỳ vọng, nhà đầu tư có xu hướng hiện thực hóa thành quả, nhất là trong bối cảnh tin tức địa chính trị có dấu hiệu không leo thang thêm.

Yếu tố thứ hai đến từ kỳ vọng chính sách tiền tệ. Nếu mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - tài sản không sinh lãi - sẽ tăng lên, qua đó phần nào làm suy yếu động lực tăng giá trong ngắn hạn.

Bên cạnh đó, khi tâm lý đám đông chuyển từ “mua phòng vệ” sang “bán chốt lời”, cung ngắn hạn gia tăng có thể tạo áp lực lên giá, nhất là tại thị trường nội địa vốn nhạy cảm với biến động tâm lý.

Lực bán nhiều có đáng lo?

Ông Huy cho biết thêm, việc người dân bán ra mạnh không đồng nghĩa thị trường bước vào chu kỳ giảm dài hạn. Trên thực tế, đây thường là giai đoạn tái cân bằng sau tăng nóng. Khi lượng cung tăng lên, chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới có xu hướng thu hẹp, giúp thị trường trở về trạng thái hợp lý hơn. Điều cần theo dõi là lực cầu mới có đủ sức hấp thụ nguồn cung hay không. Nếu dòng tiền dài hạn - bao gồm nhu cầu tích trữ và hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương toàn cầu - vẫn duy trì, đà giảm có thể chỉ mang tính kỹ thuật.

"Diễn biến giá vàng thời gian tới sẽ xoay quanh ba yếu tố cốt lõi: Mức độ thực tế của rủi ro địa chính trị; lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ; dòng tiền đầu tư quốc tế và xu hướng dự trữ vàng toàn cầu", ông Huy nói.

Ông Huy nhấn mạnh, nếu bất ổn quay trở lại hoặc lạm phát chịu áp lực từ giá năng lượng, vàng hoàn toàn có thể lấy lại vai trò tài sản bảo toàn giá trị. Ngược lại, trong kịch bản môi trường lãi suất cao kéo dài và căng thẳng hạ nhiệt, thị trường có thể bước vào giai đoạn tích lũy, thậm chí điều chỉnh sâu hơn trước khi hình thành mặt bằng giá mới.

"Nhịp giảm hôm nay mang nhiều dấu ấn của điều chỉnh sau tăng nóng hơn là tín hiệu đảo chiều cấu trúc dài hạn. Tuy nhiên, trong bối cảnh thông tin thay đổi nhanh và tâm lý nhà đầu tư nhạy cảm, biên độ biến động có thể còn lớn.

Với người đang nắm giữ ở vùng giá cao, chiến lược hợp lý là cơ cấu lại danh mục, có thể chốt lời từng phần để bảo vệ thành quả. Với người muốn tham gia mới, sự kiên nhẫn quan sát thường đem lại lợi thế lớn hơn so với việc vội vàng bắt đáy", ông Huy nói.