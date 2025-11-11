Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SJC Mua 150,000 Bán 152,000

PNJ Mua 148,500 Bán 151,500

Tỷ giá

USD Mua 26,083 Bán 26,373

EUR Mua 29,604 Bán 31,165

Sáng 11-11, tăng hàng triệu đồng, giá vàng miếng SJC chạm 152 triệu đồng/lượng

Sự kiện: Giá vàng
Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tiếp tục tăng mạnh theo đà đi lên dữ dội của giá thế giới.

Sáng 11-11, giá vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào 150 triệu đồng/lượng, bán ra 152 triệu đồng/lượng, tăng tới 3,6 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng nhịp đi lên, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại được giao dịch ở mức 147,3 triệu đồng/lượng mua vào, 149,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tới 4 triệu đồng/lượng so với buổi sáng hôm qua.

Với diễn biến này, giá vàng miếng SJC đang ở mức cao nhất trong hơn 2 tuần qua.

Giá vàng trong nước tăng tiếp

Giá vàng trong nước tăng tiếp

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay lên tới 4.132 USD/ounce, tăng thêm khoảng 18 USD/ounce so với đầu phiên sáng và tăng tổng cộng 132 USD mỗi ounce (tương đương khoảng 4,3 triệu đồng) trong 24 giờ qua. Đây là mức tăng rất mạnh chỉ trong 1 phiên.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 131,5 triệu đồng/lượng.

Theo Thái Phương ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/11/2025 09:15 AM (GMT+7)
